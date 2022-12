Nawilżacz to w sezonie grzewczym konieczność – jaki wybrać? Przeglądamy ofertę RTV Euro AGD

Jaki nawilżacz wybrać? Który nawilżacz jest najlepszy i czy jest potrzebny? Wyjaśniamy!

Spis treści

Suche powietrze nie sprzyja zdrowiu i zachowaniu wysokiej odporności. Szczególnie na odczuwanie skutków niskiej wilgotności powietrza narażone są osoby cierpiące na astmę i różnego rodzaju alergie. Jaka zawartość pary wodnej powinna się znaleźć w powietrzu, którym oddychamy? Szacuje się, że optymalny poziom nawilżenia powietrza wynosi 40-60%. Jednak, szczególnie w sezonie grzewczym, w naszych mieszkaniach ów poziom zanadto spada. Jeśli często zdarza ci się chorować, może to oznaczać, że w pomieszczeniach, w których spędzasz dużo czasu zawartość pary wodnej jest niższa niż zalecana. Przesuszone śluzówki są bowiem łatwym celem dla wszelkich patogenów, m.in. dla wirusów. Jednak uwaga – w pomieszczeniach, w których poziom nawilżenia jest zbyt wysoki, jest ryzyko m.in. parowania okien, a nawet – rozwoju grzybów i pleśni.

Rodzaje nawilżaczy powietrza

Jak działa nawilżacz powietrza? To proste – urządzenie rozprowadza maleńkie cząsteczki wody w powietrzu. Jednak poszczególne nawilżacze różnią się między sobą zarówno różnorodnymi funkcjami dodatkowymi, jaki i sposobem tworzenia i emitowania mgiełki.

Zobacz również:

Do wyboru są 3 różne typy nawilżaczy powietrza:

parowy – to najprostszy typ nawilżacza : musimy napełnić go wodą, która następnie jest podgrzewana do temperatury 100 stopni Celsjusza, by zamienić się w parę wodną, emitowaną następnie przez urządzenie; minusem jest oczywiście ryzyko skraplania pary na np. oknach oraz wysoki koszt eksploatacji – nawilżacz parowy pobiera relatywnie bardzo dużo energii elektrycznej;

– to : musimy napełnić go wodą, która następnie jest podgrzewana do temperatury 100 stopni Celsjusza, by zamienić się w parę wodną, emitowaną następnie przez urządzenie; minusem jest oczywiście na np. oknach oraz – nawilżacz parowy pobiera relatywnie bardzo dużo energii elektrycznej; ewaporacyjny (dyfuzyjny) – wykorzystuje technologię ewaporacji , czyli odparowywania wody z powierzchni specjalnej maty z filtrem; niemałą zaletą jest tu właśnie ów filtr, który zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia ; taki nawilżacz emituje chłodną mgiełkę ;

– wykorzystuje , czyli odparowywania wody z powierzchni specjalnej maty z filtrem; niemałą zaletą jest tu właśnie ów filtr, który ; taki nawilżacz emituje ; ultradźwiękowy – wykorzystuje ultradźwięki, które mają za zadanie rozbijać krople wody na bardzo małe cząsteczki i emitować je w formie chłodnej mgiełki, jednak warto pamiętać, że jednocześnie mogą rozbijać też wszelkie znajdujące się w niej minerały i bakterie; ten typ nawilżacza wymaga więc użycia np. wody destylowanej, co może być dodatkowym utrudnieniem; trzeba też pamiętać, że emitowane przez ten typ urządzenia ultradźwięki – dla nas niesłyszalne – z dużym prawdopodobieństwem będą powodować dyskomfort u naszego zwierzęcia domowego.

Fot. Adobe Stock/Microgen

Na co zwrócić uwagę, kupując nawilżacz powietrza?

Wiesz już, że kupując nawilżacz powietrza warto zwrócić uwagę na typ urządzenia. Wybór powinien być podyktowany nie tylko względami finansowymi, ale też naszymi indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami. Jak wspomniałam w poprzednim akapicie, jeśli np. jesteśmy posiadaczami zwierzaka domowego, lepiej zrezygnować z zakupu nawilżacza ultradźwiękowego. Częstym wyborem są nawilżacze ewaporacyjne, które są co prawda droższe niż parowe czy ultradźwiękowe, jednak emitują chłodną mgiełkę i nie niepokoją zwierząt domowych nieprzyjemnymi dla nich ultradźwiękami.

Warto jednak wiedzieć, że oprócz wielorakich stosowanych przez producentów technologii, nawilżacze różnią się też między sobą funkcjami dodatkowymi. Najbardziej oczywistą jest możliwość stosowana aromaterapii, czyli olejków zapachowych. Nie tylko pięknie pachną, ale też mogą pozytywnie wpływać na nasze zdrowie. Co więcej, coraz częściej producenci dbają o możliwość sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Zdalna obsługa jest idealna, gdy chcemy mieć dostęp do ustawień sprzętu nawet wtedy, gdy jesteśmy poza domem. Na koniec higrostat, czyli czujnik wilgotności – to bardzo przydatny element wielu nawilżaczy powietrza. Dzięki niemu urządzenie samo wie, jaki tryb zastosować, a my możemy lepiej kontrolować stopień nawilżenia powietrza w naszym domu. Wśród udogodnień możemy spodziewać się także trybu nocnego czy funkcji UV.

