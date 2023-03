Nawet w domu nie jesteś bezpieczny. Oto, jakie zanieczyszczenia nieświadomie wdychasz

Zanieczyszczone powietrze, grzyby, pleśń, pyłki roślin – to tylko niektóre zagrożenia dla naszego zdrowia. Myślisz, że w domu jest bezpiecznie? Nic bardziej mylnego – te zagrożenia czekają na ciebie nie tylko na zewnątrz. Jednak są sposoby, by się ich pozbyć.

Spis treści

Gdy słyszymy o zanieczyszczeniach powietrza, w pierwszej kolejności myślimy o smogu. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, zapewne znasz ten problem. Smog powstaje w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami, w tym z cząsteczkami takimi, jak tlenki siarki, tlenek azotu oraz różne pyły zawieszone. Najbardziej znane to oczywiście PM10 oraz PM2,5 – ten ostatni typ to drobinki tak małe, że przedostają się nawet do naszego krwiobiegu. Częste oddychanie takim zanieczyszczonym powietrzem może przyczynić się do rozwoju różnych chorób bądź alergii. Nie jest więc dobrą wiadomością fakt, że smog spotykamy nie tylko na zewnątrz, ale i w naszych domach – z łatwością przenika przez drzwi i okna, a nawet przez wentylację.

Jednak zanieczyszczenia w domach to nie tylko smog. Wszędzie tam, gdzie żyje człowiek, spotkać możemy kurz, który składa się ze złuszczonego naskóra czy włosów, ale też drobnych włókien z noszonych przez nas ubrań. Oprócz tego, w domach i wokół budynków często mamy rośliny, których pyłki mogą nasilać różne alergie. Dla wielu osób to bardzo istotny czynnik, który zaważa na ich zdrowiu.

A może mieszkasz w zbyt wilgotnym pomieszczeniu? Uważaj wówczas na lubiącą takie warunki pleśń. Ma ona bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie. Ten problem dotyczy zresztą również odpadów BIO – warto wyrzucać je regularnie, by nie dopuścić do rozwoju pleśni. Jednak wilgoć to niejedyny problem. Kolejny typ zagrożeń czeka na nas bowiem podczas sezonu grzewczego. Wyższa temperatura często wiąże się ze zbyt suchym powietrzem, co może prowadzić do przesuszenia śluzówki, a to otwiera drogę do łatwiejszych zakażeń wirusami i bakteriami.

Jakie zanieczyszczenia powietrza mogą szkodzić naszemu zdrowiu?

Grzyby i pleśń

Norma wilgotności powietrza w pomieszczeniach zamkniętych to 30-65%. Po przekroczeniu progu 70% w pomieszczeniach mogą rozwijać się grzyby i pleśń. Siedliskiem grzybów są widoczne czarne lub zielone plamy, które mogą pojawiać się w różnych miejscach. Zarodniki pleśni przenoszą się w powietrzu - dlatego często pleśń i grzyby pojawiają się w całym pomieszczeniu, a długi czas przebywania w takim pokoju może negatywnie wpłynąć na zdrowie.

Grzyby wytwarzają toksyczne substancje zwane mikrotoksynami. Mogą one powodować nie tylko choroby narządów wewnętrznych, ale nawet krwotoki i wymioty.

Pył zawieszony i kurz

Kurz składa się z drobnych odpadów organicznych i nieorganicznych, a także mikroorganizmów, które żywią się m.in. ludzkimi włosami, sierścią zwierząt. Domowy kurz może zawierać również wirusy, bakterie, zarodniki grzybów pleśniowych a nawet toksyny pochodzące ze spalania różnych substancji. Częste wdychanie tych cząsteczek może przyczynić się do rozwoju chorób płuc i alergii.

Niebezpieczny jest także pył zawieszony. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na pył zawieszony PM2,5, którego cząstki z łatwością przenikają z płuc do układu krwionośnego. Jest on jednym z najbardziej rakotwórczych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Warto też monitorować obecność pyłu zawieszonego PM10 – ze względu na niewielkie rozmiary cząsteczek może on przenikać do najgłębszych partii płuc.

Dwutlenek węgla

Oddychanie powietrzem o podwyższonej zawartości dwutlenku węgla niekorzystnie wpływa na zdolności intelektualne – w tym na umiejetność skupienia czy podejmowania decyzji. W zamkniętych pomieszczeniach najwięcej dwutlenku węgla produkują ludzie. Dlatego częste wietrzenie pomieszczeń jest tak ważne.

