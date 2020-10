Netflix - 10 najlepszych horrorów na Halloween

Już jutro Halloween, czyli święto związane z maskaradą. Tego wieczoru należy czuć strach, więc przedstawiamy Wam listę najlepszych horrorów dostępnych na platformie Netflix!

Spis treści

W tym roku Halloween wypada w sobotę. To idealny dzień na zorganizowanie wspólnego oglądania horrorów z przyjaciółmi przez całą noc. Czasy mamy trudne, więc zachęcamy do celebrowania tego święta online! Żeby to zrobić, można wykorzystać jedną z proponowanych przez nas sztuczek do platformy Netflix. Poniżej lista najciekawszych horrorów dostępnych na platformie Netflix.

Obecność

Pomimo tego, że film wyszedł przeszło 7 lat temu, to przez ten czas stał się wręcz klasyką gatunku i nadal wzbudza dreszcze. Historia opowiada o dwóch znanych badaczach zjawisk paranormalnych, Edzie i Lorraine Warren. Zostali oni poproszeni o pomoc przez rodzinę, która jest terroryzowana przez nieznaną siłę. Okazuje się nią najstraszniejszy demon, z jakim para badaczy miała kiedykolwiek do czynienia.

The Ring

Kolejny amerykański horror, tym razem z roku 2002. Nakręcony został na podstawie powieści pod tym samym tytułem, pióra Koji Suzuki. Przedstawia on historię dziennikarza badającego przeklętą taśmę wideo, która podobno zabija widza siedem dni po jej obejrzeniu. Jeżeli do tej pory nie widzieliście tej produkcji, zdecydowanie warto zadrobić zaległości w sobotnią, Halloweenową noc.

Kronika opętania

Główna bohaterka, Em, kupuje na wyprzedaży antyczną skrzynkę. Początkowo niewinny zakup kończy się dla niej koszmarem. Z czasem dziewczyna zmienia się i staje się coraz bardziej agresywna. Rodzice przypuszczają, że jej dziwne zachowanie ma źródło w ich rozwodzie, prawda okazuje się jednak dużo gorsza.

Kobieta w czerni

Film, o którym swego czasu było bardzo głośno, dzięki aktorowi znanemu z serii Harry Potter, Danielowi Radcliffowi. Historia opowiada o młodym adwokacie, który przeniósł się do rezydencji zmarłej klientki. Początkowo ma na celu jedynie uporządkowanie jej dokumentów, jednak szybko się przekonuje, że nie może zrobić tego w spokoju. Okazuje się bowiem, że w okolicy grasuje tajemniczy duch.

Piątek 13-go

Grupa ludzi, ciemny las, noc i do tego - piątek trzynastego. Idealna mieszanka na horror, gdyby dodać do tego tajemniczego psychopatę, który akurat grasuje w okolicy. Historia domu nad jeziorem Crystal głosi, że wcześniej doszło w nim do tragedii. Steve Christy postanawia właśnie tam otworzyć obóz, nie ma jednak pojęcia, że w ciemnym lesie czai się morderca.

Coś za mną chodzi

Współczesny horror wymaga współczesnych problemów. Nastoletnia Jay odbywa stosunek seksualny z nieznaną jej osobą. Niestety, przygoda na jedną noc zamieniła jej życie w koszmar. Po randce, chłopak informuje Jay, że „coś” zacznie ją prześladować. Okazuje się, że chłopak nie żartował. Dziewczyna doświadcza prześladowań przez osoby, które widzi tylko ona. Jedyne czego pragną, to jej krzywdy.

Nie oddychaj

Jedna z nowszych produkcji wprowadza nas w świat młodych przestępców, którzy pewnego dnia decydują się na włamanie do mieszkania. Liczą na łatwy łup i zarobek, jednak bardzo szybko zdają sobie sprawę, że wpadli w niezłe kłopoty. Dom okazuje się należeć do weterana, który zgotuje dzieciakom najgorszą noc w ich życiu.

Alive

Na liście horrorów idealnych na Halloween nie może zabraknąć chociaż jednego filmu z zombie w tle. Południowokoreańska produkcja „Alive” miała swoją premierę w czerwcu tego roku. Historia zaczyna się od potwornego wirusa, który opanowuje miasto. Główny bohater zostaje zamknięty w mieszkaniu i nie może liczyć na żadną pomoc. Samotnie musi zmierzyć się z przeciwnościami losu, by wyjść żywym z tej trudnej sytuacji.

Dzień Pański

Współczesny horror w reżyserii Santiago Alvardo. Opowiada on o emerytowanym księdzu, próbującym zapomnieć o grzechach przeszłości. Jednak nie jest to możliwe, bo „coś” cały czas o sobie przypomina... Główny bohater musi zmierzyć się z własnymi demonami, gdy przyjaciel prosi go o pomoc dla opętanej córki.

Halloween

Film Halloween z roku 2018 to reboot serii filmów o tym samym tytule. Oznacza to, że jest bezpośrednią kontynuacją filmu z roku 1978, pomijając pozostałe części. Historia opowiada o zamaskowanym zabójcy, który wyszedł z więzienia. Po 40 latach odsiadki postanawia odnaleźć jedyną osobę, która przeżyła jego atak. Tym razem nie da tak łatwo sobie uciec.