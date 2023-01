Netflix Games – co to jest i jak korzystać? Poznaj pełną listę gier | Jedna z najlepszych gier 2022 roku już dostępna

Netflix to nie tylko filmy i seriale. Streamingowy gigant postanowił mocno zainwestować również w gry. Sprawdźcie, co oferuje Netflix Games.

Netflix Games – co to jest i ile kosztuje

Netflix Games to nowa usługa streamingowego giganta, tym razem jednak skierowana do graczy. W jej ramach otrzymujemy dostęp do darmowych gier. Biblioteka dostępnych tytułów jest stale rozszerzana, jednak na razie znajdziecie tam zaledwie kilkanaście gier. Plany Netflixa względem usługi są ambitne i wkrótce powstaną zespoły, które skupią się na tworzeniu treści na wyłączność Netflix Games. W założeniu ma być to konkurent dla takich formatów jak choćby Xbox Game Pass, ale śmiało możemy założyć, że minie jeszcze sporo czasu, zanim Netflix Games choćby zbliży się do oferty Microsoftu.

Netflix Games już teraz ma jednak przewagę nad konkurencją. Między innymi chodzi o cenę – nowa usługa wchodzi w skład tradycyjnego abonamentu Netflixa, co oznacza, że za dostęp do niej nie musicie dodatkowo płacić.

Netflix Games – jak korzystać

Dostęp do gier z Netflix Games jest niezwykle łatwy i intuicyjny. Wystarczy pobrać aplikację Netflix na urządzeniach mobilnych z Android lub iOS, a następnie przejść do karty dedykowanej grom. Stąd możecie pobrać najbardziej interesujący was tytuł i cieszyć się rozgrywką.

Co istotne, wiele gier dostępnych w usłudze Netflix Games umożliwia rozgrywkę w trybie offline, co oznacza, że do udanej rozrywki nie będziecie potrzebować stałego dostępu do internetu.

Netflix Games – lista gier

Obecnie w ramach Netflix Games jest dostępnych już ponad 30 gier i lista ta ciągle rośnie. Poniżej znajdziecie pełną listę dostępnych obecnie tytułów.

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Before Your Eyes

Bowling Ballers

Card Blast

Desta: The Memories Between

Dominoes Cafe

Dragon Up

Dungeon Dwarves

Exploding kittens – The Game

Heads Up!

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Immortality

Into The Breach

Into The Dead 2: Unleashed

Knittens

Krispee Street

Lucky Luna

Mahjong Solitaire

Moonlighter

Nailed It! Baking Bash

OXENFREE

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Rival Pirates

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Skies of Chaos

Spiritfarer

SpongeBob: Get Cooking

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Teeter (Up)

This is a True Story

Townsmen: A Kingdom Rebuilt

Wild Things: Animal Adventures

Wonderputt Forever

Immortality - jedna z najlepszych gier 2022 roku dołącza do Netflix Games (Aktualizacja 18.11.2022)

Netflix Games nie zwalnia tempa i do biblioteki dostępnych gier dołącza jedna z najlepszych gier 2022 roku - Immortality. Niezwykła produkcja Sama Barlowa może się pochwalić średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 88 punktów. Jeśli lubicie ciekawe, oparte na narracji gry, to z pewnością warto spróbować Immortality. Szczególnie że dzięki Netflix Games możecie ją pobrać całkowicie za darmo.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge debiutują na iOS i Android, ale tylko w Netflix Games

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge to jedno z największych growych zaskoczeń 2022 roku. Popularne Wojownicze Żółwie Ninja już dawno nie miały tak udanej produkcji, którą wyróżniliśmy choćby na naszej liście najlepszych gier kooperacyjnych na rynku. Jeśli lubicie klasyczne beat'em upy, to produkcja studia Doteemu w pixel artowej grafice sprawi, że będziecie zachwyceni. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge po premierze na PC i konsolach w 2022 roku trafiła właśnie na urządzenia mobilne z Android i iOS, ale tylko w ramach Netflix Games.

