Neonet - najlepsze promocje i okazje na święta [17.12.2021]

Przeglądamy i zbieramy najlepsze świąteczne promocje oraz okazje w sieci sklepów Neonet.

Święta Bożego Narodzenia już za pasem. Co oznacza, że to już ostatnia okazja, aby sprawić prezent najbliższym bądź samemu sobie. Specjalnie dla was postanowiliśmy zebrać najciekawsze promocje i okazje w sieci sklepów Neonet. Każdy powinien znaleźć coś ciekawego.

Neonet - najlepsze promocje i okazje na święta

Smartwatch Realme Watch 2 Pro

Przeznaczenie: Smartwatch dla aktywnych

Ekran dotykowy: Tak

Rozmiar wyświetlacza:1,75"

Rozdzielczość ekranu: 320 x 385 px

Typ matrycy: LCD TFT

Wodoodporność: IP68

Rodzaj aktywności: Bieganie,Joga,Jazda na rowerze,Spacery,Multisportowy,Wioślarstwo,Krykiet

Typ (damski/męski): Unisex

Bateria: 390 mAh

Cena: 249 zł - kup tutaj

Zobacz również:

Laptop Lenovo Ideapad 3 14ADA05

Rodzaj laptopa: Ultrabook

Ekran: 14'', 1920 x 1080 px

Procesor:AMD Ryzen 5 3500U

Pamięć RAM: 8 GB

Dysk: SSD 512 GB

Grafika: AMD Radeon Vega 8

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 2399 zł - kup tutaj

Smartfon Xiaomi 11 Lite 5G NE

Ekran: 6,57'', 2400 x 1080 px, AMOLED HDR10

Pamięć: 6 GB/128 GB

Aparat tył / przód: 64 + 8 + 5 Mpix / 20 Mpix

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8 - rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 778G

Bateria: 4250 mAh

Cena: 1399 zł - kup tutaj

Trymer Remington Graphite G2 PG2000

Zasilanie: Akumulatorowe

Regulacja strzyżenia: 1-20 mm

Liczba stopni strzyżenia: Płynna regulacja

Czas pracy akumulatora [min]: 40 min

Dodatkowe nakładki w zestawie

Cena: 109 zł - kup tutaj

Telewizor Samsung QE50Q67AAU

Ekran: 50", 4K Ultra HD

Matryca: QLED 60 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: C, S2, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 4 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN, Wi-fi, BT

Funkcje: SmartTV, HDR, USB PVR, DLNA

Cena: 2689 zł - kup tutaj

Smartwatch Huawei Wach Fit

Wodoodporność: 5 ATM / 50 M

Rodzaj aktywności: multisportowy, spacery, bieganie

Typ (damski/męski): Unisex

Bateria: 180 mAh

Typ matrycy: AMOLED

Rozmiar wyświetlacza: 1,64"

Cena: 333 zł - kup tutaj

Telewizor Samsung QE65Q80AAT

Ekran: 65", 4K Ultra HD

Matryca: QLED 120 Hz

System SmartTV: Tizen

Tuner DVB: C S2 T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 4xHDMI 2xUSB CI+ LAN WLAN BT

Funkcje: Tryb Sport, HDR, USB PVR

Cena: 4999 zł - kup tutaj

Xiaomi Mi Band 6

Rodzaj: Smartband

Typ matrycy: AMOLED

Rozmiar wyświetlacza: 1,56"

Rozdzielczość ekranu: 152 x 486 px

Ekran dotykowy: Tak

Wodoodporność: 5 ATM / 50 m

Cena: 169 zł - kup tutaj

Artykuł będzie stale aktualizowany o nowe promocje i okazje.

Zobacz również: Media Expert - najlepsze promocje i okazje na święta