Netflix - Najciekawsze premiery tego tygodnia

Jeżeli zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix to warto zerknąć na najciekawsze nowości tego tygodnia. Jakie filmy i seriale pojawią się na tej platformie VOD?

Drugi tydzień lutego stopniowo będzie nas przygotowywał do Walentynek - największego święta zakochanych na całym świecie. Z tego powodu najciekawsze premiery na platformie Netflix dotyczą głównie produkcji romantycznych, ale nie tylko. W tym tygodniu będziemy się zakochiwać, śmiać i śledzić jedną z najciekawszych spraw kryminalnych Los Angeles. Jest na co czekać!

Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze

Zacznijmy od idealnej pozycji na walentynkowe świętowanie. „Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze” to trzecia część serii „Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Główną bohaterką jest Lary Jean, która wraz ze swoim chłopakiem Peterem przygotowują się do rozpoczęcia dorosłego życia. Ukończenie liceum to idealny moment, żeby zastanowić się nad swoimi priorytetami i planami na przyszłość. Sprawy komplikują się, gdy Jean odnajduje dawno zapomniany list miłosny... Premiera odbędzie się w piątek, 12 lutego.

Miłość do kwadratu

„Miłość do kwadratu” to polska komedia romantyczna w reżyserii Filipa Zylbera. Fabuła opowiada o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia jej życie zmienia się diametralnie, gdy poznaje popularnego flirciarza Enzo. Jak bardzo nowa znajomość namiesza w jej życiu osobistym? W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak: Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk, Mirosław Baka, Wojciech Kalarus, Krzysztof Czeczot, Anna Smołowik i, a jakże, Tomasz Karolak. Premiera odbędzie się w czwartek, 11 lutego.

Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil

„Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil” to serial dokumentalny w reżyserii Joego Berlinga. W założeniu produkcja ma dokładnie przyglądać się miejscom współczesnych zbrodni. Pierwszy sezon ma skupiać się na tytułowym hotelu Cecil w Los Angeles. W roku 2014 w hotelu Cecil zniknęła studentka Elisa Lam, której zaginięcie rozbudziło zaciekawienie mediów. Od tamtej pory na jaw zaczęły wychodzić fakty mrożące krew w żyłach. Premiera w środę, 10 lutego.

Pełną listę premier z tego miesiąca na platformie Netflix możecie znaleźć tutaj.