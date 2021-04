Netflix, HBO GO, CDA - Filmy i seriale do nadrobienia w majówkę

Majówka już się rozpoczęła, a Ty szukasz idealnej propozycji do obejrzenia, żeby się zrelaksować? Podpowiadamy, na co warto rzucić okiem na platformach Netflix, HBO GO oraz CDA Premium.

W tym roku majówka jest bardzo nietypowa, ze względu na to, że znaczna jej większość przypada... w weekend. Niestety, przez to nie przyjdzie nam się nią cieszyć długo. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach odpoczynku spędzić ten czas przez telewizorem, pytanie brzmi jednak - co obejrzeć? Dla niezdecydowanych przygotowaliśmy listę ciekawych propozycji filmowych i serialowych, które są dostępne na Netflixie, HBO GO oraz CDA Premium. Sprawdź, czy widziałeś już wszystkie.

Cień i kość [serial]

Pierwszą z naszych propozycji do obejrzenia jest serial "Cień i kość". Produkcja swoją premierę miała w tamtym tygodniu i do tej pory utrzymuje się w TOP 10 serwisu Netflix. Osobiście uważam, że zasłużenie. Fabuła opowiada o osieroconej kartografce Alinie Starkov. Pewnego dnia, dziewczyna dowiaduje się, że dysponuje nadprzyrodzoną mocą, która może odmienić los rozdartego przez wojnę świata. Recenzję serialu na łamach naszego portalu możecie przeczytać tutaj.

Obsada: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Simon Sears, Daisy Head, Zoe Wanamaker, Luke Pasqualino, Julian Kostov

Sexify [serial]

"Sexify" to najnowsza polska produkcja dostępna na platformie Netflix. Uważam, że warto go obejrzeć, chociażby z tego powodu, że nie jest tak krytykowany medialnie jak inne, polskie tytuły filmowe. Fabuła opowiada o trzech przyjaciółkach, pragnących zrewolucjonizować życie erotyczne za pomogą aplikacji. Aby to było możliwe, dziewczyny musza najpierw nabrać nieco doświadczenia w tej dziedzinie.

Obsada: Aleksandra Skaba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Piotr Pacek, Kamil Wodka, Jan Wieteska, Wojciech Solarz

Kto zabił Sarę? [serial]

"Kto zabił Sarę?" to serial, który ostatnimi czasy bije rekordy popularności na platformie Netflix. Tytuł swoją premierę miał parę długich tygodni temu, a mimo to dalej utrzymuje swoją pozycję w TOP 10 - a to nie zdarza się często. Fabuła opowiada o Álexie, który został wrobiony w morderstwo siostry. W akcie zemsty mężczyzna pragnie znaleźć sprawcę zbrodni i opowiedzieć o nim całemu światu.

Reżyser: David Ruiz

David Ruiz Scenarzysta: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Obsada: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller

New Amsterdam [serial]

"New Amsterdam" to podobnie jak "Kto zabił Sarę?" fenomen ostatnich miesięcy. Scenariusz serialu został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Na Netflixie dostępne są do obejrzenia tylko dwa pierwsze sezony serialu, ale podpowiadamy gdzie obejrzeć 3 sezon.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Czego nauczyła mnie ośmiornica [film]

Czas na propozycję, o której w ostatnim czasie bardzo głośnio w związku z rozdanymi Oskarami. "Czego nauczyła mnie ośmiornica" to tytuł, który został wyróżniony w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny". Fabuła opowiada historię nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata. Film można obejrzeć na platformie Netflix w ramach subskrypcji.

Reżyseria: Pippa Ehrlich, James Reed

Pippa Ehrlich, James Reed Scenariusz: Pippa Ehrlich, James Reed

Pippa Ehrlich, James Reed Obsada: Craig Foster, Tom Foster

Craig Foster, Tom Foster Gatunek: Dokumentalny, Przyrodniczy

Dokumentalny, Przyrodniczy Kraj produkcji: RPA

Stalowy gigant [film]

Czas na propozycję dla najmłodszych, którą z przyjemnością obejrzą także starsi widzowie. W ramach subskrypcji na Netflixie dostępny do obejrzenia jest absoluty hit roku 1999, czyli "Stalowy gigant". Historia opowiada o dziewięciolatku, który zaprzyjaźnia się z gigantycznym, ale przyjacielskim robotem. Niestety, stalową istotę zniszczyć chce ogarnięty paranoją pewien agent rządowy.

Reżyser: Brad Bird

Brad Bird Scenariusz: Brad Bird, Tim McCanlies

Brad Bird, Tim McCanlies Obsada: Eli Marienthal, Vin Diesel, Jennifer Aniston, Christopher McDonald, Harry Connick Jr. James Gamm, Cloris Leachman, John Mahoney

Nasza planeta [serial]

Zaledwie parę dni temu obchodziliśmy światowy dzień Ziemi. W jej ramach szczególnie zachęcamy do zapoznania się z serią "Nasza planeta", która dostępna jest na Netflixie. W kilku krótkich odcinkach można poznać piękno świata przyrody i skutki zmian klimatycznych, które wpływają na życie Ziemi.

Obsada: David Attenborough

The Crown [serial]

Serial "The Crown" ukazuje kulisy wielkich namiętności i walk o polityczne wpływy na dworze królowej Elżbiety II, a także wydarzenia, które kształtowały historię drugiej połowy XX wieku. Na dzień dzisiejszy dostępne są 4 sezony serialu. Jeżeli nie orientujecie się dokładnie kto jest kim to zachęcamy do przeczytania artykułu Kim są bohaterowie 4 sezonu "The Crown". Wszystkie sezony dostępne są na Netflixie.

