Netflix - 10 najlepszych seriali sierpnia 2021

Szukasz ciekawego serialu na wieczór? Oto lista najciekawszych produkcji tego miesiąca!

Sierpień wiąże się nie tylko z końcem wakacji, ale także z licznymi ciekawymi premierami. Trzeba przyznać, że w tym miesiącu było na co czekać, bo na Netflixie pojawiły się takie hity jak kolejny sezon serialu "Lucyfer" czy "The Good Doctor". Ciekawych produkcji jest jednak więcej, w związku z tym przedstawiamy listę tytułów, które absolutnie trzeba obejrzeć w sierpniu. Nie ma co ukrywać, warto poświęcić wieczór albo dwa na każdą z tych produkcji!

The Good Doctor

David Shore

Zacznijmy od niekwestowanego odkrycia tego miesiąca - "The Good Doctor". Nie jest to co prawda produkcja oryginalna Netflixa, jednak nie zmienia to faktu, że warto ją obejrzeć. Podobnie zresztą myślą tysiące innych użytkowników, bo tytuł ten utrzymuje się w top 10 już od dłuższego czasu. Fabuła opowiada o utalentowanym chirurgu z autyzmem i zespołem sawanta, który trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

David Shore Obsada: Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole

Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Hit & Run

Kolej na inny hit tego miesiąca, a mowa o "Hit & Run". Głównym bohaterem jest mężczyzna, który szuka prawdy o śmierci swojej żony. Efektem tego jest wplątanie w niebezpieczną sieć sekretów i intryg rozciągającą się od Nowego Jorku po Tel Awiw.

Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, Nicole Yotkin Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Mocny, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Nowy smak wiśni

"Nowy smak wiśni" to propozycja, która swoją premierę miała w tamtym tygodniu. Jest to miniserial utrzymany w klimacie horroru, który składa się z ośmiu odcinków. Fabuła dzieje się na początku lat 90. XX w., kiedy to ambitna reżyserka jedzie do Hollywood, aby nakręcić film. Niestety, wpada ona do świata halucynacji pełnego seksu, magii, zemsty i... małych kotków.

Obsada: Rosa Salazar, Eric Lange, Catherine Keener, Jeff Ward, Manny Jacinto, Hannah Levien, Patric Fishler

Rosa Salazar, Eric Lange, Catherine Keener, Jeff Ward, Manny Jacinto, Hannah Levien, Patric Fishler Gatunek: Horror, Dramat

Horror, Dramat Kategorie: Zagmatwany, Przerażający, O nietypowej tematyce, Straszny, Mroczny

Zagmatwany, Przerażający, O nietypowej tematyce, Straszny, Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

Bez pożegnania

"Bez pożegnania" to kolejne odkrycie sierpnia. Produkcja została stworzona przez Davida Elkaima oraz Vincenta Poymiro. Scenariusz serialu został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Harlana Cobena. Fabuła opowiada o mężczyźnie, któremu nagle zniknęła dziewczyna. Nie jest to pierwszy raz, gdyż dziesięć lat wcześniej stracił on dwie inne ukochane osoby. Cała sprawa ponownie wciąga go w świat mrocznych tajemnic.

David Elkaim, Vincent Poymiro, Harlan Coben Reżyser: Juan Carlos Medina

Juan Carlos Medina Obsada: Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier, Nailla Harzoune

Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier, Nailla Harzoune Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu

Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

Sex/Life

Serial "Sex/Life" zadebiutował pod koniec czerwca. Mimo to, uważam, że powinien znaleźć się w rozpisce najlepszych seriali sierpnia ze względu na to, że utrzymywał się w top 10 aż do połowy sierpnia. Fabuła opowiada o tym jak bogata i zmysłowa przeszłość bohaterki zderza się z jej obecnym, ułożonym życiem. Sprawę komplikuje przypadkowe spotkanie z dawnym kochankiem, o którym kobieta wciąż myśli.

