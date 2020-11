Netflix - 10 najlepszych seriali do nadrobienia podczas kwarantanny [aktualizacja 24.11.20]

Kwarantanna to idealny czas na oglądanie seriali, szczególnie tych wielosezonowych. Jeżeli masz dostęp do platformy Netflix to odpal ją natychmiast po wybraniu pozycji z naszej listy!

Spis treści

Zamknięcie i izolacja to nic przyjemnego, jednak nie warto tego czasu spędzać na zamartwianiu się. Żeby w tym pomóc, przygotowaliśmy listę absolutnie najlepszych seriali, które są aktualnie dostępne w ramach abonamentu platformy Netflix. Wszystkie z dziesięciu pozycji łączy kilka rzeczy: są wielosezonowe, dobre, i nie dotyczą problemów naszej pandemicznej rzeczywistości. Czy istnieje lepsza forma spędzenia czasu?

Aktualizacja [24.11.2020]

W ramach aktualizacji postanowiliśmy rozszerzyć listę najlepszych seriali o kolejne trzy tytuły.

House of Cards

Sześciosezonowy serial wyprodukowany został w Stanach Zjednoczonych. Powstał on na podstawie powieści Michaela Dobbsa i nawiązuje do miniserialu BBC "Dom z kart" z 1990 roku. "House of Cards" to jeden z najbardziej popularnych produkcji na świecie nawiązujący do amerykańskiej sceny politycznej. Fabuła opowiada o Francisie Underwoodzie, który jest bezwzględnym rzecznikiem dyscypliny partyjnej Partii Demokratycznej w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Liczył on na awans na stanowisko ministerialne w nowym rządzie, jednak prezydent Gatter Walker skutecznie pozbawił go takiej możliwości. Z tego powodu główny bohater postanawia zemstę. Serial dostał 18 nagród, między innymi dwa Złote Globy w kategoriach najlepszy aktor i najlepsza aktorka w serialu dramatycznym oraz 7 statuetek Emmy.

Plotkara

Szczyt popularności blogów już dawno za nami, jednak z pewną nostalgią wspominamy tamte czasy. W podróż do lat 2000-2010 przenosi nas amerykański serial młodzieżowy oparty na serii powieści o tym samym tytule autorstwa Cecily von Ziegesar. Narratorem serialu jest bloggerka Plotkara o nieznanej tożsamości, która opisuje skandaliczne życie uczniów prywatnej szkoły na Upper East Side w Nowym Jorku. "Plotkara" składa się z 6 sezonów i otrzymała 17 nagród Teen Choice w tym za ulubiony serial dramatyczny oraz Kryształową Statuetkę w kategorii "Ulubiony serial dla młodzieży".

Stranger Things

Uwielbiacie produkcje w klimatach lat 80? "Stranger Things" jest w takim razie zdecydowanie dla Was. Amerykański serial został stworzony dla platformy Netflix przez braci Dufflerów. Akcja serialu toczy się w stanie Indiana i treścią nawiązuje do popkultury lat 80, co jest jego wizytówką, bo robi to naprawdę dobrze. Fabuła serialu opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują odnaleźć swojego zaginionego przyjaciela, Willa Byersa. Z czasem okazuje się, że w zaginięcie chłopca zamieszane są nadprzyrodzone siły... Do tej pory na platformie Netflix dostępne są 3 sezony serialu, jednak niebawem możemy spodziewać się premiery 4 części. Zaopatrzcie się w popcorn - produkcja naprawdę wciąga!

Breaking Bad

Pierwszą propozycją, którą naszym zdaniem należy obejrzeć to „Breaking Bad”. Fabuła serialu opowiada o dwóch latach z życia Waltera White’a, w których to przemienił się z niedocenionego nauczyciela szkoły średniej w przestępcę. Wszystko zaczęło się od diagnozy raka płuc, który w razie śmierci bohatera pozbawiłby jego rodzinę środków do życia. Wiedząc, że zostało mu mało czasu, postanowił rozpocząć produkcję metamfetaminy, by zarobić na utrzymanie najbliższych. Serial ma 5 sezonów i jest najwyżej ocenioną produkcją dostępną na Netflixie. Ponadto wśród krytyków jest uważany za jeden z najlepszych seriali telewizyjnych wszech czasów.

Dom z Papieru

Czy zastanawialiście się kiedyś (oczywiście tylko teoretycznie), jak wygląda napad na bank? Bardzo długo myślał nad tym Profesor, który jest jedną z głównych postaci serialu „Dom z Papieru”. Latami przygotowywał idealny plan skoku na hiszpańską mennicę narodową, starannie dobierając partnerów zbrodni. Historia, jak się łatwo domyślić, opowiada o napadzie, który z czasem zaczyna się nieco komplikować. Fabuła produkcji przedstawiona została z perspektywy Tokio, która jest jedną z członkiń grupy zaangażowanej w skok. Co ciekawe, głównym motywem muzycznym jest włoska piosenka pt. Bella Ciao, która również dzięki tej produkcji jest symbolem buntu przeciwko władzy. Serial ma aktualnie opublikowane 4 sezony, a w zapowiedziach pojawiają się kolejne.

The Crown

„The Crown” to serial biograficzny wyprodukowany w całości na zlecenie platformy Netflix. Opowiada on o życiu królowej Elżbiety II. Początek historii miał miejsce w chwili śmierci Jerzego VI, po którym tron miała objąć jego córka, Elżbieta II. Została ona nową władczynią w momencie, kiedy imperium chyliło się ku upadkowi. Do tej pory produkcja zdobyła wiele nagród, między innymi Złotego Globa w 2017 roku za najlepszy serial dramatyczny. Na ten moment zostały opublikowane 3 sezony, a 4 ma mieć premierę 15 listopada tego roku.

