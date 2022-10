Need For Speed Unbound - premiera w 2022 roku? Zobacz, co już wiemy

Chcesz wiedzieć jak najwięcej na temat nowej gry z serii Need For Speed? Jesteś w dobrym miejscu.

Need For Speed to zdecydowanie jedna z najbardziej kultowych serii gier wyścigowych w historii. To właśnie na niej wychowało się kilka pokoleń graczy a przed nami kolejna odsłona tego cyklu. Co już wiemy na temat Need For Speed Unbound?

Need For Speed Unbound - data premiery

Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery Need For Speed Unbound. Mówi się, że nastąpi to już w grudniu tego roku. Jedną z osób, która tak twierdzi jest Jeff Grubb, który przekazał taką informację w trakcie swojego podcastu. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to już 6 października doczekamy się oficjalnego potwierdzenia podczas pokazu nowej gry z serii Need For Speed. Całość wydarzenia zaplanowana jest na godzinę 17:00 czasu polskiego.

Need For Speed Unbound - platformy

Twórcy nie powiedzieli jeszcze wprost, na jakich platformach ukaże się nowy Need For Speed. Najprawdopodobniej będzie to jednak PC oraz konsole PS5 i Xbox Series X/S. Możliwe jednak, ze wyścigi trafią także na poprzednią generację konsol.

Need For Speed Unbound - rozgrywka

Akcja gry podobno ma się toczyć w fikcyjnym mieście Lake Shore City, inspirowanym na Chicago. Co więcej, według Jeffa Grubba twórcy mocno odejdą od stylistyki znanej z wcześniejszych gier z serii. Mówi się o tym, że fotorealistyczna grafika ma być połączona z czymś w rodzaju elementów i efektów animowanych.

Twórca podcastu powiedział:

Potem lecą z niego [samochodu - dop. red.] płomienie kreskówek i inne rzeczy? Wydaje się, że to jest rodzaj estetyki, do której zmierzają.

Na potwierdzenie tych rewelacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Na szczęście nie będzie to długi czas, ponieważ do pokazu pozostało już tylko kilkanaście godzin.