Twórca: Peter Morgan

Peter Morgan Obsada: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Claire Foy, John Lthgow, Matt Smith, Vanessa Kirby, Gillian Anderson, Josh O'Connor, Emma Corrin, Marion Bailey, Jared Harris, Victoria Hamilton, Eileen Atins, Jeremy Northam, Alex Jennings, Ben Miles, Pip Torrens, Will Keen, Harry Hadden-Paton, Daniel Ings, Greg Wise, Harriet Walter,, Lia Williams, Matthew Goode, Anton Lesser, Ben Daniels, Jasn Watkins, Charles Dance, Emerald Fennell, Erin Doherty

Gambit Królowej [mini-serial]

"Gambit Królowej" do tej pory został wyróżniony aż dwoma wygranymi Złotymi Globami w kategorii najlepszy serial limitowany oraz dla Anyi Taylor-Joy w kategorii najlepsza aktorka w serialu limitowanym. Historia opowiada o genialnej osieroconej dziewczynce, która dzięki ponadprzeciętnym umiejętnościom pragnie zostać najlepszą szachistką w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Warto podkreślić, że scenariusz został napisany na podstawie książki autorstwa Waltera Tevisa, która jeszcze mocniej kładła akcent na trudności spowodowane płcią głównej bohaterki. Pełną recenzję serialu możecie przeczytać tutaj. "Gambit Królowej" dostępny jest do obejrzenia na platformie Netflix.

Twórcy: Scott Frank, Allan Scott

Scott Frank, Allan Scott Obsada: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnson, Chistiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Jacob Fortune-Lloyd

Opowieść podręcznej [serial]

Akcja produkcji dzieje się w Teokratycznej Republice Gilead w alternatywnej rzeczywistości, gdzie głównym problemem świata nie jest głód, śmieci, czy katastrofa klimatyczna, a... brak dzieci. W świecie głównej bohaterki, to właśnie płodność jest największą wartością. Freda, która prowadzi nas przez całą historię, jest jedną z nielicznych płodnych kobiet, które w Gileadzie określa się podręcznymi. Kobieta mieszka u wysokiej rangi komandora i jego żony, która jest bezpłodna. Freda zmuszana jest do regularnego gwałtu, z nadzieją, że zajdzie w ciążę. Bunt nie wchodzi w grę, bo w kolonii karnej, do której by trafiła, czekać ją może tylko śmierć. Wczoraj premierę miały pierwsze trzy odcinki 4 sezonu, których streszczenie możecie przeczytać tutaj. Wszystkie sezony dostępne są na HBO GO.

Twórca: Bruce Miller

Bruce Miller Scenariusz: Bruce Miller

Bruce Miller Obsada: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd

Mare z Easttown [serial]

"Mare z Easttown" w ostatnim czasie zyskuje na popularności na platformie HBO GO. Serial opowiada o policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która pracuje nad sprawą tajemniczego morderstwa. W tym samym czasie kobieta zmaga się z prywatnymi problemami, o które również musi zadbać, by jej życie się nie rozpadło.

Twórca: Craig Zobel

Craig Zobel Obsada: Kate Winslet, Evan Peters, Guy Pearce, Jean Smart, Cailee Spaeny, Angourie Rice, David Denman

My, dzieci z dworca ZOO [serial]

Scenariusz serialu "My, dzieci z dworca ZOO" został napisany na podstawie prowokacyjnej powieści o tym samym tytule autorstwa Christiane F. Główną bohaterką jest Christane, której życie rozsypuje się za sprawą rozstania jej rodziców. Wraz z piątką przyjaciół szukają swojego miejsca na ziemi w samym środku Berlina. Serial można obejrzeć na platformie HBO GO.

Twórca: Philipp Kadelbach

Philipp Kadelbach Obsada: Lea Drinda, Lena Urzendowsky, Jana McKinnon, Jeremias Meyer, Michelangelo Fortuzzi, Angelina Häntsch, Bruno Alexander, Sebastian Urzendowsky

Złapani w sieci [film]

Twórcy dokumentu Vít Klusák oraz Barbora Chalupová uwidaczniają, z czym w przestrzeni internetowej borykają się dzieci w wieku 11-13 lat. Wirtualni drapieżnicy często chowają się za fałszywymi profilami dzieci, co ułatwia im kontakt z rówieśnikami. Za pomocą wyrafinowanych sztuczek szybko zdobywają zaufanie dziecka i próbują wywabić z niego nagie selfie. Jak tylko im się to udaje, zaczynają szantażować dziecko, umieszczając na przykład jego zdjęcia na Facebooku. Na potrzeby eksperymentu autorzy filmu zapożyczają te sztuczki i techniki manipulacyjne i zwracają je przeciwko ich twórcom. W ten sposób myśliwi stają się zwierzyną. Z naszą recenzją filmu można zapoznać się tutaj. "Złapani w sieci" można obejrzeć jedynie na platformie CDA Premium.

Twórca: Vít Klusák, Barbora Chalupová

Vít Klusák, Barbora Chalupová Obsada: Tereza Tězká, Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá

Mara [film]

W desperackiej próbie ratowania swojego małżeństwa, mężczyzna szuka pomocy u medium. Jego jedynym życzeniem jest, aby jego żona Olga zapomniała o przeszłości. Film dostępny w ramach dostępu do szerokiej biblioteki CDA Premium.

Twórca: Nick Cause

Possessor [film]

Tajna organizacja, na zlecenie bogatych klientów, oferuje usługę wszczepienia implantu do mózgu, który umożliwia zmuszenie człowieka do popełniania zabójstw na zlecenie. Film można obejrzeć na CDA Premium.