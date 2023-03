Neonet: elektronika za... 1 zł! Wiemy, co trzeba zrobić, by załapać się na promocję

W sieci Neonet trwa właśnie promocja na elektronikę z różnych kategorii. Korzystając z wielorabatów, piąty produkt możesz mieć za symboliczną złotówkę! Sprawdzamy, co warto kupić i jak skorzystać z promocji.

Trwa właśnie nowa oferta promocyjna w sieci Neonet – wielorabaty! To idealna okazja, by kupić sobie wymarzone urządzenia. Uwaga! Promocja obowiązuje w dniach 28 marca do 3 kwietnia 2023 r.

W ramach promocji możemy otrzymać jeden z poniższych rabatów:

drugi, tańszy produkt o 35% taniej ,

, trzeci, najtańszy produkt o 55% taniej ,

, czwarty, najtańszy produkt o 80% taniej ,

, piąty, najtańszy produkt za 1 zł.

Jak skorzystać z multirabatów?

Wybierz i dodaj do koszyka minimum dwa produkty objęte promocją PIĄTY PRODUKT ZA 1 ZŁ. W koszyku wybierz promocję „Drugi produkt 35% taniej” lub „Trzeci produkt 55% taniej” lub „Czwarty produkt 80% taniej” lub „Piąty produkt za 1 zł”. Dokończ składanie zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Co warto kupić w ramach promocji w Neonet?

Oto przykładowy zestaw, w ramach którego piąty produkt otrzymasz za 1 zł.

Suszarka BOSCH WQG241AKPL

Wymiary (GxSxW): 59,9 x 59,8 x 84,2 cm

Wsad: 9 kg

Pompa ciepła: tak

Roczne zużycie en.: 259 kWh

Silnik inwerterowy: tak

Funkcje parowe: tak

Klasa energetyczna: A++

przechodzę do sklepu

Zmywarka ELECTROLUX EEM48300L, QUICKSELECT

Wymiary (SxWxG): 59,6 x 81,8 x 55 cm

Poj./Zużycie wody - cykl: 14 kpl/10,5 litra

Zużycie en. (na 100 cykli) [kWh]: 85 kWh = 65,45 zł rocznie

Poziom hałasu: 46 dB

System mycia sztućców: szuflada na sztućce

Klasa energetyczna: D

przechodzę do sklepu

Zobacz również:

Pralka BOSCH WAU28T0KPL

Wymiary GxSxW: 59 x 59,8 x 84,8 cm

Pojemność: 9 kg

Głębokość: 59 cm

Max. wirowanie: 1400 obr/min

Zużycie en. (na 100 cykli): 66 kWh = 50,82 zł rocznie

Ilość programów: 15

Klasa energetyczna: C

przechodzę do sklepu

Piekarnik elektryczny BOSCH HBA3340B0

Rodzaj piekarnika: elektryczny

Wymiary SxWxG: 59,4 x 59,5 x 54,8 cm

Pojemność: 71 l

Czyszczenie piekarnika: hydroliza

Typ prowadnic: drabinki/teleskopowe

Funkcje: grill, szybkie nagrzewanie, termoobieg, pizza

Klasa energetyczna: A

przechodzę do sklepu

Płyta gazowa BOSCH PPP 6A6B20

Rodzaj: gazowa

Wymiary (SxWxG): 59 x 4,5 x 52 cm

Ilość pól grzejnych: 4

Wykonanie płyty: szklane

Zabezpieczenie: tak

przechodzę do sklepu

Wartość zestawu to 9797 zł zamiast 10915 zł . Możesz więc zaoszczędzić aż 1118 zł.

Polecamy też: Obok tej promocji nie można przejść obojętnie... Prawie 50% rabatu na popularny odkurzacz automatyczny