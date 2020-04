Nazwa.pl ma już 23 lata. Złóżmy im urodzinowe życzenia

Czy w 1997 roku Piotr Nowak, zakładając firmę, mógł przypuszczać, że przez dwie kolejne dekady będzie ona kształtować rynek hostingowy w Polsce, stając się liderem w obsłudze domen internetowych i hostingu współdzielonego? Spółka nazwa.pl świętuje właśnie 23 urodziny.

Spis treści

Cofnijmy się nieco w czasie. W 1997 roku Piotr Nowak zakłada firmę NetArt, która pięć lat później będzie już działać jako nazwa.pl. Od tego momentu firma swoimi posunięciami biznesowymi będzie wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku hostingu. Rynku, który został zdefiniowany tutaj w Polsce, a którego specyfika dotąd nie wpisywała się w światowe trendy.

Na przestrzeni ponad dwóch dekad nazwa.pl wyrosła na lidera branży. Stawiając na rozwój organiczny, Spółka rosła w siłę bez konieczności spektakularnych przejęć i sięgania po produkty, które nie wpisywałyby się w jej główną działalność.

W odróżnieniu od współczesnych startupów, w dużej mierze skupionych na mniej lub bardziej udanym pomyśle na biznes i zewnętrznym finansowaniu, nazwa.pl przeszła bardzo klasyczną ścieżkę wzrostu, opartą o przemyślaną strategię inwestowania w rozpoznawalność marki, dobry produkt, własną infrastrukturę i kapitał ludzki.

Efekt? Przez ostatnie 23 lata działalności z usług nazwa.pl skorzystało ponad milion klientów, którzy zarejestrowali ponad 4 miliony domen i uruchomili ponad 500 tysięcy usług hostingowych. Dzisiaj nazwa.pl nadal pozostaje w polskich rękach, dając wraz ze spółkami zależnymi zatrudnienie ponad 300 pracownikom.

Zdjęcie: Thomas Jensen/Unsplash

Inwestycje w technologie

Choć oferta największych dostawców hostingu pod względem produktowym i cenowym wydaje się być zbliżona do siebie, nietrudno odnieść wrażenia, że w ostatnich latach to właśnie nazwa.pl wyznaczyła technologiczne kierunki rozwoju całego rynku.

W 2018 roku, dla wszystkich domen utrzymywanych na swoich serwerach DNS, Spółka włączyła protokół DNSSEC. W rezultacie udział domen .pl zabezpieczonych tym mechanizmem wzrósł o 450 tysięcy adresów, a polski rejestr awansował na czwartą pozycję najlepiej zabezpieczonych rejestrów domen w całej Europie. Do dzisiaj żaden z dużych polskich rejestratorów domen nie zdecydował się na podobny ruch.

Gdy dodamy do tego inwestycje we własną infrastrukturę (dyski Intel Optane, DNS Anycast) i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa (poza DNSSEC jeszcze DNS over TLS czy TLS 1.3), szybko okaże się, że nazwa.pl przewodzi branży w obszarze technologii. Poziom adaptacji tych mechanizmów na rynku nie jest jeszcze szeroki.

Domenowy nr 1

Działalność nazwa.pl opiera się na dwóch filarach: rejestracji i obsłudze domen internetowych oraz świadczeniu usług hostingowych, w tym najbardziej popularnych usług hostingu współdzielonego. W pierwszym obszarze spółce udało się zdobyć pozycję lidera w kilku kategoriach: liczbie nowo rejestrowanych domen polskich, liczbie obsługiwanych domen z rozszerzeniem .pl, liczbie domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC (dane za raportem NASK za Q4 2018) i w końcu liczbie zarejestrowanych przez rodzimych użytkowników domen z rozszerzeniem .eu. W skrócie: blisko co czwarty polski abonent korzysta z domen w nazwa.pl. Czy potrzeba lepszej rekomendacji?

W tym obszarze nazwa.pl ma wiele do zaoferowania swoim abonentom. Mowa tutaj o pełnej obsłudze SPF/DKIM/DMARC, możliwości szyfrowania zapytań do serwera w protokole DNS over TLS czy wspomnianych wcześniej zabezpieczeniach DNSSEC i usłudze DNS Anycast. Z czym to właściwie się wiąże?

Zestaw rozszerzeń DNSSEC wprowadza dodatkową warstwę zabezpieczeń w systemie DNS, które potwierdzają, że dane otrzymane z serwera DNS są wiarygodne oraz nie zostały zmienione podczas przesyłania przez sieć. DNSSEC, choć mocno niedoceniany i trudny w implementacji przez rejestratorów domen, zapewnia realną ochronę przed wieloma współczesnymi zagrożeniami sieciowymi związanymi z atakami na system DNS. W tym phishingiem, polegającym na przekierowaniu użytkownika na fałszywą stronę WWW w celu wyłudzenia od niego poufnych informacji.

