Netflix - 10 najlepszych filmów i seriali na Dzień Mężczyzn 2021

Z okazji Dnia Mężczyzn składamy najlepsze życzenia i w ramach prezentu przygotowaliśmy listę dziesięciu tytułów które absolutnie trzeba obejrzeć. Sprawdź, czy wszystkie znasz!

Dzień Mężczyzn to często pomijane święto. Oczywiście nas to nie dotyczy, bo my o nikim nie zapominamy i z tego powodu postanowiliśmy podarować mężczyznom prezent specjalnie od nas. Z tej okazji stworzyliśmy listę absolutnie wyjątkowych produkcji, przy których miło spędzicie czas - nie tylko w męskim gronie, ale również z drugą połówką. Sprawdźcie, czy widzieliście już wszystko!

Spider-Man: Far From Home [film]

Film w reżyserii Jona Wattsa został wyróżniony aż 9 wygranymi statuetkami w różnych konkursach takich jak: Saturny, People's Choice oraz AACTA. Fabuła opowiada o tytułowym Spider-Manie, który nawet na wakacjach nie może zapomnieć o swoich supermocach. Peter Parker musi być gotów do walki ze złem nawet podczas szkolnej wycieczki po Europie.

Reżyser: Jon Watts

Jon Watts Scenariusz: Chris McKenna, Erik Sommers

Chris McKenna, Erik Sommers Obsada: Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Cobie Smulders, J.B. Smoove, Tony Revolori, Angourie Rice

Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Cobie Smulders, J.B. Smoove, Tony Revolori, Angourie Rice Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Akcja, Sci-Fi Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

Pętla [film]

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Wkrótce pod pozorem działań zawodowych mężczyzna przejmuje kontrolę nad domem publicznym. Decyduje się na instalację kamer w pokojach, żeby zbierać materiały do szantażu ważnych odwiedzających takich jak politycy, duchowni czy przedstawiciele show-biznesu. Jednak wystarczy jeden błąd, by oficer stał się głównym celem nie tylko polskich służb specjalnych, ale także rosyjskiego wywiadu. Według reżysera Patryka Vegi film oparty jest na prawdziwej historii.

Reżyser: Patryk Vega

Patryk Vega Scenariusz: Patryk Vega, Grzegorz Barłog, Olaf Olszewski

Patryk Vega, Grzegorz Barłog, Olaf Olszewski Obsada: Antoni Królikowski, Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Arkadiusz Nader, Krzysztof Bochenek, Tomasz Dedek, Rafał Cieszyński, Marcin Zacharzewski, Masiej Zacharzewski, Monika Ambroziak

Antoni Królikowski, Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Arkadiusz Nader, Krzysztof Bochenek, Tomasz Dedek, Rafał Cieszyński, Marcin Zacharzewski, Masiej Zacharzewski, Monika Ambroziak Gatunek: Sensacyjny

Sensacyjny Kategorie: Film oparty na faktach, prawdziwa zbrodnia

Film oparty na faktach, prawdziwa zbrodnia Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

Nowy wspaniały świat [serial]

Serial "Nowy wspaniały świat” powstał na podstawie powieści o tym samym tytule pióra Aldousa Huxleya. Fabuła opowiada o mężczyźnie, który przybył do Nowego Londynu z innej krainy. Z czasem przez niego okoliczni mieszkańcy zaczynają kwestionować zasady swojego na pozór utopijnego społeczeństwa, co doprowadza do rebelii.

Reżyser: David Wiener

David Wiener Obsada: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Demi Moore, Hannah John-Kamen, Kylie Bunbury, Nina Sosanya, Joseph Morgan, Sen Mitsuji

Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Demi Moore, Hannah John-Kamen, Kylie Bunbury, Nina Sosanya, Joseph Morgan, Sen Mitsuji Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kategorie: Mroczny

Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Plemiona Europy [serial]

„Plemiona Europy” to serial przedstawiający jedną z wizji przyszłości. Akcja produkcji dzieje się w roku 2074, kiedy to w następstwie tajemniczej globalnej katastrofy wybucha wojna między plemionami, które wyłoniły się z ruin Europy. Trójka rodzeństwa z pokojowego plemienia Źródlanie zostaje rozdzielona, co zmusza ich do wytyczenia własnych ścieżek w pełnej akcji walce o przyszłość Nowej Europy. Co ważne, za produkcję odpowiadają twórcy bezdyskusyjnie genialnego serialu „Dark”.

