Neon Plus - nowy budżetowiec od LG

Spodziewamy się, że LG pokaże swojego flagowca V60 ThinQ w lutym, podczas MWC. Jednak wcześniej możemy doczekać się prezentacji nowego budżetowca.

Dzisiaj w sieci znalazły się rendery modelu Neon Plus. Tu trzeba zauważyć, że jak dotąd w historii LG było już kilka telefonów z nazwą Neon, jednak nie były to smartfony z Androidem, ponadto były dostępne wyłącznie w USA i to w abonamencie operatora AT&T. Jak widać na powyższym renderze, urządzenie ma niebieski kolor i prezentuje się dość przeciętnie - wokół ekranu biegną cienkie ramki, na górze mamy obiektyw aparatu przedniego 5 Mpix, z tyłu - 8 Mpix. Po prawej stronie widzimy przycisk zasilania, po lewej - regulacji głośności oraz Asystenta Google, na dole - wejście słuchawkowe 3,5 mm oraz port microUSB.

Niestety, specyfikacja LG Neon Plus jest nieznana. Co ciekawe, jeśli przyjrzeć się dacie na wyświetlaczu, widzimy 1 sierpnia 2020 roku. Czyżby był to termin premiery smartfona? Oczywiście nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat, spodziewamy się jednak dowiedzieć tego najpóźniej podczas Consumer Electronics Show (CES) w przyszłym miesiącu. Spodziewamy się jednak budżetowca w przystępnej cenie.

