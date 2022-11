Need For Speed Unbound - premiera, cena, lista samochodów! Zobacz, co już wiemy

Chcesz wiedzieć jak najwięcej na temat nowej gry z serii Need For Speed? Jesteś w dobrym miejscu.

Spis treści

Need For Speed to zdecydowanie jedna z najbardziej kultowych serii gier wyścigowych w historii. To właśnie na niej wychowało się kilka pokoleń graczy a przed nami kolejna odsłona tego cyklu. Co już wiemy na temat Need For Speed Unbound?

Need For Speed Unbound - data premiery

EA oficjalnie potwierdziło, że Need For Speed Unbound zadebiutuje na rynku 2 grudnia 2022 roku. W Polsce gra będzie dostępna od godziny 8 rano.

Zobacz również:

Preload i wczesny dostęp

Preload na PC i Xbox - 24 listopada, 17:00

- 24 listopada, 17:00 Preload na PS5 (Edycja Palace) - 27 listopada, 8:00

- 27 listopada, 8:00 Preload na PS5 (Edycja Standard) - 30 listopada, 8:00

Na wcześniejszy dostęp do gry mają użytkownicy korzystający z usługi EA Play. 10-godzinna wersja próbna będzie udostępniona 29 listopada o godzinie 8:00.

Need For Speed Unbound - platformy

Posiadacze konsol poprzedniej generacji mogą obejść się smakiem, ponieważ Need For Speed zadebiutuje jedynie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PS5. Gra będzie w pełni stworzona na silniku Frostbite. ędziemy mogli liczyć na rozgrywkę w 60 FPS przy rozdzielczości 4K.

Need For Speed Unbound - rozgrywka

Akcja gry ma się toczyć w fikcyjnym mieście Lake Shore City, inspirowanym na Chicago. Co więcej, według Jeffa Grubba twórcy mocno odejdą od stylistyki znanej z wcześniejszych gier z serii. Mówi się o tym, że fotorealistyczna grafika ma być połączona z czymś w rodzaju elementów i efektów animowanych.

Need For Speed Unbound (fot. EA) Need For Speed Unbound (fot. EA)

Twórca podcastu powiedział:

Potem lecą z niego [samochodu - dop. red.] płomienie kreskówek i inne rzeczy? Wydaje się, że to jest rodzaj estetyki, do której zmierzają.

W oficjalnym opisie gry możemy przeczytać:

Świat to Twoje płótno: ożyw graffiti w zupełnie nowym stylu wizualnym, łącząc najnowszą sztukę uliczną z najbardziej realistycznymi samochodami w historii Need for Speed. Uzyskaj dostęp do nowego zestawu narzędzi pełnego energetycznych efektów wizualnych i dźwiękowych, w tym Burst Nitrous, nowego elementu zwiększającego prędkość.

W grze będziemy brać udział w wyścigach ulicznych rywalizując nie tylko z innymi kierowcami, ale także starając się przechytrzyć policję. Podczas standardowej rozgrywki będziemy brać udział w cotygodniowych kwalifikacjach do ostatecznego wyzwania wyścigów ulicznych Lakeshore: The Grand. W trakcie przygody będziemy także zbierać nowe samochody, i oczywiście je ulepszać wraz z postępami fabularnymi. Przystepując do konkretnych wyścigów, będziemy wpłacac tzw. wpisowe. Możemy je odzyskać wraz z nagrodą za wysokie miejsce lub stracić za przegraną. Od nas będzie zależało, jakie ryzyko postanowimy podjąć.

Kampania fabularna skupi się na dwójce bohaterów, którzy zostali podzieleni przez napad na rodzinny warsztat samochodowy. Teraz będziemy mieć możliwość odzyskania bezcennego samochodu oraz zwycięstwa w kultowym wyścigu. Poza misjami głównymi, będziemy mogli wykonywać także zadania poboczne w formie wyścigów. Twórcy nie zapominają także o kluczowym elemencie serii, czyli pościgach policyjnych. W tym segmencie będziemy musieli się wykazać nieco większymi zdolnościami taktycznymi niż w poprzednich grach z serii.

