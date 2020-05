Nazwa.pl: nawet 40% szybsze wczytywanie stron dzięki procesorom Intel Xeon E5 3,3 GHz w serwerach Speed VPS

Właściwy dobór parametrów usługi VPS gwarantuje, że odwiedzający nie zobaczą sławetnego komunikatu „500 Internal Server Error”. Niewystarczająca ilość pamięci RAM zablokuje serwer, ale mało wydajny procesor lub dysk sprawią, że strony użytkowników będą wczytywać się po prostu wolno. Tam, gdzie nie ma mowy o kompromisach, sprawdzą się wydajne procesory Intel Xeon E5 3,3 GHz w serwerach Speed VPS od nazwa.pl.

Trzy podstawowe parametry opisujące serwer VPS, to liczba rdzeni procesora, dostępna pamięć RAM oraz pojemność i rodzaju dysku twardego. Każdy z nich dostarcza pewnej informacji na temat wydajności systemu, choć niektóre rzeczy wymagają uszczegółowienia.

Jeśli nie znamy typu oraz częstotliwości taktowania zegara, liczba rdzeni procesora przypisanych do serwera niewiele mówi o jego mocy obliczeniowej. W przypadku usług VPS najczęściej musimy zadowolić się informacją o typie dysku i konfiguracji macierzy RAID. Choć raczej nie znajdziemy tutaj informacji na temat wydajności podsystemu dyskowego, wyrażoną liczbą operacji dyskowych we-wy wykonywanych w ciągu jednej sekundy (IOPS), to pewne jest, że wydajne nośniki SSD i NVMe oferują wielokrotnie szybszy dostęp do danych, niż dyski SATA.

Na pozornie proste pytanie – jak właściwie dobrać procesor (CPU), ilość pamięci operacyjnej (RAM) oraz dysk (I/O) – nie da się sformułować jednoznacznej odpowiedzi, zanim nie uruchomimy witryny webowej, a użytkownicy nie zaczną jej używać w rzeczywistym środowisku.

Złota reguła w doborze parametrów serwera brzmi, że stosunek CPU/RAM powinien wynosić 1:2. Oznacza to, że na każdy rdzeń procesora powinno przypadać 2 GB pamięci operacyjnej. Tego typu schemat, związany z doborem parametrów CPU (liczba procesorów) w stosunku do ilości pamięci RAM, został zastosowany w serwerach VPS w nazwa.pl.

Do wyboru są trzy warianty serwerów VPS w opcji od 2 do 8 GB pamięci RAM oraz od 1 do 4 rdzeni procesora Intel Xeon E5 taktowanych zegarem 2,2 GHz w opcji podstawowej lub 3,3 GHz w wariancie Speed.

W tym momencie może pojawić się drugie pytanie brzmiące: czy lepiej wybrać serwer z większą ilością pamięci RAM czy mocniejszym procesorem? Bo przecież mocniejsze konfiguracje CPU oferują nawet o 40% szybsze wczytywanie się stron w porównaniu z procesorami z zegarem 2,2 GHz.

Kiedy więcej RAM?

Kiedy użytkownik chce wyświetlić stronę, serwer internetowy tworzy nowy proces w pamięci RAM, aby obsłużyć każde takie żądanie. Zbyt mała ilość pamięci RAM na serwerze spowoduje, że system znacznie zwolni ze względu na konieczność zapisywania danych na dysku - w pamięci swap, aż w końcu powstanie ryzyko jego zawieszenia się. Każdy nowy proces zabiera bowiem część pamięci RAM, która po prostu może się skończyć. Wówczas, w najlepszym wypadku, serwer zwróci użytkownikom komunikat „500 Internal Server Error”, a strona będzie niedostępna.

1-2 GB pamięci RAM wystarczą, aby obsłużyć kilkuset użytkowników dziennie. W przypadku ruchu 100-200 tys. użytkowników miesięcznie rekomendowana wielkość pamięci RAM to już ok. 4-8 GB. Na pytanie, ile dokładnie potrzebujemy pamięci RAM, odpowiedź może być tylko jedna: to zależy. Od czego?