Reżyser: Philip Koch

Philip Koch Obsada: Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed, Oliver Masucci, Melika Foroutan, Ana Ularu, Robert Finster

Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed, Oliver Masucci, Melika Foroutan, Ana Ularu, Robert Finster Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kategorie: Mroczny, Emocjonujący

Mroczny, Emocjonujący Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Kategoria wiekowa: 16+

Snowpiercer [serial]

Kilka lat po tym, jak ziemia zamieniła się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrąża on nieustannie świat, a za sobą ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, ubodzy z tyłu. "Snowpiercer" to opowieść o ciemiężonych całe życie ludzi, którzy postanawiają stawić opór i podnieść bunt.

Reżyser: Graeme Manson

Graeme Manson Obsada: Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg

Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi

Thriller, Akcja, Sci-Fi Kategorie: Osobisty, Mroczny

Osobisty, Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Diabeł wcielony [film]

Fabuła produkcji „Diabeł wcielony” w reżyserii Antonio Campos opiera się na powieści autorstwa Donalda Raya Pollocka o tym samym tytule. Film został wyprodukowany przez studio Borderline Films oraz Ninestory Pictures i oceniony jest na portalu Filmweb na 7,1. Fabuła produkcji dzieje w czasach pomiędzy II Wojną Światową, a konfliktem w Wietnamie. Powojenna rzeczywistość pełna korupcji i brutalności nie ułatwia życia tym, którzy muszą się z nią mierzyć, a w szczególności dotyczy się to pewnego młodego chłopca. Arvin Russel, bo o nim mowa, z poświęceniem próbuje chronić swoją rodzinę przed mrocznym otoczeniem.

Reżyser: Antonio Campos

Antonio Campos Scenariusz: Antonio Campos, Paulo Campos

Antonio Campos, Paulo Campos Obsada: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård, Riley Keough, Harry Melling, Jason Clarke

Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård, Riley Keough, Harry Melling, Jason Clarke Gatunek: Dramat, Thriller

Dramat, Thriller Kategorie: Przerażający, Mroczny

Przerażający, Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Gambit Królowej [miniserial]

"Gambit Królowej" do tej pory został wyróżniony aż dwoma wygranymi Złotymi Globami w kategorii najlepszy serial limitowany oraz dla Anyi Taylor-Joy w kategorii najlepsza aktorka w serialu limitowanym. Historia opowiada o genialnej osieroconej dziewczynce, która dzięki ponadprzeciętnym umiejętnościom pragnie zostać najlepszą szachistką w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Warto podkreślić, że scenariusz został napisany na podstawie książki autorstwa Waltera Tevisa, która jeszcze mocniej kładła akcent na trudności spowodowane płcią głównej bohaterki. Pełną recenzję serialu możecie przeczytać tutaj.

Twórcy: Scott Frank, Allan Scott

Scott Frank, Allan Scott Obsada: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnson, Chistiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Jacob Fortune-Lloyd

Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnson, Chistiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Jacob Fortune-Lloyd Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Intelektualny, Osobisty, Wzruszający

Intelektualny, Osobisty, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Morderstwo wśród mormonów [miniserial]

Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna - przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.

Reżyser: Jared Hess, Tyler Measom

Jared Hess, Tyler Measom Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Śledczy

Śledczy Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

New Amsterdam [serial]

Oto serial, który niezaprzeczalnie jest idealny na wieczorny chill. To taki "Dr. House", tylko główny lekarz nie jest bucem, a sympatycznym (chociaż nieustępliwym) gościem. Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Trzeba przyznać, że oglądając cały serial bawiłam się świetnie, nie wymaga on za dużo od widza, a oglądanie głównego bohatera jest wyjątkowo przyjemne.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Dark [serial]

Jeżeli jeszcze nie mieliście przyjemności oglądać serialu "Dark" to zdecydowanie warto nadrobić zaległości. Przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem jest to absolutnie najlepszy serial ostatnich lat. Co prawda warto mieć przy sobie kajecik i ołówek, aby zapisywać co ważniejsze notatki, ponieważ fabuła jest niezwykle skomplikowana. Scenariusz jest napisany doskonale, a historia zamknięta jest w trzech sezonach, z czego każdy kolejny jest lepszy od poprzedniego. Fabuła opowiada o tajemniczych zniknięciach dzieci w niewielkiej, niemieckiej miejscowości. Policja jest bezradna, a w poszukiwania angażuje się grupka dzieciaków, która dowiadują się rzeczy, które nikomu nawet się nie śniły. Okazuje się, że historie rodzin są bardziej złożone i skomplikowane, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka.