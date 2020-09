Nawigacja Google Maps będzie znacznie dokładniejsza

Korzystacie z Google Maps? Jeśli tak, to mamy dla was znakomite wieści. Nawigacja amerykańskiego giganta będzie niebawem znacznie dokładniejsza.

Jeśli Google Maps to wasz pierwszy wybór jeśli chodzi o nawigacje, to z pewnością ucieszy was informacja, że producent postanowił znaczącą ją rozwinąć.

Z całą pewnością nie raz zdarzyło się wam, że nawigacja giganta z Mountain View wskazywała wam mało wiarygodny czas dojazdu do danego miejsca. Już wkrótce ma się to jednak zmienić. Google poinformowało o nawiązaniu ścisłej współpracy z DeepMind - brytyjskim przedsiębiorstwem zajmującym się sztuczną inteligencją. Opracowana przez Deepmind sieć neuronowa ma znacząco zwiększyć dokładność pomiarów Google Maps. Co to oznacza dla kierowców? Przede wszystkim bardziej realny czas dojazdu.

Google Maps dzięki współpracy z DeepMind będzie znacznie dokładniejsze

Rozwiązania Brytyjczyków pozwalają na przetwarzanie większej liczby czynników związanych nie tylko z ruchem na drodze, ale również z nawykami kierowcy. Sztuczna inteligencja, która stoi za technikami DeepMind sprawi, że szacowany czas dojazdu będzie dokładniejszy średnio o 20-30 procent, choć w niektórych miejscach wskaźnik ten wzrośnie do nawet 50 procent.

Zobacz również: iPhone 12 - najszybsze 5G w zaledwie jednym modelu i trzech krajach