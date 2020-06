Need for Speed - Criterion Games twórcami nowej odsłony serii

Electronic Arts potwierdziło dzisiaj, że powstaje już kolejna odsłona serii Need for Speed, a tworzy ją studio Criterion Games. Co więcej, nowości czekają również na posiadaczy Need for Speed Heat.

Need for Speed to jedna z najstarszych, wciąż rozwijanych, serii gier wyścigowych. Towarzyszy nam ona już od 26 lat i nic nie wskazuje na to, że wydana w zeszłym roku odsłona - Need for Speed Heat, będzie ostatnią.

Przedstawiciele Electronic Arts potwierdzili właśnie, że obecnie trwają prace nad nową częścią cyklu. Odpowiadać za nią będzie studio Criterion Games, które pracowało już przy Need for Speed i dało nam m.in: NFS: Hot Pursuit czy Most Wanted.

Swojej radości z powrotu do serii nie krył Matt Webster, lider zespołu Criterion Games:

Chciałem poinformować wszystkich, jak podekscytowany jest nasz zespół tutaj w Guildford, z powrotu do serii Need for Speed. Jak zapewne wiecie, nasza historia mocno związana jest z grami wyścigowymi i Need For Speed w szczególności. Koncentrujemy się na wprowadzeniu wyjątkowego punktu widzenia Criterion, niezrównanego wrażenia z gry oraz wysokiej jakości innowacji, które wytyczą nową przyszłość tej wspaniałej serii gier.

Co więcej, dowiedzieliśmy się również, że Need for Speed Heat otrzyma funkcję cross-play na wszystkich wiodących platformach, tj. PlayStation 4, Xbox One i PC. Stosowana aktualizacja trafi do gry już jutro, 9 czerwca.

Więcej informacji na temat nowego Need for Speed poznamy już 18 czerwca podczas wydarzenia EA Play Live 2020, które będziecie mogli obejrzeć na żywo, m.in. tutaj

Zobacz również: Cyberpunk 2077 - wysyp nowych informacji na temat gry CD Projekt RED

źródło: gematsu.com