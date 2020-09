Nazwa.pl reaguje na ostatnie cyberataki i wprowadza nowe zabezpieczenia

Przedstawiciele firmy Nazwa.pl błyskawicznie zareagowali na ostatnie cyberataki. Wiemy jakie zmiany i nowości czekają na klientów firmy.

Dopiero co informowaliśmy was o atakach phishingowych, których ofiarami padli klienci firm hostingowych Nazwa.pl i Home.pl. Ci pierwsi już zareagowali i w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji tłumaczą jakie poczynili kroki w celu poprawy bezpieczeństwa swoich klientów.

Czas reakcji to podstawa

Jak się dowiedzieliśmy, praktycznie natychmiast po pojawieniu się pierwszych zgłoszeń dotyczących ataków phishingowych, przedstawiciele firmy zdecydowali się na szereg działań prewencyjnych w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka dla klientów. Między innymi: wysłano zgłoszenia do operatorów serwerów, na których zostały umieszczone fałszywe strony czy skonfigurowano filtry poczty e-mail dla klientów. Przeprowadzono również liczne działania informacyjne - zarówno przez social media, jak i za pośrednictwem konsultantów Działu Obsługi Klienta.

Będzie bezpieczniej

Powyższe działania to zaledwie wstęp do poważnych zmian w bezpieczeństwie użytkowników usług Nazwa.pl. Od 2 października tego roku wdrożona zostanie autoryzacja dwuetapowa (2FA). Mechanizm logowania do Panelu Klienta zostanie rozszerzony. Obecnie wystarczy podać poprawną nazwę użytkownika i hasło uwierzytelniające, aby dostać się do konta. Od 2 października, po zatwierdzeniu pierwszego etapu, konieczne będzie jeszcze podanie dodatkowego kody jednorazowego, który będzie wysyłany do klientów Nazwa.pl w wiadomości e-mail lub SMS. Dodatkowo, użytkownicy będą także otrzymywali mailowe powiadomienia w przypadku każdorazowego logowania do Panelu Klienta.

Logowanie do Panelu Klienta w Nazwa.pl zostanie rozszerzone o dodatkowy etap

Jak widać Nazwa.pl zareagowała szybko i zdecydowanie, więc możecie bez obaw korzystać dalej z usług firmy.