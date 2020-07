Nearby Sharing - szybkie udostępnianie plików w Androidzie już działa

Nearby Sharing pojawi się w najnowszej wersji usług Google. Android zyska narzędzie pozwalające szybko przysłać duże pliki pomiędzy urządzeniami.

Google po ośmiu latach w końcu zaprezentowało ujednolicony system przesyłania plików pomiędzy urządzeniami z Androidem. Nearby Sharing zadziała podobnie do AirDrop'a stosowanego od lat w urządzeniach firmy Apple.

System operacyjny Android 11

Rozwiązanie Nearby Sharing w chwili obecnej znajduje się w fazie beta. Finalnie rozwiązanie to trafi do Androida 11. Najnowsze raporty wskazują, że firma Google rozpoczęła właśnie szersze testy Nearby Sharing wśród wybranych użytkowników, którzy przedpremierowo uzyskali dostęp do tej funkcji.

Wyszukiwarkowy gigant potwierdził portalowi Android Police, że rozpoczęto ograniczone beta testy usługi dla zakwalifikowanych użytkowników. Rozwiązanie zostało udostępnione za pośrednictwem aplikacji w Google Play. Dodatkowo, aby funkcja Nearby Sharing mogła działać Google musiało wprowadzić zmiany w konfiguracji swoich serwerów.

Funkcja Nearby Sharing będzie powiązana z usługami Google i pojawi się wraz z ich aktualizacja. Domyślnie rozwiązania to miało zadebiutować na smartfonach z Androidem 11, ale wszytko wskazuje na to, ze również starsze urządzenia uzyskają dostęp do Nearby Sharing.

Rozwiązanie pojawiło się w najnowszej wersji beta usług Google (20.26.12). Po dotknięciu w klasyczny przycisk udostępniania znajdujący się w systemie operacyjnym Android użytkownicy będą w stanie udostępniać pliki, linki i usługi dla innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Wszystkie sprzęty będą wykrywane automatycznie, a odbiorca musi wyrazić zgodne na odebranie pliku. Oczywiście istnieje możliwość wyłączenia Nearby Sharing z poziomu ustawień.

W obecnym stadium rozwoju możliwe jest przesyłanie plików, zdjęć oraz linków - np. z Twittera. Android Police informuje, że odpowiednia aplikacji na urządzeniu odbiorczym zostanie uruchomiona automatycznie np. Twitter po udostępnieniu postu opublikowanego na tej platformie społecznościowej.

Nearby Sharing w wersji beta

Google zapowiedziało już, że finalnie Neraby Sharing powinno zadziałać na każdym urządzeniu wyposażonym w system operacyjny Android 6.0 Marshmallow lub nowszy. Co ciekawe Nearby Sharing w przyszłości pojawi się także na komputerach z systemem operacyjnym Windows, Mac oraz Chrome OS.

