Netflix - Czy wymawiasz "Lupin" poprawnie?

Premiera 2 części odcinków już za nami i - jak się okazuje - mało kto umie powiedzieć nazwę tego serialu poprawnie! Przedstawiciele Netflixa zrobili z tego żart.

"Lupin" to francuski serial, który swoją popularność zdobył na początku tego roku. W styczniu premierę miało 5 pierwszych odcinków, które podbiły topkę Netflixa nie tylko we Francji, skąd serial pochodzi, ale również na całym świecie, w tym w Polsce. Od tamtej pory "Lupin" stał się absolutnie jednym z największych hitów Netflixa, który utrzymywał swoją popularność przez wiele długich tygodni. Dodatkowo w poprzedni piątek premiery doczekała się druga część odcinków, która podobnie jak poprzednia od razu podbiła listę najlepszych premier serwisu. Jak się okazuje, mimo szerokiej popularności mało kto mówi tytuł serialu poprawnie. Jak to powinno brzmieć?

Większość fanów przyzwyczaiła się już do czytania tytułu "Lupin" po prostu tak jak jest napisany. Jak wiemy, dla każdej grupy językowej oznacza to zupełnie co innego. Polscy widzowie czytali nazwisko bohatera bardziej twardo, za to fani z Anglii wręcz przeciwnie - łagodniej. Przypominamy jednak, że serial jest produkcją francuską i to właśnie francuska wersja jest jedyną poprawną. Co ciekawie, przedstawiciele firmy Netflix są świadomi tego jak różnie czytamy tytuł serialu "Lupin" i postanowili zrobić sobie z tego żart. Stworzyli więc zabawne wideo, w którym mężczyzna próbuje głosowo włączyć serial. Oczywiście, nie wychodzi mu to, bo cały czas wymawia tytuł źle, zresztą, zobaczcie sami.

Nie wiesz jaki telewizor jest dobry do oglądania seriali Netflixa? Sprawdź LG 55NANO816NA