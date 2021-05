Netflix - Lucyfer sezon 5 już dostępny! Będzie 6 sezon?

Tak, nam też aż zrobiło się gorąco! Na platformie Netflix ma miejsce premiera drugiej części odcinków piątego sezonu. Czy to finał, czy może twórcy planują kontynuację?

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z pięciu sezonów, a dzisiaj premierę ma część odcinków ostatniej opublikowanej serii.

Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Fani niech jednak odetchną spokojnie, to nie finał! Mimo, że przedstawiciele firmy Netflix już jakiś czas temu zapowiadali, że piąty sezon ma być finałowym to zmienili zdanie. W marcu 2020 roku pojawiły się plotki, że cała główna osada serialu podpisała kontraktu umożliwiające realizację kolejnego, szóstego sezonu. Później plotki okazały się prawdą - sezon 6 został oficjalnie zapowiedziany. Jak wiadomo, zdjęcia zostały już nakręcone i zostaje nam już tylko czekać na datę premiery.