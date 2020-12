Netflix - 10 najlepszych filmów świątecznych dla dzieci

Okres świąteczny to idealny czas na oglądanie bajek. Przygotowaliśmy więc listę najlepszych filmów dla dzieci o tematyce Bożego Narodzenia dostępnych na platformie Netflix!

Spis treści

Już dzisiaj Mikołajki, jest to więc idealny czas na rozpoczęcie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Wielu z nas śniegu za oknem brakuje, jednak nie tylko on pozwala poczuć tę niesamowitą magię świąt. Równie dobrze na wyobraźnię działają bajki i z tego powodu postanowiliśmy przygotować listę absolutnie najlepszych filmów świątecznych dla najmłodszych, które są dostępne na platformie Netflix.

Klaus

Pierwszy na liście jest film Klaus. Fabuła opowiada o Jesperze, który jest najgorszym studentem w historii akademii listonoszy. Z tego powodu został pokierowany na służbę na wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie nikt nie wysyła listów. Jego zadaniem jest odtworzenie punktu pocztowego, co po przybyciu na miejsce okazało się bardzo trudnym zadaniem. Okoliczni mieszkańcy są skłóceni od pokoleń i ani myślą o pogodzeniu się, a tym bardziej o pisaniu do siebie listów. Jednak z pomocą przyjaciół Jespera pojawia się iskierka nadziei na zmianę. Wyjątkowa moc przyjaźni i trochę prezentów zmienia okolicę nie do poznania. Nie możecie ominąć tej produkcji obojętnie, ponieważ w tym roku została wyróżniona nominacją do Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany.

Kronika Świąteczna

Rodzeństwo Kate oraz Teddy postanawiają znaleźć Świętego Mikołaja. Po wypatrzeniu jego sań, zakradają się i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Z tego powodu rodzeństwo pracuje razem ze Świętym Mikołajem oraz elfami, by uratować Boże Narodzenie i dostarczyć wszystkie prezenty zanim będzie za późno! Cały film okraszony jest świątecznymi elementami. Nie zabraknie tam pierników, ozdób, kolęd, choinek, śniegu i absolutnie wszystkiego co składa się na obraz świąt Bożego Narodzenia. „Kronika Świąteczna” posiada również drugą część, która toczy się dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części, więc jest co oglądać.

Elf

Tytułowym elfem jest Buddy, który jeszcze jako niemowlę został przygarnięty przez pomocników Świętego Mikołaja. Cechują się oni raczej niskim wzrostem, więc gdy tylko chłopiec zaczął dorastać, jego rozmiar stał się źródłem kłopotów. Z tego powodu główny bohater postanawia wyruszyć w podróż do Nowego Jorku w poszukiwaniu swojego miejsca na Ziemi oraz swojego ojca. Po drodze zdaje sobie sprawę, że mało kto wie, jakie jest prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Buddy decyduje się więc ocalić Święta, a tym samym dołożyć wszelkich starań, by odzyskać rodzinę.

Pada Shrek

Idealny film dla fanów Shreka i jego wiernego przyjaciela Osła w klimacie świątecznym. Zbliża się Wigilia Bożego Narodzenia, a Shrek marzy tylko o tym, żeby odpocząć. Każdy angażuje się w świąteczne przygotowania z wyjątkiem Shreka, który na wszystko reaguje negatywnie. Mimo wszystko postanawia się przełamać i stara się tak jak umie, żeby sprawić swojej rodzinie prawdziwe święta Bożego Narodzenia. Robi to oczywiście w swoim stylu, więc działania są raczej niezdarne. Na pomoc ruszyli przyjaciele, czyli przede wszystkim Osioł, Kot w butach, Ciastek, Wilk i Smoczyca, co nie zawsze daje dobry efekt.

Ekspres polarny

„Ekspres polarny” to opowieść pozwalająca poczuć magię świąt i od nowa uwierzyć w ich sens. Mały, 8-letni chłopiec przestaje wierzyć w Świętego Mikołaja z powodu dogadywań kolegów. Postanawia więc w Wigilię nasłuchiwać czy Święty Mikołaj przyjdzie. Spodziewa się odgłosów reniferów, a ku jego zdziwieniu zbudza go nadjeżdżający pociąg jadący wprost na Biegun Północny. Osobliwy Pan Konduktor zaprasza chłopca do dołączenia do podróży, co ten czyni. Długa wycieczka na skraj ziemi przypomina dziecku o istnieniu takich wartości jak przyjaźń i wiara w spełnienie marzeń.

Artur ratuje gwiazdkę

Święty Mikołaj ma za zadanie dostarczyć prezenty do sześciuset milionów dzieci na całym świecie. Tak się zdarzyło, że w tym roku jeden z podarunków zaginął. Święty Mikołaj uznał to za dopuszczalny margines błędu i postanowił nic z tym nie robić. Kiedy usłyszał o tym jego syn, Artur Christmas, zdecydował się osobiście dostarczyć prezent. Rozpoczął więc szaleńczą podróż na drugi koniec świata by uratować święta Bożego Narodzenia.

Grinch

„Grinch” jest animowaną adaptacją filmu „Grinch: świąt nie będzie”. Mieszkańcy Ktosiowa rok w rok coraz huczniej obchodzą Białe Boże Narodzenie. Denerwuje to tytułowego Grincha, który jest zielonym, nieprzyjemnym stworem pragnącym ciszy i spokoju. Kiedy kolejny raz nie może odpoczywać, postanawia za wszelką cenę zniszczyć święta Bożego Narodzenia. Żeby to było możliwe musi pozbawić mieszkańców powodu do świętowania, planuje więc uprowadzenie Świętego Mikołaja. Czy mu się to uda? A może coś stanie mu na drodze lub... sam poczuje magię świąt?

Kosmiczne święta

Tegoroczny film animowany dla najmłodszych opowiada o młodym elfie, który myli małego kosmitę z prezentem gwiazdkowym. Jak się okazuje, nie jest on zabawką, a obcym zesłanym na Ziemię z misją. Zadanie jakie ma wykonać polega na zniszczeniu grawitacji, co ma ułatwić kradzież wszystkich prezentów.

Świąteczny książę

Film dla starszych dzieci, którego historia opowiada o początkującej reporterce Amber. Pracuje ona pod przykrywką jako guwernantka księżniczki Emily na dworze królewskim Aldovii. Niespodziewanie zostaje wciągnięta w dworską intrygę. Dodatkowo zakochuje się w księciu Richardzie, o którym miała zbierać sensacyjne materiały... Czy zdradzi swoją prawdziwą tożsamość, czy może wybierze miłość?

Święta Last Minute

Rodzina Krank do tej pory obchodziła święta Bożego Narodzenia tak jak wszyscy. W tym roku jednak ze względu na wyjątkowe okoliczności postanowili spędzić ten czas inaczej. Zaplanowali więc podróż na Karaiby, gdzie mieliby się wylegiwać i wygrzewać na słońcu. Niestety, pomysł ten nie podoba się sąsiadom i okolicznym mieszkańcom, którzy postanawiają rodzinę Krank zaangażować w przygotowania do świąt. Spór szybko się zaognia burząc codzienną harmonię społeczności i psując świąteczną atmosferę. Rodzina Krank musi jakoś poradzić sobie z konfliktem, by uratować magię świąt.