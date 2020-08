Netflix - 10 najlepszych filmów i seriali na lato 2020

Szukasz ciekawego filmu lub serialu na wieczór? Oto lista najciekawszych produkcji tego lata dostępnych na platformie Netflix! Wszystko postanowiliśmy zebrać dla was w jednym miejscu z krótkim opisem i trailerem. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Każdy ma ochotę czasem rozsiąść się na kanapie i włączyć jakiś film czy serial. Jednak zawsze pojawia się ten sam problem - co obejrzeć, co jest teraz na topie? Przychodzimy z pomocą i poniżej przedstawiamy kilka propozycji produkcji Netflixa na spokojniejsze dni lub wieczory tego nietypowego lata.

Przeklęta

Kto kojarzy Katherine Langford z serialu "Trzynaście powodów" nie może obojętnie ominąć produkcji, w której aktorka gra tytułową Przeklętą. Uwspółcześniona wersja legendy arturiańskiej opowiedziana jest z perspektywy Nimue. Nie znacie? Warto nadrobić! Serial dostępny od 17 lipca na platformie Netflix.

Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko) - sezon 2

Niesforni bohaterowie, dragi i jeszcze więcej kłopotów, czego chcieć więcej? Apetyt rośnie w miarę jedzenia i po zarobieniu pierwszego miliona euro bohaterowie postanowili, że na tym nie koniec. W powietrzu wisi drama, są nowi bohaterowie, a w tę mieszankę zostali zamieszani nie tylko policjanci, ale też okoliczni gangsterzy. Serial dostępny od 21 lipca.

The Umbrella Academy - sezon 2

Rozdzielone rodzeństwo musi poradzić sobie w nowej rzeczywistości gdzie jakoś próbują ułożyć życie od początku. Wszystko wydaje się ok, dopóki Piątka nie odkrywa, że do nowego świata poza sobą przyprowadzili także apokalipsę! Groźba końca świata ponownie splata ich losy, a jako, że to Umbrella Academy - prosto być nie może. Serial dostępny od 31 lipca.

Seriously Single

Czas na coś lekkiego, zabawnego, z pewną dozą romansu, czyli na komedię romantyczną prosto z RPA. Kto z nas nie zna osoby rozpamiętującej rozstanie? Główna bohaterka ma tak samo, a przy tym nie potrafi cieszyć się życiem singielki. Dostępne do obejrzenia od 31 lipca

Słodkie szaleństwo - sezon 3

Jeżeli lubicie kuchnię (szczególnie słodką) i reality show - to własnie dla was. Czas jest tam najważniejszy, a drużyny rywalizują między sobą o to, kto szybciej przyrządzi słodkie łakocie. Do obejrzenia od 31 lipca.

The Rain - sezon 3

Jest ich dwójka. Jedno chce zniszczyć świat, a drugie je uratować. Z pewnością staną na swojej drodze, ale co z tego wyniknie? Wszystko ma swoją cenę. Dostępne na serwisie Netflix od 6 sierpnia.

Nastoletnie łowczynie nagród

Film o nastolatkach, ale z pewnością nie dla dzieci. Sterling i Blair to bliźniaczki, które należą do grupy uczennic elitarnego katolickiego liceum. Z pozoru wszystko z nimi w porządku. Jednak to co je różni to kariera nieustraszonych łowczyń nagród. Premiera na platformie Netflix 14 sierpnia.

Lucyfer - sezon 5

Niejednej osobie robi się gorąco pod kołnierzem, kiedy słyszy imię głównego bohatera. Tytułowy Lucyfer wraca, chociaż zachowuje się co najmniej dziwnie. Premiera piątego sezonu 21 sierpnia.

Nocna przygoda

A teraz propozycja dla młodszych widzów od 7 roku życia. Rodzice wpadają czasem w kłopoty, to wiemy nie od dziś, ale kto musi ich ratować? Oczywiście, dzieci. Kiedy rodzice zostają porwani przez profesjonalnych złodziei nie zostaje nic innego jak sięgnąć po szpiegowskie gadżety i ruszyć im na ratunek. Premiera 23 sierpnia na platformie Netflix.

Może pora z tym skończyć

Niejedna podróż może mieć mroczne zakończenie, ale tak przerażającej wyprawy nie wyobrażał sobie nikt. Pewna para zdecydowała się wyjechać na rodzinną farmę, co zaowocowało wyprawą w głąb własnej psychiki. Fabuła filmu oparta jest na książce o tym samym tytule autorstwa Laina Reida. Premiera filmu będzie miała miejsce 4 września.

