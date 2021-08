Netflix - 9 sezonów The Office już niedługo!

Na platformie Netflix pojawią się wszystkie sezony serialu "The Office". Kiedy?

"The Office" to amerykański serial komediowy udający dokumentalny, który zdobył ogromną popularność na całym świecie - również w Polsce. Składa się on z 9 sezonów, które były publikowane w latach 2005-2013. Fabuła opowiada o rozmaitych problemach dnia codziennego pracowników biura firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii. W rolach głównych pojawili się: Steve Carell (Michael Scott), Rainn Wilson (Dwight K. Schrute), John Krasinski (Jim Halpert), Jenna Fisher (Pam Beesly), B.J. Novak (Ryan Howard), Ed Helms (Andy Bernard). Produkcja według ocen użytkowników serwisu Filmweb znajduje się na 7 miejscu rankingu najlepszych seriali świata.

Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.

Twórcy: Ricky Gervais, Stephen Merchant

Ricky Gervais, Stephen Merchant Obsada: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fisher, B.J. Novak, Ed Helms, Leslie David Baker, Kate Flannery

Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fisher, B.J. Novak, Ed Helms, Leslie David Baker, Kate Flannery Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2005-2013

Dziś przedstawiciele Netflixa podali, że wszystkie dziewięć sezonów serialu "The office" pojawią się 23 października na platformie. Będzie je można obejrzeć w ramach subskrypcji serwisu.