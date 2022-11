Need for Speed Unbound - jak zagrać przed premierą? Wczesny dostęp w pigułce

Need for Speed Unbound już wkrótce zadebiutuje na rynku. Możliwe jest jednak zagranie przed premierą. Jak to zrobić?

Need for Speed Unbound zadebiutuje na rynku już 2 grudnia tego roku. To pierwsza od wielu lat odsłona tej popularnej serii gier wyścigowych. Co jednak jeśli jesteśmy niecierpliwi i do świata pełnego szybkich samochodów chcemy wkroczyć wcześniej?

Wczesny dostęp rozpocznie się 29 listopada. Będzie mógł z niego skorzystać każdy, kto korzysta z usługi EA Play (w tym Xbox Game Pass Ultimate, w którego skład wchodzi EA Play). Zapewni to 10-godzinny dostęp do pełnej wersji gry. Co więcej, każdy, kto zamówi grę w wersji Palace Edition (PC, Xbox, PlayStation), może liczyć na 3-dniowy okres próbny przed premierą, czyli od 29 listopada do 2 grudnia, czyli dnia debiutu gry.

Zobacz również:

Na wybranych platformach można już pobierać pliki gry. Jak to dokładnie wygląda w zależności od systemu?

Preload na PC i Xbox - 24 listopada, 17:00

- 24 listopada, 17:00 Preload na PS5 (Edycja Palace) - 27 listopada, 8:00

- 27 listopada, 8:00 Preload na PS5 (Edycja Standard) - 30 listopada, 8:00

Need for Speed Unbound - wymagania sprzętowe na PC

Minimalne

Procesor : Ryzen 5 2600, Core i5-8600

: Ryzen 5 2600, Core i5-8600 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : RX 570, GTX 1050 Ti

: RX 570, GTX 1050 Ti Dysk: 50 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane