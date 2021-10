Netflix - 10 najlepszych seriali września 2021

Szukasz ciekawego serialu na wieczór? Oto lista najciekawszych produkcji poprzedniego miesiąca!

Spis treści

Mogłoby się wydawać, że wrzesień nie zaskoczy niczym dobrym — nic jednak bardziej mylnego. Platforma Netflix zadbała, by ten miesiąc pełen był wspaniałych premier, na które widzowie czekali od miesięcy. Mowa tutaj oczywiście o "Domu z papieru", ale także "Lucyferze" czy "Final Space". Ciekawych produkcji jest jednak więcej, w związku z tym przedstawiamy listę tytułów, które absolutnie trzeba obejrzeć we wrześniu. Nie ma co ukrywać, warto poświęcić wieczór albo dwa na każdą z tych produkcji!

Dom z papieru

Zacznijmy od niekwestionowanego lidera pod względem oglądalności we wrześniu. “Dom z papieru” to hiszpański serial sensacyjny, który zaskarbił sobie fanów na całym świecie. Składa się on z pięciu sezonów, z czego ostatni został podzielony na dwie części. Pierwsza emisja miała miejsce w 2017 roku na kanale Antena 3, a następnie transmisja została przeniesiona w całości na Netflixa. Serial zdobył ogromną popularność ze względu na fascynującą fabułę wielowątkową oraz udaną promocję wizualną. Na dowód tego warto wspomnieć, że na dzień dzisiejszy “Dom z papieru” dzierży z dumą tytuł najczęściej oglądanej nieanglojęzycznej produkcji na platformie Netflix. We wrześniu premierę miała pierwsza część 5 sezonu.

Álex Pina Obsada: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri

Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri Gatunek: Akcja, Thriller

Akcja, Thriller Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Rok produkcji: 2017-2021

2017-2021 Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Lucyfer

Na drugim miejscu znajduje się inny hit Netflixa. "Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów, z czego ostatni premierę miał we wrześniu. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Tom Kapinos Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Prześmiewczy, Emocjonujący

Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Psi patrol

Nadal na podium, ale na trzecim miejscu znajduje się produkcja kierowana do najmłodszych. Zaskoczeni, że "Psi Patrol" znajduje się w czołówce? Fabuła opowiada o sześciu odważnych szczeniakach pod wodzą obytego z techniką 10-latka. Ich zadaniem jest realizacja trudnych misji ratunkowych, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Seriale dla dzieci

Seriale dla dzieci Kategorie: Pogodny, Emocjonujący

Pogodny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: Dla każdego

fot. Netflix

The Good Doctor

Na czwartym miejscu znajduje się "The Good Doctor" - serial medyczny, który w ostatnich miesiącach bije rekordy popularności na platformie Netflix oraz Viaplay. Fabuła produkcji opowiada historię Shauna Murphy'ego — autystycznego mężczyzny, którego jedynym marzeniem jest zostać dobrym chirurgiem. Do dnia dzisiejszego opublikowano 4 sezony produkcji, a premiera kontynuacji odbywa się już teraz.

David Shore Obsada: Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Irene King, Lisa Edelstein, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole, Bria Samoné Henderson, Noah Galvin, Osvaldo Benavides

Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Irene King, Lisa Edelstein, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole, Bria Samoné Henderson, Noah Galvin, Osvaldo Benavides Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2017-2021

2017-2021 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Sex Education

Na liście dziesięciu najlepszych seriali września nie mogło zabraknąć kontrowersyjnego tytułu opowiadającego o nastolatkach! “Sex education” w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który, chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

Laurie Nunn Obsada: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff

Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kategorie: Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy

Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

Riverdale

Nie mogło zabraknąć także produkcji z motywem kryminalnym, w końcu Polacy słyną z uwielbienia tego gatunku. Serial „Riverdale” składa się z 5 sezonów, z czego ostatni aktualnie jest wypuszczany co odcinek regularnie w każdą środę na platformie Netflix. Produkcja opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona, niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują.

Roberto Aguirre-Sacasa Reżyser: Rob Seidenglanz

Rob Seidenglanz Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający

O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Reksin

Kolej na kolejną pozycję kierowaną do najmłodszych oraz fanów bajek animowanych. Mowa o nowym serialu “Reksin” w reżyserii Jacinth Tan Yi Ting, którego tytuł zdradza imię głównego bohatera. Jest on połączeniem rekina oraz psa i podobnie jak wymienione zwierzęta charakteryzuje się niezwykłym uwielbieniem do paluszków rybnych oraz wielkim sercem. Szczęśliwie, nie jest on sam na tym świecie, gdyż posiada właściciela Maksa, z którym to przeżywa liczne przygody.

Jacinth Tan Yi Ting Obsada: Liam Mitchell, Dee Bradley Baker, Grey Griffin, Josh McDermitt, Kari Wahlgren, Judy Alice Lee, Ali Mawji

Liam Mitchell, Dee Bradley Baker, Grey Griffin, Josh McDermitt, Kari Wahlgren, Judy Alice Lee, Ali Mawji Gatunek: Dla dzieci

Dla dzieci Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kategoria wiekowa: Dla każdego

fot. Netflix

Squid Game

We wrześniu premierę miał także koreański serial "Squid Game", który aktualnie ma szansę stać się najpopularniejszym serialem Netflixa od początku powstania platformy. Dzieje się to za sprawą fascynującej i nieco brutalnej fabuły, którą umiejscowiono w niezwykle przyjaznym i uroczym otoczeniu. Opowiada ona o ludziach, którzy na skutek zrządzenia losu oraz podejmowanych pochopnie decyzji toną w długach. W związku z tym nie układa im się najlepiej w życiu, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką nagrodę finansową. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie.

Hwang Dong-hyuk Obsada: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi

Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Korea

Korea Kategoria wiekowa: 16+

Good Girls

Na przedostatnim miejscu znajduje się serial "Good Girls". Opowiada on historię trzech kobiet znudzonych swoim normalnym życiem na przedmieściu. Pewnego dnia postanawiają okraść lokalny supermarket, by uniknąć bankructwa i zyskać niezależność. W rolach głównych: Christina Hendrick, Retta oraz Mae Whitman.

Jenna Bans Obsada: Christina Hendrick, Retta, Mae Whitman, Matthew Lillard, Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Isaiah Stannard, James Lesure, David Hornsby, Zach Gilford

Christina Hendrick, Retta, Mae Whitman, Matthew Lillard, Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Isaiah Stannard, James Lesure, David Hornsby, Zach Gilford Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Błyskotliwy, Prześmiewczy, Trzymający w napięciu

Błyskotliwy, Prześmiewczy, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

Clickbait

Na dziesiątą pozycję trafił dramat "Clickbait". Fabuła zaczyna się w momencie, gdy Nick Brewer znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego najbliższa rodzina nie potrafi zrozumieć jego zaginięcia, przez co okropnie cierpi. Wszystko zmienia się w momencie, gdy w Internecie pojawia się nagranie, na którym widać dotkliwie pobitego mężczyznę. Bliscy próbują dowiedzieć się, kto i dlaczego porwał ich męża, ojca i brata.

Tony Ayers, Christian White Reżyser: Brad Anderson

Brad Anderson Gatunek: Sensacyjny

Sensacyjny Kategorie: Trzymający w napięciu, Wzruszający, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Wzruszający, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

To już wszystkie propozycje. Jeżeli czujecie niedosyt, konieczcie sprawdźcie Netflix — premiery i nowości października 2021. Co jeszcze nas czeka?