Z kolei usługa DNS Anycast skraca czas odpowiedzi serwera DNS, a w rezultacie wpływa na szybkość otwierania stron WWW. W ramach usługi na zapytanie użytkownika o domenę odpowiada najbliższy mu z wielu serwerów DNS, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach na świecie. Obecnie globalna sieć serwerów DNS Anycast nazwa.pl obejmuje 15 lokalizacji na wszystkich zamieszkałych kontynentach.

Usługi hostingowe

W ofercie nazwa.pl prym wiodą usługi hostingu współdzielonego. Aktualna oferta obejmuje plany z dużą pojemnością konta (nawet do 500 GB), nielimitowaną liczbą kont e-mail oraz obsługą baz danych MySQL i PostgreSQL wraz z PHP od wersji 5.3 do 7.4. Spółka nigdy nie obawiała się publikować informacji o „parametrach bezpieczeństwa”, czyli de facto limitów zasobów przyznanych jednemu klientowi w ramach serwera. Obecnie każdy plan hostingu współdzielonego cechuje się wysokimi parametrami technicznymi z gwarantowaną mocą obliczeniową 4 wirtualnych rdzeni procesora.

Na serwerach nazwa.pl znajdziemy wsparcie dla najnowszych technologii internetowych HTTP/2 i TLS 1.3, które razem zauważalnie podnoszą szybkość wczytywania stron. Za bezpieczeństwo odpowiadają kompleksowy system wykrywania i zapobiegania włamaniom IPS oraz system ochrony aplikacji WAF. W rezultacie ochrona witryn użytkowników realizowana jest na poziomie pojedynczych aplikacji i całej infrastruktury nazwa.pl.

Bardziej wymagający użytkownicy mają do wyboru serwery VPS, które są udostępniane na bazie wirtualizacji KVM, procesorów Intel Xeon i macierzy RAID z dyskami NVMe. Do oferty dostawcy wróciły sklepy internetowe (PrestaShop w ramach usługi e-Sklep), zaś najważniejszą nowością jest usługa Cloud Backup, umożliwiająca automatyczne wykonywanie kopii zapasowych plików na komputerze z systemem Windows zgodnie z ustalonym harmonogramem. Cloud Backup gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez lokalne szyfrowanie danych własnym hasłem użytkownika z użyciem silnego algorytmu AES-256 oraz możliwością przywracania kolejnych wersji plików z backupu do 90 dni wstecz.

Zdjęcie: Taylor Vick/Unsplash

Własna infrastruktura

Jeśli już o infrastrukturze mowa, nazwa.pl korzysta z centr danych klasy Tier III i Tier IV, które zostały zlokalizowane w Krakowie, Warszawie, Frankfurcie oraz Amsterdamie. Przepustowość połączeń między nimi wynosi ponad 200 Gbps, a kopie zapasowe danych utrzymywane są w oddzielnych centrach danych na macierzach dyskowych RAID o łącznej powierzchni 2 PB.

Usługi hostingowe świadczone są w technologii chmury (cloud hosting), która pozwala na dynamiczne przydzielanie obsługi stron WWW do najmniej obciążonego serwera w klastrze.

W ostatnim czasie dostawca poczynił istotne inwestycje w infrastrukturę centrów danych. Dotychczas stosowane nośniki SSD NVMe wymieniono na ultranowoczesne dyski Intel Optane wykonane w technologii 3D XPoint. W połączeniu z procesorami Intel Xeon E-2288G zapewniają one nawet dwukrotny wzrost szybkości generowania stron aplikacji webowych, takich jak WordPress, PrestaShop czy Magento.

Zamiast podsumowania

Koniec? Nic z tych rzeczy. Cały artykuł byłby niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli, że nazwa.pl jest sponsorem Let's Encrypt i jedynym polskim członkiem międzynarodowej społeczności Internet Security Research Group (ISRG), która odpowiada za ten projekt. Let's Encrypt istotnie przyczynił się do szerokiej adaptacji certyfikatów SSL w Internecie. Dzięki projektowi każdy może uzyskać bezpłatnie certyfikat SSL dla swojej domeny, który jest prawidłowo rozpoznawany przez wszystkie liczące się na rynku przeglądarki. To kolejna inwestycja nazwa.pl w bezpieczeństwo globalnej sieci.

Każdy, kto stawia na komercyjne rozwiązania ma do wyboru jeszcze certyfikaty nazwaSSL z walidacją domeny (DV) oraz organizacji (EV). Ten ostatni gwarantuje najwyższy poziom ochrony. Co warte odnotowania, podstawowy certyfikat nazwaSSL z kodowaniem RSA 2048-bitów udostępniany jest bez żadnych opłat dla domen przekierowanych na serwery DNS Anycast dostawcy.