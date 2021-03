Netflix - 10 filmów o kobietach na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet składamy najlepsze życzenia i korzystając ze sposobności przedstawiamy dziesięć filmów o kobietach, które absolutnie trzeba obejrzeć. Sprawdź, czy wszystkie znasz!

Spis treści

Dzień Kobiet co roku wiąże się z pięknymi chwilami. To właśnie dziś mężczyźni pędzą do kwiaciarni, by zakupić najpiękniejsze kwiaty i do sklepów, by móc obdarować ważne kobiety drobnym, aczkolwiek uroczym upominkiem. Jednak nie tylko mężczyźni powinni dawać prezenty, dlatego dziś z okazji tego święta takowy dajemy również my. W ramach podarunku postanowiliśmy stworzyć listę najbardziej kobiecych filmów dostępnych na platformie Netflix, by każdy mógł spędzić dzisiejszy wieczór w najlepszy możliwy sposób.

Unorthodox [miniserial]

Jako pierwszy na naszej liście umieszczamy miniserial, o którym ostatnio bardzo głośno. Głównie ze względu na nagrody i nominacje, które dostaje. Mowa oczywiście o tytule "Unorthodox", który został w ostatnim czasie wyróżniony wygranymi statuetkami Satelity oraz Emmy. Historia opowiada o dziewiętnastoletniej żydówce Esty uciekającej przed zaaranżowanym małżeństwem zaplanowanym przez jej rodzinę. Wyjeżdża do Berlina, gdzie mieszka jej matka. Stara się prowadzić normalne, świeckie życie, jednak szyki krzyżuje jej mąż, który wraz z kuzynem przyjeżdża do Niemiec, by ją odnaleźć.

Reżyserka: Maria Scharder

Maria Scharder Obsada: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Alex Reid, Ronit Asheri, Delia Mayer, Dina Doronne, David Mandelbaum, Yousef Sweid, Dennenesch Zoude, Isabel Schosning, Aaron Altaras, Tamar Amit-Joseph, Safinaz Sattar, Langston Uibel, Aziz Dyab

Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Alex Reid, Ronit Asheri, Delia Mayer, Dina Doronne, David Mandelbaum, Yousef Sweid, Dennenesch Zoude, Isabel Schosning, Aaron Altaras, Tamar Amit-Joseph, Safinaz Sattar, Langston Uibel, Aziz Dyab Twórcy: Anna Winger, Alexa Karolinski

Anna Winger, Alexa Karolinski Gatunek: Dramat obyczajowy

Dramat obyczajowy Kategorie: Osobisty, Wzruszający

Osobisty, Wzruszający Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Kategoria wiekowa: 13+

Sufrażystka [film]

Sufrażystki - gdyby nie odwaga tych kobiet nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej niż teraz. Oto damy, którym zawdzięczamy nasze prawa wyborcze, moralne i obywatelskie. Lekceważone i wyśmiewane zniosły naprawdę wiele, byśmy my, kobiety, mogły dzisiaj decydować o swoim życiu na równi z mężczyznami. Ich walka o nasze tu i teraz trwa od końca XIX wieku i pewna spuścizna tego ciągnie się do dziś. Piętnowane, aresztowane, więzione były uznawane za zagrożenie dla świętości rodziny i honoru mężczyzn. Film opowiada o ich historii, która dała nadzieję wielu kobietom na przemiany społeczne.

Reżyserka: Sarah Gavron

Sarah Gavron Scenariusz: Abi Morgan

Abi Morgan Obsada: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, Romola Garai, Maryl Streep, Finbar Lynch, Natalie Press, Samuel West, Geoff Bell, Amanda Lawrence, Shelley Longworth

Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, Romola Garai, Maryl Streep, Finbar Lynch, Natalie Press, Samuel West, Geoff Bell, Amanda Lawrence, Shelley Longworth Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Inspirujący, Mroczny, Pogodny

Inspirujący, Mroczny, Pogodny Kraj produkcji: Wielka Brytania-

Wielka Brytania- Kategoria wiekowa: 13+

Gambit Królowej [miniserial]

"Gambit Królowej" do tej pory został wyróżniony aż dwoma wygranymi Złotymi Globami w kategorii najlepszy serial limitowany oraz dla Anyi Taylor-Joy w kategorii najlepsza aktorka w serialu limitowanym. Historia opowiada o genialnej osieroconej dziewczynce, która dzięki ponadprzeciętnym umiejętnościom pragnie zostać najlepszą szachistką w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Warto podkreślić, że scenariusz został napisany na podstawie książki autorstwa Waltera Tevisa, która jeszcze mocniej kładła akcent na trudności spowodowane płcią głównej bohaterki. Pełną recenzję serialu możecie przeczytać tutaj.

