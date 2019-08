Need for Speed: Heat oficjalnie. Zaprezentowano pierwszy zwiastun

Electronic Arts oraz studio Ghost Games zapowiedzieli dzisiaj nową odsłoną serii gier wyścigowych - Need for Speed. Będzie gorąco.

Need for Speed: Heat przenosi nas do miasta Palm City, które posłuży nam za plac naszych działań. Nowy NFS zaoferuje nam pełen system dnia i nocy, który będzie mocno wpływał na rozgrywkę. Za dnia weźmiemy udział w licznych oficjalnych turniejach i zawodach, gdzie będziemy mogli zarobić nieco gotówki potrzebnej do tuningu naszych pojazdów. Nocą z kolei wyruszymy na ulice miasta w poszukiwaniu nielegalnych wyścigów. Żeby jednak nie było za łatwo, wieczorami na ulicach pojawią się również specjalne oddziały policji, które będą nas ścigać. Oprócz garści informacji, otrzymaliśmy również pierwszy zwiastun.

Need for Speed: Heat trafi do sprzedaży 8 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Abonenci usługi Origin Access Premier będą mogli pobrać i uruchomić grę nieco wcześniej, bo już 5 listopada. Wydawca gry - Electronic Arts, ujawnił ponadto dostępne edycje gry i ich ceny, a prezentują się one następująco:

Edycja standardowa

NFS: Heat - PC - 249,90 zł

NFS: Heat - PS4 - 289 zł (260,10 zł z abonamentem EA Access)

NFS: Heat - Xbox One - 288,80 zł (260,08 zł z EA Access)

Edycja specjalna

NFS: Heat - PC - 289,90 zł

NFS: Heat - PS4 - 329 zł (296,10 zł z EA Access)

NFS: Heat - Xbox One - 328,99 zł (296,09 zł z EA Access)

Edycja specjalna zaoferuje nam m.in.: dodatkowe samochody, ubrania dla postaci oraz zwiększoną szybkość zdobywania pieniędzy i reputacji. Przedstawiciele EA ujawnili, że pierwszej prezentacji rozgrywki z NFS: Heat możemy spodziewać się podczas ceremonii otwarcia targów Gamescom, która odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 20:00 czasu polskiego.