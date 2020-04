Nawet 300 zł do odbioru za zakup wybranych modeli Samsung Galaxy

Od dzisiaj w sieci Plus, za zakup wybranych modeli Samsung Galaxy możesz odebrać nawet 300 zł zwrotu gotówki z bankomatów Euronet. Smartfony, które biorą udział w promocji to Galaxy A51, Galaxy A71 oraz Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra. Poniżej przedstawiamy, jak skorzystać z okazji.

Sieć komórkowa Plus startuje z kolejną promocją Plus Premia, w ramach której można odebrać gotówkę za zakup wybranych modeli Samsung Galaxy. Z oferty mogą skorzystać klienci indywidualni oraz firmy SOHO. Dostępna jest dla osób, które korzystają z umowy abonamentowej, jak i posiadających usługę "Plan ZERO", czyli bez kosztów abonamentu.

Jak odebrać gotówkę z bankomatu Euronet?

Aby odebrać gotówkę z bankomatu Euronet należy do 4 maja br. kupić jeden ze smartfonów Samsung Galaxy, który bierze udział w promocji, a następnie - do 19 maja - wysłać bezpłatnego SMS-a o treści "PREMIA" na numer 80250, przy czym:

dla umów nowych lub przedłużanych trzeba go wysłać z numeru, na który została podpisana umowa;

w przypadku przeniesienia numeru, SMS-a należy wysyłać z aktywnego numeru tymczasowego lub docelowego;

dla "Planu ZERO" powinien on zostać wysłany z karty SIM dodanej do zakupionego sprzętu.

Galaxy A51 – zwrot 150 zł,

Galaxy A71 – zwrot 150 zł,

Galaxy S20, S20+ oraz S20 Ultra – zwrot 300 zł.

