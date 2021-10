Netflix - A World Without, czyli nowy film dla nastolatków

Jeżeli jesteście fanami nietypowych filmów z naprawdę pokręconą fabułą, to zdecydowanie nie możecie ominąć filmu "A World Without"! O czym opowiada?

Czternastego października na platformie Netflix premierę ma indonezyjski film "A World Without", który łączy w sobie cechy science fiction, dramatu oraz thrilleru. Fabuła opowiada historię trzech nastolatek: Saliny, Ulfah oraz Tary, które wstępują do tajemniczej sekty w poszukiwaniu świetlanej przyszłości. Światło prowadzi je jednak do ciemnej strony tego centrum szkoleniowego, gdzie nie ma nadziei na dobre zakończenie.

fot. Netflix

A World Without

reż. Nia Dinata

Trzy poszukujące szczęścia nastolatko wstępują do sekty kierowanej przez charyzmatycznego lidera, który zakazuje umawiania się na randki.

Reżyser: Nia Dinata

Nia Dinata Scenariusz: Nia Dinata, Lucky Kuswandi

Nia Dinata, Lucky Kuswandi Obsada: Amanda Rawles, Maizura, Asmara Abigail, Jerome Kurnia, Chicco Jerikho, Ayushita Nugraha, Dira Sugandi, Richard Kyle

Amanda Rawles, Maizura, Asmara Abigail, Jerome Kurnia, Chicco Jerikho, Ayushita Nugraha, Dira Sugandi, Richard Kyle Gatunki: Science fiction, Dla nastolatków

Science fiction, Dla nastolatków Kategorie: Przerażający, Wzruszający

Przerażający, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Film "A World Without" jest dostępny do obejrzenia na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, jakie jeszcze produkcje pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

Zobacz również: