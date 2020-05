Nazwa.pl umożliwia teraz 30-dniowe testy aplikacji Cloud Backup

Najnowsza wersja aplikacji Cloud Backup pozwala nie tylko na darmowe testowanie, ale również anonimowe. Jeśli nie znasz tej funkcji, to dobra okazja na zapoznanie się z nią.

Nazwa.pl umożliwia anonimowe testowanie swojej usługi wykonywania kopii zapasowych w chmurze przez okres 30 dni. Aby rozpocząć korzystanie z niej w ten sposób, należy pobrać aplikację Cloud Backup i wybrać opcję testu. Nie jest potrzebna rejestracja, podawanie jakichkolwiek danych personalnych czy firmowych, a także numerów kart kredytowych czy rachunków bankowych. Każdy użytkownik, który korzysta z wersji testowej, otrzyma 1 TB miejsca, gdzie można zapisywać i odtwarzać pliki z kopii zapasowej danych z systemów Windows. Interfejs został pomyślany w ten sposób, aby z jego obsługą nie miały problemu osoby wykonujące taką operację po raz pierwszy w życiu.

Jednak uwaga - niektóre oferowane w Cloud Backup funkcje wymagają posiadania dostępu do Panelu Klienta. Są to zmiana hasła używanego do szyfrowania danych czy też usunięcia lub modyfikacji stworzonej wcześniej przez użytkownika listy archiwizowanych plików. Jak tłumaczy Nazwa.pl, ma to na celu uniemożliwienie złośliwych działań intruzom, którzy chcieliby uniemożliwić dostęp do kopii zapasowych.

Warto dodać, że zarówno w czasie trwania 30-dniowego okresy testowego, a także podczas normalnego użytkowania usługi, można anonimowo przypisać licencję programu do konta w Panelu Klienta nazwa.pl. Po co? Jeśli po okresie testowym użytkownik stwierdzi, że takie rozwiązania mu się podoba i założy konto w Nazwa.pl, nie będzie musiał ponownie przesyłać wszystkich danych.

Jeśli myślisz o Cloud Backupie, zadbaj też o lokalną ochronę danych z serwerem NAS w atrakcyjnej cenie!