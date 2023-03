Need for Speed Unbound: Volume 2 - cena, premiera, zawartość. Co już wiemy?

Criterion Games nie ma zamiaru rezygnować ze wsparcia Need for Speed Unbound i zapowiedziało ogromne rozszerzenie.

Spis treści

Need for Speed Unbound co prawda nie przyjęło się zbyt rewelacyjnie wśród recenzentów (średnia ocena na Metacritic wynosi 77), jednak nie da się ukryć, że gra cieszy się sporym powodzeniem. Widzi to także Criterion Games, ponieważ deweloper ogłosił ogromne rozszerzenie, które już wkrótce trafi do graczy. Twórcy mają minimum roczny plan rozwoju dla swojej produkcji.

Co będzie zawierało Need for Speed Unbound: Volume 2? Jaka będzie cena i kiedy nastąpi premiera? Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje.

Cena

W tym miejscu mamy pierwszą, świetną informację dla fanów gry. Praktycznie cała dodatkowa zawartość będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry. Jedyną opcją, za którą będziemy musieli zapłacić to DLC Klucze do miasta. Jego koszt wyceniany jest na niespełna 5 dolarów.

Premiera i platformy

Need for Speed Unbound: Volume 2 będzie dostępne dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry od 21 marca tego roku. Dotyczy to zarówno wydania na PC, jak i wersji na konsole Xbox Series X/S oraz PS5.

Zawartość

Wraz z rozszerzeniem, w Need for Speed Unbound pojawią się całkowicie nowe wyścigi Endurance i Rumble. Teraz także w trybie wieloosobowym będziemy mogli prowokować policję i uciekać przed nimi wraz z przyjaciółmi walcząc o nowe, wartościowe nagrody.

Dostępnych będzie także 40 nowych wyzwań, w tym 3 nowe wyzwania dzienne. Za ich wykonanie otrzymamy specjalne nagrody, w tym punkty XP oraz pieniądze. Pojawi się także nowy tryb o nazwie Hot Laps. Będą to szybkie, 30 sekundowe okrążenia, w których będziemy mogli zmierzyć się na krótkich dystansach. Warto będzie także kończyć playlisty, ponieważ na końcu czekają atrakcyjne nagrody. Jedną z nich jest m.in. Lotus Emira w wersji Balmain Edition.

Unbound doczeka się także dodatków kosmetycznych w postaci nowych styli jazdy, ubrań, póz czy naklejek.

DLC Klucze do miasta z kolei ujawni na mapie wszystkie 260 przedmiotów kolekcjonerskich (w tym 100 Niedźwiedzi, 80 Billboardów oraz 80 Street Artów) oraz 160 aktywności. Dodatkowo, otrzymamy pakiet ubrań Fury and Zen (kurtka, koszula, spodnie, czapka).

Need for Speed Unbound (fot. EA)

Need for Speed Unbound w promocji