Bardzo ważnym elementem rozgrywki będzie także ścieżka dźwiękowa. Potwierdziły się plotki mówiące o tym, że z deweloperami współpracował ASAP Rocky, który miał duży wpływ na całokształt gry, a szczególnie jej udźwiękowienie.

Need For Speed Unbound (fot. EA) Need For Speed Unbound (fot. EA)

Need For Speed Unbound - multiplayer

Tytuł zapewni rozgrywkę online, kampanię single player online oraz rozgrywkę międzyplatformową(bez crossprogresji). W trybie dla wielu graczy będziemy mogli ścigać się z innymi graczami, lub po prostu poruszać się po mieście w tzw. "wolnej grze". Twórcy zapewniają płynne przejście do wyścigów.

W grze wieloosobowej pojawi się także system banerów, dzięki którym będziemy mogli się pochwalić swoimi osiągnięciami. Na ten moment nie wiadomo jeszcze jednak nic więcej na temat np. przepustek sezonowych, czy płatnych dodatków.

Need For Speed Unbound - trailer

Need For Speed Unbound - gameplay

Need For Speed Unbound - wymagania sprzętowe na PC

Minimalne

Procesor : Ryzen 5 2600, Core i5-8600

: Ryzen 5 2600, Core i5-8600 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : RX 570, GTX 1050 Ti

: RX 570, GTX 1050 Ti Dysk: 50 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane

Procesor : Ryzen 5 3600, Core i7-8700

: Ryzen 5 3600, Core i7-8700 Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB)

: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB) Dysk: 50 GB dostępnej przestrzeni

Need For Speed Unbound - cena i edycje

Need For Speed Unbound będziemy mogli kupić w dwóch wersjach - podstawowej oraz Palace Edition. Rozszerzona wersja będzie zawierać:

Gra Need for Speed Unbound

4 nowe zmodyfikowane samochody

nowe efekty jazdy gassy

dekale i tablicę rejestracyjną Mashman

wyjątkowy pakiet odzieży

pozę i grafikę na baner

zawartość przedsprzedażową Unbound (efekt jazdy, tablica rejestracyjna, grafika na baner i naklejka, 150 000 $ w gotówce do wykorzystania w grze sieciowej)

PC

Standard - 299,90 zł

Palace Edition - 349,90 zł

PS5/Xbox Series X

Standard - 349,90 zł

Palace Edition - 289 zł/399 zł

Wspierane kierownice

Thrustmaster T300RS na PS5 i PC

na PS5 i PC Thrustmaster TX na Xbox i PC

na Xbox i PC Thrustmaster T150 na PS5 i PC

na PS5 i PC Thrustmaster TMX na Xbox i PC

na Xbox i PC Logitech G29 na PS5 i PC

na PS5 i PC Logitech G920 na Xbox i PC

na Xbox i PC Fanatec CSL Elite Racing Wheel na PS5, Xbox i PC

Need For Speed Unbound - lista samochodów

EA opublikowało listę samochodów, jakie są dostępne w Need For Speed Unbound. Jest ona bardzo bogata. Możemy liczyć na 143 pojazdy.

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcan 2016

BMW M3 2006 (Do odblokowania w dniu premiery dla abonentów EA Play)

BMW M3 Evolution II 1988

BMW X6 M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupé 2018

BMW M2 Competition 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupé 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Cabrio 2010

BMW M4 Cabrio 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Cabrio 2020

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari LaFerrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 488 Pista 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Spider 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT Cabrio 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Ultimate Edition 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Jaguar F-Type R Cabrio 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Countach 25th Anniversary 1989

Lamborghini Murciélago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupé 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Double Cab Pickup 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Spider 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C 63 Coupé 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Black Series 2021

Mercury Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Mitsubishi Eclipse GSX 1999

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V·Spec 1999

NISSAN 370Z Heritage Edition 2019

NISSAN Silvia K’s 1998

NISSAN Z Prototype 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aero 2002

NISSAN Skyline GT-R V·Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Type X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S Exclusive Series 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Cabrio 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Viper GTS 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Beetle 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 1970

Zobacz także: Wiedźmin 4 (Polaris) – data premiery, platformy, zapowiedź. Co wiemy i co chcielibyśmy zobaczyć w nowej grze CD Projekt RED