Twórcy: Scott Frank, Allan Scott

Scott Frank, Allan Scott Obsada: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnson, Chistiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Jacob Fortune-Lloyd

Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnson, Chistiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Jacob Fortune-Lloyd Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Intelektualny, Osobisty, Wzruszający

Intelektualny, Osobisty, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Sentinelle [film]

Czas na jedną z ostatnich nowości, bo "Sentinelle" premierę miało zaledwie kilka dni temu, 5 marca. Wygląda na to, że produkcja jest naprawdę dobra, ponieważ od czasu debiutu dzielnie utrzymuje się w TOP 10 Netflixa. Historia opowiada o wyszkolonej, francuskiej żołnierce wracającej do domu po traumatycznej misji. Po powrocie okazuje się, że grupa mężczyzn skrzywdziła jej siostrę, ta więc postanawia wykorzystać zabójcze umiejętności, żeby się na nich zemścić.

Reżyser: Julien Leclercq

Julien Leclercq Scenariusz: Julien Leclercq Metthieu Serveau

Julien Leclercq Metthieu Serveau Obsada: Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokoff, Martin Swabey, Carole Weyers, Andrey Gorlenko, Antonia Malinova, Gabriel Almaer, Blaise Afonso, Guillaume Duhesme, Michel Biel

Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokoff, Martin Swabey, Carole Weyers, Andrey Gorlenko, Antonia Malinova, Gabriel Almaer, Blaise Afonso, Guillaume Duhesme, Michel Biel Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Mocny, Mroczny

Mocny, Mroczny Kraj produkcji: Francja

Francja Kategoria wiekowa: 16+

Enola Holmes [serial]

Scenariusz do filmu „Enola Holmes” w reżyserii Harry’ego Bradbeera napisany został przez Jacka Thorna na podstawie serii powieści o tym samym tytule pióra Nancy Springer. Akcja ma miejsce w 1884 roku w Anglii, kiedy świat stoi u progu wielkich zmian społecznych. Tytułowa bohaterka w dniu swoich szesnastych urodzin orientuje się, że została opuszczona przez matkę. W ramach prezentu urodzinowego dziewczyna otrzymuje pozornie dziwne i niezwiązane ze sobą podarunki. Po zniknięciu matki, Enola trafia pod opiekę swoich dwóch braci: Sherlocka Holmsa oraz Mycrofta Holmsa. Nie mogąc zając się w pełni wychowywaniem siostry, postanawiają umieścić ją w szkole z internatem dla dam, jednak ta postanawia uciec i za wszelką cenę odnaleźć matkę. Jak się okazuje, umiejętnościami przewyższa nawet swojego znanego brata, Sherlocka...

Reżyser: Harry Bradbeer

Harry Bradbeer Scenariusz: Jack Thorne

Jack Thorne Obsada: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Burn Gorman, Adeel Akhtar, Susan Wokoma, Frances de la tour, Fiona Shaw

Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Burn Gorman, Adeel Akhtar, Susan Wokoma, Frances de la tour, Fiona Shaw Gatunek: Kryminał, Przygodowy

Kryminał, Przygodowy Kategorie: Błyskotliwy, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Błyskotliwy, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

Feministki: Co sobie myślały? [film]

Dokument z 2018 roku "Feministki: Co sobie myślały?" przedstawia historię kobiet walczących z ograniczeniami kulturowymi wpojonymi im w dzieciństwie oraz dążących do równouprawnienia. Na podstawie pokazanych zdjęć zrobionych podczas przebudzenia ruchu feministycznego w 1977 roku widać, ile jest jeszcze do zrobienia. Twórcy filmu prowadzą szczere i ciekawe rozmowy z takimi kobietami jak: Jane Fonda, Lily Tomlin, Judy Chicago oraz Laurie Andreson. Poruszane są wątki nie tylko dotyczące feminizmu, ale także tożsamości, aborcji, rasy, dzieciństwa i macierzyństwa.

