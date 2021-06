Netflix - Druga część serialu Lupin już dostępna!

Już dziś na platformie Netflix ma miejsce premiera 2 części serialu "Lupin"! Jak reagują widzowie?

"Lupin" to serial produkcji Netflixa, który okazał się jednym z największych hitów platformy. Było to sporym zaskoczeniem, dlatego, że nikt nie spodziewał się aż takiego zainteresowania francuskim kryminałem. W pierwszych trzech miesiącach serial obejrzało aż 70 milionów widzów na całym świecie, co pozwoliło mu przebić się do netflixowej topki. Co ważne - na dzień dzisiejszy żadnej innej francuskiej produkcji się to nie udało!

Fabuła serialu opowiada o Assanie Diopie, którego za czasów nastoletnich spotkał dramat rodzinny. Już jako dorosły mężczyzna postanawia pomścić swojego ojca inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz", które dostał w dzieciństwie.

Twórca: George Kay

George Kay Obsada: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotide Hesme, Nicole Garcia, Herve Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assande, Vincent Londez, Shirine Boutella

Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotide Hesme, Nicole Garcia, Herve Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assande, Vincent Londez, Shirine Boutella Gatunek: Dramat, Kryminalny

Dramat, Kryminalny Kategorie: Błyskotliwy, Emocjonujący

Błyskotliwy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Druga część serialu składająca się z 5 odcinków jest już dostępna do obejrzenia na platformie. Według komentarzy fanów - naprawdę było na co czekać. Całe szczęście kontynuacja utrzymuje poziom pierwszej części i nie odstaje pod żadnym względem. Kontynuacja serialu "Lupin" to świetna propozycja na dzisiejszy, piątkowy wieczór!

