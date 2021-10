Netflix - 10 najlepszych filmów września 2021

Wrzesień już za nami, w związku z tym przedstawiamy listę najczęściej oglądanych filmów na Netflixie. Sprawdź, czy obejrzałeś wszystkie.

Wrzesień był miesiącem pełnym wspaniałych premier, na które widzowie czekali od miesięcy. Fani mogli spędzić czas na oglądaniu ciekawych seriali, ale filmy także cieszyły się ogromną popularnością na Netflixie. Wśród nich znalazły się wyjątkowe perełki, które umieściliśmy w naszym rankingu najlepszych filmów września. Nie ma co ukrywać, warto poświęcić wieczór na każdą z tych produkcji!

Imprezowa dusza

reż. Stephen Herek

"Imprezowa dusza" to film z gatunku komedii romantycznej wyreżyserowany przez Stephena Hereka. W roli głównej pojawia się Victoria Justice, którą większość z nas kojarzy z serialu kierowanego do nastolatków "Wiktoria znaczy zwycięstwo" oraz dramatu "Kociak". Jej przyjaciółkę w filmie zagra Modori Francis, która wystąpiła już w "Dash i Lily". Fabuła produkcji opowiada o młodej dziewczynie, która umiera w dniu swoich urodzin. Jednak okazuje się, że po śmierci ma szansę na naprawienie swoich błędów z przeszłości — wszystko po to, by mogła trafić do nieba.

Kate

reż. Cedric Nicolas-Troyan

“Kate” to film akcji wyreżyserowany przez Cedrica Nicolasa-Troyana. Mężczyzna w swoim dorobku artystyczny ma tylko dwie produkcje: mało znany tytuł “Carrot vs. Ninja” z 2011 roku oraz “Łowca i Królowa Lodu” z 2016, który to spotkał się z większym entuzjazmem widzów. Scenariusz do “Kate” został napisany przez Umair Aleem. Fabuła opowiada o płatnej zabójczyni, której zostało zaledwie 24 godziny życia. Jej ostatnim celem jest odegranie się na wszystkich, którzy kiedykolwiek ją skrzywdzili. Na ekranie pojawiają się: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman oraz Miku Martineau

Bohemian Rhapsody

reż. Bryan Singer

“Bohemian Rhapsody” w reżyserii Bryana Singera to dramat biograficzny. Opowiada on historię powstania jednego z najpopularniejszych zespołów historii muzyki. Mowa oczywiście o rockowej grupie Queen, w której skład wchodzą: Brian May, Roger Taylor, John Deacon oraz legendarny Freddie Mercury. W roli głównej pojawia się niezwykle utalentowany Rami Malek znany między innymi z tytułu “Mr. Robot”. Poza nim w obsadzie znaleźli się: Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, Mike Myers oraz Aaron McCusker.

Wyścig z czasem

reż. Andrew Niccol

“Wyścig z czasem” w reżyserii Andrewa Niccol to produkcja, która z pewnością spodoba się fanom filmów akcji oraz science fiction. Fabuła dzieje się w przyszłości, kiedy to największą walutą jest czas. W tym świecie najmłodsi są najbogatsi, a starsi budzą się każdego dnia, mając do dyspozycji zaledwie kilkanaście godzin. W rolach głównych obsadzono sławnego Justina Timberlake’a oraz Amandę Seyfried.

Schumacher

reż. Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech

"Schumacher" w reżyserii Hanns-Bruno Kammertons, Vanessy Nocker oraz Michaela Wecha. Tytułowy Michael Schumacher to niemiecki kierowca wyścigowy w Formule 1, który startował w mistrzostwach świata w latach 1991-2006 oraz 2010-2012. Co ciekawe, aż siedem z nich wygrał, co pozwoliło osiągnąć mu tytuł jednego z najlepszych kierowców w historii. Poza tym statystycznie jest on drugim najlepszym kierowcą w ogóle, na dzień dzisiejszy wyprzedza go tylko Lewis Hamilton. Film jest dokumentem przedstawiającym między innymi archiwalne wywiady.

Nawet góry poruszę

reż. Daniel Sandu

"Nawet góry poruszę" to dramat wyreżyserowany przez Daniela Sandu. Akcja filmu dzieje się podczas zimowej wędrówki w górach, kiedy to gubi się syn emerytowanego oficera służb specjalnych. Jego ojciec nie cofnie się przed niczym i zaryzykuje wszystko, aby go odnaleźć. Konsekwencje są jednak trudne do przewidzenia.

Ile warte jest ludzkie życie?

reż. Sara Colangelo

“Ile warte jest ludzkie życie?” to nowy film biograficzny opowiadający prawdziwą historię, która miała miejsce po zamachach na World Trade Center 11 września. Fabuła skupia się na postaci Kennetha Feinberga, doświadczonego prawnika i mediatora, który został wyznaczony na zarządcę Funduszu Pomocy Ofiarom 11 września. Jego zadaniem jest wsparcie rodzin poszkodowanych w zamachach. Okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe, gdy współczucie miesza się z biurokracją. W rolach głównych: Stanley Tucci, Michael Keaton, Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti oraz Talia Balsam.

Cały on

reż. Mark Waters

Film "Cały on" w reżyserii Marka Watersa to nowa wersja klasycznego tytułu młodzieżowego "Cała ona" z 1999 roku. Fabuła opowiada o popularnej influencerce, która założyła się, że wypromuje największego szkolnego przegrywa. Jej zadaniem jest sprawić, żeby został on królem balu maturalnego. W rolach głównych pojawiają się: Addison Rae oraz Tanner Buchanan.

Północny bastion

reż. Cedric Jimenez

Na platformie Netflix pojawił się nowy film, który łączy w sobie cechy dobrego thrilleru, dramatu oraz kryminału. Mowa oczywiście o tytule "Północny bastion" wyreżyserowanym przez Cedrica Jimeneza. Fabuła opowiada historię trzech policjantów depczących po piętach ogromnej grupie dilerów. Jak to się jednak dla nich skończy?

Zwierzyna

reż. Thomas Sieben

Najnowszy produkcja w reżyserii Thomasa Siebena zapowiada się niezwykle interesująco ze względu na ciekawą fabułę. Historia opowiada o kilku przyjaciołach świętujących ostatni wieczór kawalerski jednego z nich. Zamiast jednak pójść napić się do baru, mężczyźni postanawiają spędzić to wydarzenie w lesie. Niestety, wesoła przygoda szybko zamienia się w koszmar, gdy ktoś zaczyna na nich polować. W rolach głównych pojawiają się: David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Robert Finster, Youg Ngo, Klaus Steinbacher, Livia Matthes oraz Nallie Thalbach.

To już wszystkie propozycje. Jeżeli czujecie niedosyt, koniecznie sprawdźcie Netflix — premiery i nowości października 2021. Co jeszcze nas czeka?