Tlenek węgla i tlenek azotu

Tlenek węgla to bezbarwny i bezwonny gaz. Uwalnia się on, gdy w trakcie procesu spalania nie jest dostarczana odpowiednia ilość tlenu. Gaz ten wiąże się z hemoglobiną o wiele szybciej niż tlen, przez co równie szybko blokuje dopływ tlenu w organizmie - właśnie dlatego potocznie jest on nazywany cichym zabójcą.

Tlenek azotu to z kolei jeden z najbardziej niebezpiecznych składników smogu. W wyniku utleniania tego składnika w atmosferze powstaje dwutlenek azotu – NO2. Największe jego stężenie występuje w dużych miastach o wzmożonym ruchu samochodowym. Gaz ten stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ przyczynia się do obniżenia odporności, podrażnienia śluzówek, ataków duszności czy też rozwoju niektórych chorób.

Indeks jakości powietrza; źródło: powietrze.gios.gov.pl

Jak sprawdzić jakość powietrza?

Jakość powietrza w domu możemy zbadać za pomocą specjalnych stacji pomiarowych, nazywanymi także czujnikami jakości powietrza. Często można nimi sterować za pomocą aplikacji, najprostsze urządzenia natomiast będą wyświetlać wyniki pomiarów na ekranie. Można też spotkać oczyszczacze z wbudowanymi stacjami pomiarowymi.

Przykładem takiego oczyszczacza, który stale monitoruje zanieczyszczenie powietrza w domu jest Electrolux Pure A9. Posiada on czujniki jakości powietrza, PM 1,0, PM 10, PM 2,5, światła oraz temperatury. Oczyszczaczem można sterować zdalnie, a maksymalna wielkość obsługiwanego pomieszczenia to aż 92 m2.

Urządzenie do monitoringu zanieczyszczeń może być też niewielkich rozmiarów - takie jak stacja pomiaru Webber SP86. Posiada ono czujniki kurzu, lotnych związków organicznych, PM 10 oraz PM 2.

Jakie domowe urządzenia pomogą dbać o zdrowie?

Podstawowym urządzeniem, które sprawi, że w domu będziemy oddychać czystym powietrzem, jest oczyszczacz powietrza. Przy wyborze takiego urządzenia przede wszystkim trzeba kierować się powierzchnią, którą miałby obsługiwać.

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę są filtry stosowane w oczyszczaczach oraz funkcje, które należy dobrać według własnych preferencji. Głośność urządzenia również jest ważnym czynnikiem, ponieważ zbyt głośne urządzenia mogą nam przeszkadzać nie tylko za dnia, ale też w nocy.

Jedną z propozycji oczyszczacza jest Xiaomi Mi Air Purifier 3C. Za to niewielkie i proste w obsłudze urządzenie zapłacimy ok. 500 zł - sprawdź.

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 40 m2

Wydajność: 320 m3/h

Poziom hałasu: max. 61 dB / min. 31 dB

Czujniki: jakości powietrza, PM 2,5

Filtry: HEPA, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Jeśli pomieszczenie, w którym mieszkasz lub po prostu często przybywasz, jest zbyt wilgotne, pomyśl o osuszaczu powietrza, na przykład Stadler Form Albert.

wydajność: 20 l/24 h

pojemność zbiornika: 4,6 l

maksymalna powierzchnia osuszanego pomieszczenia: do 70 m²/175 m³

3 poziomy mocy

cyfrowy higrostat

24-godzinny timer

funkcja Automatycznego Wyłączania

funkcja Odszraniania

głośność 33-44 dB

kółka dla łatwego transportu

tryb Swing oraz Nocny

Jeśli natomiast masz odwrotny problem i powietrze jest zbyt suche, idealnym rozwiązaniem będzie zakup nawilżacza. Nawilżacz powietrza Mi Smart Antibacterial Humidifier posiada duży zbiornik na wodę, co pozwoli na 12-15 godzin działania. Światło UV-C wewnątrz zbiornika pomaga zabijać zarazki w wodzie.

Funkcje: Zdalne sterowanie przez aplikację, 3 poziomy regulacji nawiewu, Oświetlenie wnętrza

Poziom hałasu: 38 dB

Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne

Źródło: decofire.pl, naukaoklimacie.pl, smoglab.pl, muratordom.pl