Warto pamiętać też, by nawilżacz powietrza dobrać do powierzchni pomieszczenia, w którym urządzenie ma być używane. Niektórzy producenci wskazują też, jaką wydajnością cechuje się dany produkt. Wydajność ta określana jest w ml/h.

Fot. Adobe Stock/KMPZZZ

Wilgotność powietrza – ile wynosi poziom optymalny?

Optymalne nawilżenie powietrza w naszym domu wynosi 40-60%. Jednak m.in. wskutek stosowania ogrzewania poziom ten może wahać się i powodować różne konsekwencje.

Zbyt niski poziom wilgotności może powodować problemy z przesuszeniem dróg oddechowych, suchością skóry, a nawet – negatywnie wpływać na odporność.

poziom wilgotności może powodować problemy z przesuszeniem dróg oddechowych, suchością skóry, a nawet – negatywnie wpływać na odporność. Z kolei zbyt wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu może sprzyjać rozwojowi grzybów i pleśni oraz bakterii, a także niszczyć drewniane meble czy podłogi.

Jaki nawilżacz parowy? Przykłady

Cecotec BreezeCare 3500 Warm

Jest przeznaczony do pomieszczeń o metrażu do 35 mkw. Ma wydajność do 400 ml/h i zbiornik na wodę o pojemności 5,5 l, który wystarcza na nawet 22 godziny. Dodatkowym udogodnieniem jest timer, który można zaprogramować na czas do 12 h. Do dyspozycji użytkownika są 2 tryby – ciepłej oraz chłodnej mgiełki. Ponadto nawilżacz oferuje 3 prędkości: niską z szybkością parowania 250 ml/h, średnią 300 ml/h i wysoką z 400 ml/h. Producent zadbał też o filtr, który neutralizuje nieprzyjemny zapach stojącej w zbiorniku wody oraz zatrzymuje wapienne drobiny z odparowywanej cieczy.

Cena: 299 zł – kupisz tutaj

Boneco S450

Ten model jest przeznaczony do pomieszczeń o metrażu do aż 60 mkw. Ma zbiornik o pojemności 7 l. Dodatkowym udogodnieniem jest sensor wilgotności powietrza oraz funkcja automatycznego wyłączania, gdy zabraknie wody w zbiorniku. Do dyspozycji użytkownika są 3 prędkości: niską, średnią i wysoką. Urządzenie emituje ciepłą mgiełkę.

Cena: 1219 zł – 999 zł – kupisz tutaj

Jaki nawilżacz ewaporacyjny? Przykłady

Stadler Form Karl

Jest przeznaczony do pomieszczeń o metrażu do aż 100 mkw. Ma zbiornik o pojemności 4,7 l. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja programowania nawilżania z dokładnością 5%. Do dyspozycji użytkownika są 4 automatyczne tryby pracy. Z myślą o komforcie zadbano nawet o tryb nocny. Co istotne, urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej. Ten model posiada wbudowany sensor poziomu nawilżenia powietrza oraz regulator przepływu pary.

Cena: 1499 zł – 1399 zł – kupisz tutaj

Philips HU2718/10

Ten model zaprojektowano z myślą o pomieszczeniach o metrażu do 32 mkw. Urządzenie ma zbiornik o pojemności 2 l. Do wyboru są 3 poziomy wilgotności: 40%, 50% lub 60%. Jest też tryb automatyczny, który dopasowuje odpowiedni tryb do aktualnego odczytu wbudowanego sensora. Dodatkowym udogodnieniem jest kolorowy wskaźnik, który ma ułatwiać monitorowanie poziomu wilgotności. Do dyspozycji użytkownika jest timer, który można ustawić na 1, 4 lub 9 godzin. Z myślą o spokojnym śnie zadbano nawet o tryb nocny.

Cena: 549 zł – 499 zł – kupisz tutaj

Jaki nawilżacz ultradźwiękowy? Przykłady

RAVEN EN003X

Ten model jest przeznaczony do pomieszczeń o metrażu do 20 mkw. Cechuje go wydajność na poziomie 300 ml/h. Ma zbiornik o pojemności 4 l. Dodatkowym udogodnieniem jest higrostat. Do dyspozycji użytkownika jest 6 poziomów wydajności nawilżania, a w trosce o spokojny sen zadbano o tryb nocny. Urządzenie emituje chłodną mgiełkę.

Cena: 289 zł – 238,71 zł – kupisz tutaj

Deerma ST636W

Jego wydajność wynosi do 280 ml/h. Ma zbiornik o pojemności 4,5 l. Dodatkowym udogodnieniem jest timer (który można zaprogramować na czas do 12 h) oraz możliwość ustawienia poziomu stałego nawilżania. Nawilżacz oferuje 3 poziomy objętości mgiełki. Co więcej, tryb Baby sleep umożliwia aktywację sterylizacji światłem UV i ustawienie stałego poziomu nawilżenia 65% za pomocą jednego przycisku. Producent zadbał też o 2-stopniowy system filtracji z filtrem w kształcie siatki oraz filtrem z węglem aktywowanym.