Orange Is The New Black

O „Orange Is The New Black” było głośno szczególnie rok temu, gdy został opublikowany ostatni sezon na platformie Internetowej Netflix. Nastąpił wtedy wybuch popularności produkcji w Polsce i nic dziwnego, bo jest to jeden z najlepszych amerykańskich komediodramatów. Został on stworzony na podstawie książki „Dziewczyny z Danbury” pióra Piper Kerman. Historia opowiada o Piper Chapman, która zostaje zesłana na piętnaście miesięcy do żeńskiego więzienia za posiadanie walizki pełnej pieniędzy z transakcji narkotykowych. Fabuła serialu koncentruje się na historiach kobiet z różnych warstw społecznych oraz pracowników więzienia. Produkcja składa się z 7 sezonów i została doceniona kilkoma nagrodami Emmy, między innymi za najlepszą aktorkę drugoplanową w serialu dramatycznym i najlepszy dobór obsady serialu komediowego.

Rick i Morty

„Rick i Morty” to amerykański serial animowany wyprodukowany przez stację Adult Swim. Początkowo miała to być to tylko parodia filmu „Powrót do przyszłości”, jednak po udanej i głośnej premierze, producenci nakłonili twórców do rozwinięcia programu. W Polsce wybuch popularności miał miejsce w roku 2016, kiedy to Netflix w ramach swojej platformy udostępnił serial w polskiej wersji językowej. Fabuła serialu opowiada o przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza i jego wnuka Mortiego w odległych galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. Produkcja często w prosty sposób wyjaśnia skomplikowane zagadki naukowego świata, co jest jej zdecydowanym atutem. Jednak niech Was nie zmyli forma animowana - to zdecydowanie nie jest bajka dla dzieci. Póki co opublikowane są 4 sezony produkcji.

Dark

Powiedzieć, że „Dark” to najbardziej skomplikowany serial Netflixa, to jak nic nie powiedzieć. Niemieckojęzyczna produkcja została zrealizowana na najwyższym poziomie, przyćmiewającym wiele topowych realizacji amerykańskich. Ponadto z reguły przy wielosezonowych produkcjach fabuła zaczyna się jakby rozjeżdżać, tutaj wszystkie sezony są jedną spójną całością. Historia opowiada o dziwnych zaginięciach młodych chłopców w niewielkim miasteczku. Okazuje się, że nierozwiązane sprawy ujawniają skomplikowane relacje członków czterech rodzin na przestrzeni trzech pokoleń, które łączą się z wydarzeniami sprzed ponad trzydziestu lat. Podczas oglądania polecamy zaopatrzyć się w ołówek i kartkę - zdecydowanie mogą się przydać. Serial składa się z trzech sezonów i jest dostępny na platformie Netflix.

Nacros

„Nacros” to amerykańska produkcja wyprodukowana przez Gaumont International Television dla platformy Netflix. Fabuła serialu skupia się na życiu i działalności Pablo Escobara, który jest najsłynniejszym kolumbijskim baronem narkotykowym i szefem kartelu z Medellín. Nie podoba się to władzom federalnym, które we współpracy z rządem Kolumbii zamierzają zlikwidować jego nielegalne interesy. Serial składa się z trzech sezonów i mieści się na czwartym miejscu topki Netflixa w rankingu Filmwebu. Został on wyróżniony wieloma nagrodami, między innymi Złotymi Globami za najlepszy serial dramatyczny i najlepszego aktora w serialu dramatycznym Wagnera Moura.

Wikingowie

Klimat kanadyjsko-irlandzkiego świata z VII wieku to zdecydowanie coś, w czym specjalizuje się produkcja „Wikingowie”. Fabuła serialu opowiada o wikingu Ragnarze Lodbroku krytycznie podchodzącym do polityki lokalnego jarla Haraldsona, który co roku wysyła wojowników na łupieżcze wyprawy na wschód. Według oceny Ragnara zdecydowanie bardziej atrakcyjne są ziemie na zachodzie. By zorganizować wyprawę wiking wykorzystuje swoje zdolności przywódcze i organizacyjne, ale gdzie go to zaprowadzi? Serial składa się z 6 sezonów, jednak data premiery ostatnich 10 odcinków nie jest jeszcze znana. Jeżeli jesteście fanami skandynawskiego klimatu to serial zdecydowanie dla Was.

BoJack Horseman

Kolejną animowaną realizacją dla dorosłych na naszej liście jest „BoJack Horseman”. Premiera produkcji miała miejsce w Stanach Zjednoczonych na platformie Netflix w roku 2014 i od tego czasu serial cieszy się popularnością na całym świecie. Tytułowy człowiek-koń znany z emitowanego w latach 90. sitcomu próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów. Pomagają mu w tym jego współlokator Todd Chaves, agentka Carolyn i ghostwriterka Diane Nguyen. Serial składa się z 6 sezonów i dostępny jest na platformie Netflix.

The Ranch

„The Ranch” to jedna z najśmieszniejszych komedii jakie możecie mieć przyjemność oglądać. Serial opowiada o Colcie, byłym futboliście, który wraca do domu, aby prowadzić ranczo ze swoim bratem, Jamesonem. Amerykański klimat, ranczo i osiłek - to mieszanka nietypowa, ale generująca wiele ciekawych sytuacji. Serial został doceniany nagrodami Emmy za najlepsze zdjęcia w serialu kręconym przy użyciu wielu kamer. „The Ranch” składa się z 4 sezonów, a dostępny jest do obejrzenia w całości na platformie Netflix.