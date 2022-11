Need For Speed Unbound - premiera, cena, wczesny dostęp! Zobacz, co już wiemy

Chcesz wiedzieć jak najwięcej na temat nowej gry z serii Need For Speed? Jesteś w dobrym miejscu.

Spis treści

Need For Speed to zdecydowanie jedna z najbardziej kultowych serii gier wyścigowych w historii. To właśnie na niej wychowało się kilka pokoleń graczy a przed nami kolejna odsłona tego cyklu. Co już wiemy na temat Need For Speed Unbound?

Need For Speed Unbound - data premiery

EA oficjalnie potwierdziło, że Need For Speed Unbound zadebiutuje na rynku 2 grudnia 2022 roku. W Polsce gra będzie dostępna od godziny 8 rano.

Preload i wczesny dostęp

Preload na PC i Xbox - 24 listopada, 17:00

- 24 listopada, 17:00 Preload na PS5 (Edycja Palace) - 27 listopada, 8:00

- 27 listopada, 8:00 Preload na PS5 (Edycja Standard) - 30 listopada, 8:00

Na wcześniejszy dostęp do gry mają użytkownicy korzystający z usługi EA Play. 10-godzinna wersja próbna będzie udostępniona 29 listopada o godzinie 8:00.

Need For Speed Unbound - platformy

Posiadacze konsol poprzedniej generacji mogą obejść się smakiem, ponieważ Need For Speed zadebiutuje jedynie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PS5. Gra będzie w pełni stworzona na silniku Frostbite. ędziemy mogli liczyć na rozgrywkę w 60 FPS przy rozdzielczości 4K.

Need For Speed Unbound - rozgrywka

Akcja gry ma się toczyć w fikcyjnym mieście Lake Shore City, inspirowanym na Chicago. Co więcej, według Jeffa Grubba twórcy mocno odejdą od stylistyki znanej z wcześniejszych gier z serii. Mówi się o tym, że fotorealistyczna grafika ma być połączona z czymś w rodzaju elementów i efektów animowanych.

Need For Speed Unbound (fot. EA) Need For Speed Unbound (fot. EA)

Twórca podcastu powiedział:

Potem lecą z niego [samochodu - dop. red.] płomienie kreskówek i inne rzeczy? Wydaje się, że to jest rodzaj estetyki, do której zmierzają.

W oficjalnym opisie gry możemy przeczytać:

Świat to Twoje płótno: ożyw graffiti w zupełnie nowym stylu wizualnym, łącząc najnowszą sztukę uliczną z najbardziej realistycznymi samochodami w historii Need for Speed. Uzyskaj dostęp do nowego zestawu narzędzi pełnego energetycznych efektów wizualnych i dźwiękowych, w tym Burst Nitrous, nowego elementu zwiększającego prędkość.

W grze będziemy brać udział w wyścigach ulicznych rywalizując nie tylko z innymi kierowcami, ale także starając się przechytrzyć policję. Podczas standardowej rozgrywki będziemy brać udział w cotygodniowych kwalifikacjach do ostatecznego wyzwania wyścigów ulicznych Lakeshore: The Grand. W trakcie przygody będziemy także zbierać nowe samochody, i oczywiście je ulepszać wraz z postępami fabularnymi. Przystepując do konkretnych wyścigów, będziemy wpłacac tzw. wpisowe. Możemy je odzyskać wraz z nagrodą za wysokie miejsce lub stracić za przegraną. Od nas będzie zależało, jakie ryzyko postanowimy podjąć.

Kampania fabularna skupi się na dwójce bohaterów, którzy zostali podzieleni przez napad na rodzinny warsztat samochodowy. Teraz będziemy mieć możliwość odzyskania bezcennego samochodu oraz zwycięstwa w kultowym wyścigu. Poza misjami głównymi, będziemy mogli wykonywać także zadania poboczne w formie wyścigów. Twórcy nie zapominają także o kluczowym elemencie serii, czyli pościgach policyjnych. W tym segmencie będziemy musieli się wykazać nieco większymi zdolnościami taktycznymi niż w poprzednich grach z serii.

Bardzo ważnym elementem rozgrywki będzie także ścieżka dźwiękowa. Potwierdziły się plotki mówiące o tym, że z deweloperami współpracował ASAP Rocky, który miał duży wpływ na całokształt gry, a szczególnie jej udźwiękowienie.

Need For Speed Unbound (fot. EA) Need For Speed Unbound (fot. EA)

Need For Speed Unbound - multiplayer

Tytuł zapewni rozgrywkę online, kampanię single player online oraz rozgrywkę międzyplatformową(bez crossprogresji). W trybie dla wielu graczy będziemy mogli ścigać się z innymi graczami, lub po prostu poruszać się po mieście w tzw. "wolnej grze". Twórcy zapewniają płynne przejście do wyścigów.

W grze wieloosobowej pojawi się także system banerów, dzięki którym będziemy mogli się pochwalić swoimi osiągnięciami. Na ten moment nie wiadomo jeszcze jednak nic więcej na temat np. przepustek sezonowych, czy płatnych dodatków.

Need For Speed Unbound - trailer

Need For Speed Unbound - gameplay

Need For Speed Unbound - wymagania sprzętowe na PC

Minimalne

Procesor : Ryzen 5 2600, Core i5-8600

: Ryzen 5 2600, Core i5-8600 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : RX 570, GTX 1050 Ti

: RX 570, GTX 1050 Ti Dysk: 50 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane

Procesor : Ryzen 5 3600, Core i7-8700

: Ryzen 5 3600, Core i7-8700 Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB)

: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB) Dysk: 50 GB dostępnej przestrzeni

Need For Speed Unbound - cena i edycje

Need For Speed Unbound będziemy mogli kupić w dwóch wersjach - podstawowej oraz Palace Edition. Rozszerzona wersja będzie zawierać:

Gra Need for Speed Unbound

4 nowe zmodyfikowane samochody

nowe efekty jazdy gassy

dekale i tablicę rejestracyjną Mashman

wyjątkowy pakiet odzieży

pozę i grafikę na baner

zawartość przedsprzedażową Unbound (efekt jazdy, tablica rejestracyjna, grafika na baner i naklejka, 150 000 $ w gotówce do wykorzystania w grze sieciowej)

PC

Standard - 299,90 zł

Palace Edition - 349,90 zł

PS5/Xbox Series X

Standard - 349,90 zł

Palace Edition - 289 zł/399 zł

Wspierane kierownice

Thrustmaster T300RS na PS5 i PC

na PS5 i PC Thrustmaster TX na Xbox i PC

na Xbox i PC Thrustmaster T150 na PS5 i PC

na PS5 i PC Thrustmaster TMX na Xbox i PC

na Xbox i PC Logitech G29 na PS5 i PC

na PS5 i PC Logitech G920 na Xbox i PC

na Xbox i PC Fanatec CSL Elite Racing Wheel na PS5, Xbox i PC