Szacując potrzebne zasoby, poza nakreśleniem spodziewanej liczby odwiedzających, warto spróbować znaleźć odpowiedź na kilka pytań. Czy ruch na stronie rozkłada się w miarę równomiernie w czasie, czy notujemy duże wzrosty (piki) odwiedzin w konkretnych godzinach? Jakiego typu aplikacje uruchamiamy na stronie i czy zostały one dobrze napisane (zoptymalizowane) pod kątem obsługi większej liczby użytkowników? Czy potrafimy prawidłowo skonfigurować serwer webowy? Czy pojedynczy VPS obsługuje wszystkie usługi sieciowe (webserver, baza danych, poczta) czy też funkcje te możemy rozłożyć między kilka maszyn?

Warto pamiętać również, że system operacyjny i aplikacje zużywają przydzielone zasoby. Niektóre CMS-y np. skrypty sklepów internetowych wymagają więcej pamięci niż inne. Dynamiczne strony „zjadają” więcej pamięci niż statyczne. Wraz z rozwojem serwisu WWW, może pojawić się konieczność zwiększenia parametrów serwera VPS. Wybierając podstawową wersję VPS Speed Start w nazwa.pl, możemy w dowolnym momencie zwiększyć parametry serwera VPS na wersje Biznes lub Pro.

Kiedy mocne CPU?

Kiedy potrzebować będziemy mocniejszego procesora? Wydajna jednostka obliczeniowa lepiej sprawdzi się, jeśli uruchamiamy dynamiczne aplikacje generujące treści, których nie da się w dużym stopniu buforować w pamięci (cache). Mowa tutaj o części skryptów sklepów internetowych, serwisach opartych o indywidualne witryny użytkowników dostępne po zalogowaniu się czy zaawansowanych aplikacjach webowych prezentujących dynamiczne dane np. wykresy giełdowe lub wyniki sportowe.

Warto pamiętać, że serwery VPS wykorzystywane są nie tylko do serwowania stron internetowych. Wysoka moc obliczeniowa przyda się, gdy zechcemy uruchamiać serwery gier, aplikacje biznesowe intensywnie korzystające z baz danych, serwery poczty czy streamingu audio i wideo.

Problem w tym, że rdzeń procesora zazwyczaj nie jest równy rdzeniowi w konkurencyjnej ofercie. Dopiero wiedza na temat typu i modelu zastosowanego procesora, taktowania jego zegara oraz liczbie rdzeni przypisanych do serwera wirtualnego daje ogólny obraz na temat jego mocy obliczeniowej.

VPS w nazwa.pl obsługiwane są na bazie wydajnych, serwerowych procesorów Intel Xeon E5 taktowanych w wariancie podstawowym zegarem 2,2 GHz oraz zegarem 3,3 GHz w opcji Speed – do wyboru przez użytkowników w zależności od potrzeb.

Z testów przeprowadzonych przez nazwa.pl wynika, że czas wczytywania stron WordPress na serwerze z zegarem 3,3 GHz był nawet 40% krótszy niż w przypadku konfiguracji z procesorem o niższym taktowaniu. Liczba wykonywanych operacji w pojedynczym rdzeniu procesora w dużej mierze zależy bowiem od częstotliwości jego taktowania. W jaki sposób można to uzasadnić?

Od szybkości pojedynczego rdzenia zależy szybkość generowania stron WWW w PHP. PHP i MySQL wykonują pojedyncze zapytanie w jednym wątku, a zatem niezależnie od liczby rdzeni procesora wykonanie skryptu PHP czy też zapytanie do bazy danych będzie obsługiwane przez jeden rdzeń. Wydajność rdzenia (taktowanie zegara) wpływa na szybkość generowania strony, natomiast liczba tych rdzeni wpływa na liczbę równocześnie obsługiwanych połączeń.

Z innej perspektywy: posługując się prostą matematyką, 2 wirtualne rdzenie procesora z taktowaniem 3.3 GHz odpowiadają pod względem mocy w przybliżeniu 3 rdzeniom procesora z taktowaniem 2.2 GHz.

W rezultacie nazwa.pl sugeruje wybór mocniejszego procesora dla dynamicznych aplikacji pisanych w PHP i wykorzystujących bazę danych MySQL. W takich scenariuszach wdrożeń warto wybrać procesor z wysokim taktowaniem, nawet kosztem mniejszej liczby rdzeni przypisanych do serwera VPS.