Netflix - Frida już dostępna!

Dziś na platformie Netflix pojawił się nowy film opowiadający historię niezwykłej artystki Fridy Kahlo.

Frida Kahlo to niezwykle znana artystka, która zasłynęła dzięki swojej niecodziennej wrażliwości. Urodziła się ona w Meksyku dzielnicy Coyoacán, gdzie zresztą również zmarła. Jej sztuka malarska charakteryzowała się licznymi symbolami, które najczęściej odpowiadały tematyce cierpienia i bólu fizycznego. Kobieta głównie jest znana z licznych autoportretów, których tworzenie tłumaczyła słowami "maluję siebie ponieważ najczęściej przebywam w odosobnieniu i znam dobrze obiekt, który uwieczniam". Dziś jej dorobek oceniany jest jako początek nowego kierunku współczesnej sztuki feministycznej. To właśnie o niej jest film "Frida", który został udostępniony do obejrzenia w ramach subskrypcji na platformie Netflix.

fot. blu-ray.com

Frida

reż. Julie Taymor

Frida Kahlo z pasją poświęca się malarstwu po wypadku, z którego ledwie uszła z życiem. Natchnienia dostarcza jej burzliwe małżeństwo i trudna sytuacja polityczna.

