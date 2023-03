Neonet zarzucił nas promocjami na ekspresy do kawy. Jest korzystnie

Szukasz ekspresu do kawy? Te ekspresy mają teraz najniższą cenę. Można je upolować o wiele taniej niż dotychczas!

Kolejna propozycja od Neonet to promocja na małe AGD. Tym razem w ramach przecen można upolować m.in. ekspresy do kawy, które teraz mają naprawdę okazyjne ceny. Które modele najbardziej opłaca się kupić? Oto, co wybraliśmy!

Promocja w Neonet – jak skorzystać?

Dodaj do koszyka wybrane produkty objęte akcją promocyjną. Użyj kodu „PRZECENA”, by obniżyć cenę produktu. Dokończ zakupy i wybierz interesującą cię formę dostawy.

NIVONA 660

Rodzaj: automatyczny

Rodzaj kawy: ziarnista, mielona

Moc/Ciśnienie: 1465 W/15 bar

Rodzaj młynka: stalowy

Dostępne kawy: espresso, cappuccino, doppio

System spieniania mleka: dysza automatycznie spieniająca

Kupisz za 2 384,10 zł – klik

DELONGHI ICM 16710

Rodzaj: przelewowy

Kawa: mielona

Pojemność: do 10

Wyświetlacz: nie

Podtrzymywanie temp.: tak

Blokada kapania: tak

Kupisz za 359,99 zł – klik

SAECO PICOBARISTO SM5479/10

Rodzaj: automatyczny

Rodzaj kawy: ziarnista, mielona

Moc/Ciśnienie: 1850 W/15 bar

Rodzaj młynka: ceramiczny

Dostępne kawy: espresso, latte macchiato, klasyczna kawa czarna – caffe, cappuccino, cafe au lait, caffe crema, americano, podwójne espresso, espresso macchiato, spienione mleko, gorąca woda

System spieniania mleka: zintegrowany pojemnik do mleka

Kupisz za 2 726,10 zł – klik

DELONGHI PRIMADONNA ELITE ECAM 650.55.MS

Rodzaj: automatyczny

Rodzaj kawy: ziarnista, ,ielona

Moc/Ciśnienie: 1450 W/19 bar

Rodzaj młynka: stalowy

Dostępne kawy: espresso, kawa czarna, doppio+, kawa long, cappuccino, cappuccino+, cappuccinomix, latte macchiato, caffelatte, espresso macchiato, flat white

System spieniania mleka: zintegrowany pojemnik do mleka

Kupisz za 4 769,10 zł – klik

BOSCH TKA 6A047

Rodzaj: przelewowy

Kawa: mielona

Pojemność: dzbanek na 15 małych/10 dużych filiżanek

Wyświetlacz: nie

Podtrzymywanie temp.: nie

Blokada kapania: tak

Kupisz za 197,10 zł – klik

