Nazwa kodowa Galaxy S23 ujawniona! Czym zaskoczy nas nowy flagowiec?

Wcześniejszy przeciek spekulował, że Samsung pracuje nad trzecim składanym smartfon (przypuszczalnie zwijanym) o nazwie kodowej N4, ale po nim nastąpił kolejny przeciek, który sugerował, że ten trzeci składany smartfon nosi nazwę kodową "Diamond". Cóż, choć "Project Diamond" jest realny, nie ma nic wspólnego ze składanym telefonem.

Zamiast tego, "Project Diamond" jest wewnętrzną nazwą kodową dla przyszłorocznego Galaxy S23. Ross Young, branżowy insider, potwierdza te spekulacje. Podobno prace nad Galaxy S23 są już w toku, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że projektowanie i rozwój smartfonów z wyższej półki trwa miesiącami.

We hear Samsung’s Project Diamond is the S23…Doesn’t look like a 3rd foldable device this year. But now we know what S23 is called internally…