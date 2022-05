Netflix Geeked Week 2022 – harmonogram i wydarzenia. Gdzie oglądać?

Netflix ogłosił harmonogram swojego eventu poświęconego nadchodzącym filmom i serialom. W tym roku będzie się działo naprawdę dużo: pojawią się materiały m.in. ze "Stranger Things" i wyczekiwanej adaptacji "Sandmana". Sprawdźcie, gdzie obejrzeć wydarzenie.

Tegoroczny Geeked Week odbędzie się w dniach 6 czerwca – 10 czerwca. Każdy dzień będzie poświęcony innemu tematowi.

Rozpiska prezentuje się następująco:

Dzień 1 (Seriale)

Poniedziałek, 6 czerwca

godz. 17:00 GMT

Zaprezentowane zostaną informacje dotyczące takich seriali, jak Stranger Things, The Umbrella Academy, Locke & Key, Alice in Borderland czy Manifest. Wydarzenie zostanie też poświęcone horrorowemu Resident Evil: Remedium oraz przede wszystkim: Sandmanowi.

Dzień 2 (Filmy)

Wtorek, 7 czerwca

godz. 17:00 GMT

Netflix obiecał fanom, że tego dnia uchyli rąbka takich produkcji jak szpiegowski Gray Man i Day Shift.

Dzień 3 (Animacje)

Środa, 8 czerwca

Dzień poświęcony produkcjom animowanym. Największą atrakcją będą z pewnością informacje i materiały związane z Arcane, ale ciekawość budzi też to, co Netflix będzie miał do powiedzienia na temat serialu Miłość, śmierć i roboty.

Dzień 4 ("Stranger Things")

Czwartek, 9 czerwca

godz. 17:00 GMT

Dzień w całości poświęcony jednemu z największych przebojów platformy Netflix. Sezon 4 serialu o mieszkańcach Hawkins został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich na platformie pojawi się 27 maja, jednak na drugą będziemy musieli poczekać aż do 1 lipca. Oznacza to, że Geeked Week dla fanów będzie szansą do zebrania dokładniejszych informacji o sezonie, a dla Netflixa – do podkręcenia emocji. Czego dokładnie możemy się spodziewać, jeszcze nie wiadomo, ale na pewno warto będzie śledzić informacje płynące z wydarzenia.

Dzień 5 (Gry)

Piątek, 10 czerwca

godz. 17:00 GMT

Najbardziej tajemniczy dzień eventu. W piątek subskrybenci Netflixa będą mogli się zapoznać z ofertą gier od platformy – nową pozycją w menu streamingowego giganta.

Geeked Week – gdzie oglądać?

Wszelkie informacje związane z eventem Netflixa będziecie mogli śledzić na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz Twitchu. Na tej ostatniej platformie fani będą też mogli dzielić się reakcjami na publikowane materiały.

