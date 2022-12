Neonet ma dziś dzień darmowej dostawy, i to przy zamówieniach za nawet 20 zł! To najlepsza okazja, by kupić gwiazdkowe prezenty!

Zakupy z wysyłką są niezbyt opłacalne? Nie w Neonet! Dziś ta sieć świętuje Dzień Darmowej Dostawy. I to przy zamówieniach za nawet 20 zł!

To już 13. edycja Dnia Darmowej Dostawy. Celem tej akcji jest oczywiście rozpromowanie zakupów online. Co ważne, przedsiębiorcy są zobowiązani do zachowania dotychczasowej ceny produktów. Złamanie tej zasady grozi im automatycznym usunięciem z grona uczestników akcji.

Dzień Darmowej Dostawy to wydarzenie, na które każdego roku czekają zarówno klienci, jak i przedstawiciele branży e-commerce. Kupujący mogą dzięki niemu zaoszczędzić, a właściciele sklepów internetowych zwiększyć zyski. Pod tym względem nic się nie zmieniło, ale w tym roku darmowa dostawa ma jeszcze jeden, wyjątkowy atut. Drożyzna wywołana inflacją sprawiła, że wielu klientów rozważa ograniczenie świątecznych zakupów lub kupienie ich tylko w jednym sklepie ze względu na koszty dostawy. Bezpłatna wysyłka towaru pozwoli konsumentom skorzystać z oferty większej liczby sklepów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Sklepy zyskają tym samym więcej zamówień

– podkreślił Krzysztof Bartnik, inicjator akcji Dzień Darmowej Dostawy.

Listę wszystkich sklepów, biorących udział w tej akcji, znajdziesz tutaj. Wśród nich jest też Neonet – popularna sieć oferuje nam dziś darmową dostawę, a promocja obejmuje zamówienia już od kwoty 20 zł.

Smartwatch APPLE Watch SE 2gen GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular

Wodoodporność: WR50

Rodzaj aktywności: Bieganie, Spacery, Pływanie, Joga, Jazda na rowerze, Multisportowy, Chodzenie po schodach

Typ (damski/męski): Unisex

Kolor: Północ/Północ

Bateria: Litowo-jonowa

Typ matrycy: OLED LTPO Retina

Cena: 1 596,03 zł zamiast 1 829,00 zł – klik

REMINGTON Szczotka zwiekszajaca objetosc CB8338 KERATIN PROTECT

Powłoka ceramiczna: Tak

Kolor: Złoto-różowa

Cena: 249,00 zł – klik

Słuchawki z mikrofonem VIGGO DESIGN BT TWS Earbuds EBT02K Czarne

Rodzaj: Bezprzewodowe

Konstrukcja: Dokanałowe / TrueWireless

Funkcja Noise Canceling: Nie

Pasmo przenoszenia [Hz]: 20 - 20 000 Hz

Mikrofon: Tak

Czas pracy [godz.]: 12 h

Cena: 119,99 zł zamiast 129,99 zł – klik

Suszarka do włosów PHILIPS SENSE IQ BHD827/00

Moc: 1800

Regulacja temperatury: Tak

Zimny nawiew: Tak

Jonizacja: Tak

Ochrona włosów: Technologia SenseIQ: czujnik podczerwieni wykrywa temperaturę, mikroprocesor dobiera optymalne parametry suszenia, zachowanie naturalnego nawilżenia włosów Pielęgnacja jonowa

Kolor dominujący: Biały/różowy

Cena: 1 069,00 zł zamiast 1 429,00 zł – klik

Szczoteczka soniczna ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000 Biała

Rodzaj: Soniczna

Zasilanie: Akumulatorowe

Sygnalizator czasu mycia: Tak

Czujnik siły nacisku: Nie

Kolor: Biały

Cena: 259,83 zł – klik