Reżyserka: Johanna Demetrakas

Johanna Demetrakas Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Prowokacyjny, Inspirujący, Pogodny

Prowokacyjny, Inspirujący, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Podbić kongres [film]

"Podbić kongers" to historia na faktach opowiadająca o czterech kobietach, które rzuciły wyzwanie bogatym politykom i stanęły w 2018 roku do wyścigu o miejsca w Kongresie USA. Mowa o Alexandri Ocasio Cortez, Amy Bilela, Cori Bush oraz Pauli Jean. Każda z nich miała dość swojej sytuacji, bo mierzyły się z różnymi problemami. Alexandria tyrała na dwie zmiany jako kelnerka, by nie dopuścić do zlicytowania jej domu rodzinnego, Amy przeżywała śmierć bliskiej osoby, która zmarła przez niewydolny system opieki zdrowotnej, Cori wyszła na ulice po tym jak policja zastrzeliła nieuzbrojonego, czarnego mężczyznę, a Paula miała dość przyglądania się cierpieniu bliskich z powodu działalności sektora górniczego.

Reżyserka: Rachel Lears

Rachel Lears Scenariusz: Rachel Lears, Robin Blotnick

Rachel Lears, Robin Blotnick Obsada: Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Paula Jean Swearingen, Amy Vilela

Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Paula Jean Swearingen, Amy Vilela Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Prowokacyjny

Prowokacyjny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

Powrót do sprawy Roe: Prawa kobiet w politycznej grze [film]

"Powrót do sprawy Roe: Prawa kobiet w politycznej grze" to drugi z kolei film dokumentalny opowiadający historię opartą na faktach. Na podstawie wyroku z 1973 roku oraz niekończących się sporów o aborcję w USA twórczynie pokazują, że temat aborcji traktowany jest jako polityczne narzędzie. Za pomocą rozmów ze zwolennikami i przeciwnikami film opowiada o ciągnących się od dziesiątek lat próbach unieważnienia werdyktu w sprawie tytułowej Roe kontra Wade.

Obsada: Ricki Stern, Annie Sundberg

Ricki Stern, Annie Sundberg Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Kontrowersyjny, Prowokacyjny

Kontrowersyjny, Prowokacyjny Kategoria wiekowa: 16+

Nie jestem łatwy [film]

Ciekawiło Was kiedyś, jakby to było, gdyby role między mężczyznami a kobietami zostały odwrócone? Nam się czasem zdarzało, a film "Nie jestem łatwy" z zabawny sposób obrazuje nasze wyobrażenia! Historia opowiada o jawnym szowiniście, który pewnego dnia budzi się w świecie rządzonym przez kobiety. Nie rozumiejąc zasad nowej rzeczywistości, zadziera z wpływową pisarką i musi mierzyć się z konsekwencjami.

Reżyserka: Eleonore Pourriat

Eleonore Pourriat Scenariusz: Eleonore Pourriat, Ariane Fert

Eleonore Pourriat, Ariane Fert Obsada: Vincent Elbaz, Marie- Sophie Ferdane, Pierre Benezit, Blanche Gardin, Celine Menville.

Vincent Elbaz, Marie- Sophie Ferdane, Pierre Benezit, Blanche Gardin, Celine Menville. Gatunek: Komedia

Komedia Kategorie: Błyskotliwy, Osobisty, Romantyczny

Błyskotliwy, Osobisty, Romantyczny Kraj produkcji: Francja

Francja Kategoria wiekowa: 16+

Co się dzieje, do cholery? [film]

Na ostatnim miejscu umieściliśmy hiszpański dokument na temat feminizmu. Autorki przeprowadzają liczne wywiady i próbują wybadać, jak sprawy się mają w kwestii nierówności płci w ich kraju. Konsekwencją tego jest głęboka analiza działalności ruchu feministycznego.

Reżyserki: Marta Jaenes, Rosa Marquez

Marta Jaenes, Rosa Marquez Scenariusz: Marta Jaenes, Rosa Marquez

Marta Jaenes, Rosa Marquez Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Prowokacyjny

Prowokacyjny Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+