Stacy Rukeyser Gatunek: Dramat

Dramat Obsada: Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos, Margaret Odette

Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos, Margaret Odette Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Zmysłowy, Osobisty, Wzruszający, Romantyczny

Zmysłowy, Osobisty, Wzruszający, Romantyczny Kategoria wiekowa: 18+

Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)

Niesforni bohaterowie, dragi i jeszcze więcej kłopotów, czego chcieć więcej? Apetyt rośnie w miarę jedzenia i po zarobieniu pierwszego miliona euro bohaterowie postanowili, że na tym nie koniec. W powietrzu wisi drama, są nowi bohaterowie, a w tę mieszankę zostali zamieszani nie tylko policjanci, ale też okoliczni gangsterzy.

Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann Obsada: Maxilimial Mundt, Danilo Kamperidis, Lena Klenke, Damian Hardung, LEna Urzendowsky, Leonie Wesselow, Luna Schaller, Bjarne Madel, Amely Trinks, Roland Riebeling, Maren Kroymann, Michael Strowski, Michael Schertenleib, Markoesa Hemer, Hannah van Lunteren, Ruben Brinkman, Langston Uibel, Florentin Will, Bastian Reiber, Felix Goeser

Maxilimial Mundt, Danilo Kamperidis, Lena Klenke, Damian Hardung, LEna Urzendowsky, Leonie Wesselow, Luna Schaller, Bjarne Madel, Amely Trinks, Roland Riebeling, Maren Kroymann, Michael Strowski, Michael Schertenleib, Markoesa Hemer, Hannah van Lunteren, Ruben Brinkman, Langston Uibel, Florentin Will, Bastian Reiber, Felix Goeser Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: O nietypowej tematyce, Prześmiewczy

O nietypowej tematyce, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

Rojst

Następny na naszej liście jest polski serial "Rojst", który na dzień dzisiejszy składa się z dwóch sezonów. Drugi z nich został opublikowany w sierpniu i do tej pory znajduje się wśród najczęściej oglądanych produkcji na platformie Netflix. Fabułą opowiada o śledztwie detektywa Jassa i Mika, którzy to pracują nad tajemniczą śmiercią chłopca. W trakcie na jaw wychodzi korupcja, przekręty lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.

Jan Holoubek Obsada: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz, Magdalena Walach, Piotr Fronczewski, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Zbigniew Waleryś, JAcek Beler, Nel Kaczmarek

Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz, Magdalena Walach, Piotr Fronczewski, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Zbigniew Waleryś, JAcek Beler, Nel Kaczmarek Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kraj produkcji: Polska

Polska Kategorie: Przerażający, Mroczny

Przerażający, Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

Lucyfer

"Lucyfer" to jeden z najgorętszych produkcji Netflixa i nie mogło jej zabraknąć w naszej sierpniowej rozpisce! Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Prześmiewczy, Emocjonujący

Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Outer banks

twórcy Josh Pate, Jonas Pate, Shannon Burke

Serial "Outer Banks" składa się z dwóch sezonów i kierowany jest głównie do nastolatków. Opowiada on o Johnie B i troje jego najlepszych przyjaciół, którzy postanawiają znaleźć legendarny skarb powiązany ze zniknięciem głównego bohatera..

Twórcy: Josh Pate, Jonas Pate, Shannon Burke

Josh Pate, Jonas Pate, Shannon Burke Obsada: Chase Stokes, MAdelyn Cline, MAdison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Charles Esten, Drew Starkey, Austin North, Adina Porter

Chase Stokes, MAdelyn Cline, MAdison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Charles Esten, Drew Starkey, Austin North, Adina Porter Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Otwórz oczy

reż. Anna Jadowska, Adrian Panek

Ostatnia na liście znajduje się produkcja, na którą przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Jej premiera zaplanowana jest na 25 sierpnia, jednak już wiadomo, że będzie to absolutny hit. Fabuła opowiada o cierpiącej na amnezję nastolatce próbującej odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci. Z czasem jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.