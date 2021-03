Netflix - Najciekawsze premiery tego tygodnia [1.03-7.03]

Jeżeli zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix to warto zerknąć na najciekawsze nowości tego tygodnia. Jakie filmy i seriale pojawią się na tej platformie VOD?

Nowy miesiąc = nowe premiery. W pierwszym tygodniu marca możemy się spodziewać kilku interesujących tytułów takich jak "Nowy wspaniały świat" czy "Sentinelle". Specjalnie dla Was przygotowaliśmy opisy wraz ze zwiastunami najciekawszych nowości oraz pełną listę premier tego tygodnia na Netflixie!

Nowy wspaniały świat [serial]

Opis: Film "Nowy wspaniały świat powstał na podstawie powieści o tym samym tytule pióra Aldousa Huxleya. Fabuła opowiada o mężczyźnie, który przybył do Nowego Londynu z innej krainy. Z czasem przez niego okoliczni mieszkańcy zaczynają kwestionować zasady swojego na pozór utopijnego społeczeństwa, co doprowadza do rebelii. W rolach głównych: Harry Lloyd ("Teoria Wszystkiego"), Hannah John-Kamen ("Killjoys", "Nieznajoma"), Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey"), Demi Moore ("Niemoralna propozycja"), Alden Ehrenreich ("Han Solo: Gwiezdne wojny - historie")

Reżyser: David Wiener

Gatunek: Sci-Fi

Kategorie: Mroczny

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 1.03.2021

Morderstwo wśród mormonów [miniserial]

Opis: Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna - przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.

Gatunek: Kryminał, Dokumentalny

Kategorie: Śledczy

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 3.03.2021

Moxie [film]

Opis: nieśmiała 16-latka, zainspirowała buntownicza przeszłością mamy i postawą nowej przyjaciółki, publikuje anonimowy zin na temat seksizmu panującego w jej szkole.

Gatunek: Dramat, Komedia

Kategorie: Błyskotliwy, Inspirujący, Prześmiewczy

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 3.03.2021

Sentinelle [film]

Opis: Wyszkolona francuska żołnierka wraca do domu po traumatycznej misji i wykorzystuje zabójcze umiejętności, żeby zemścić się na mężczyznach, którzy skrzywdzili jej siostrę.

Gatunek: Akcja, Thriller

Kategorie: Mocny, Mroczny

Kraj produkcji: Francja

Data premiery: 5.03.2021

Pacific Rim: The Black [serial]

Opis: Gdy kaiju pustoszą Australię, rodzeństwo za sterami jaegera poszukuje rodziców, napotykając po drodze nowe stworzenia, podejrzanych ludzi i przypadkowych sojuszników.

Gatunek: Anime, Akcja, Sci-Fi

Kategorie: Emocjonujący

Kraj produkcji: Australia, USA

Data premiery: 4.03.2021

Miasto duchów [serial]

Opis: witaj w Klubie Zjaw! To grupa przyjaciół, którzy przeżywają liczne przygody, rozwiązują zagadki i odkrywają historię Los Angeles, rozmawiając z miejskimi duchami.

Gatunek: Serial dla dzieci, Kreskówka

Kategorie: Pogodny

Data premiery: 5.03.2021

Bal słówek [serial]

Opis: Poznaj Waldusia, Resię, Hopka i Lulu - urocze małe zwierzątka, które chcą się uczyć i bawić właśnie z Tobą.

Gatunek: Bajka dla dzieci

Kategorie: Pogody

Data premiery: 5 sezon: 2.03.2021

Pełna lista premier w tym tygodniu na Netflixie

1 marca (poniedziałek)

Nowy wspaniały świat

Paranormal Activity: Naznaczen i

i Szaleńczy wyścig Johna DeLoreana

Crittersi atakują

Connected

Super Wings!

Rytuał

Szachowe dzieciństwo

Lepiej późno niż później

Richie Milioner

Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma

How to Be Really Bad

Tom i Jerry: Wielka ucieczka

2 marca (wtorek)

Bal słówek

Spider-Man: Daleko od domu

Snajper: Ostatni strzał

3 marca (środa)

Morderstwo wśród mormonów

Moxie

Głęboka woda

Żartowniś

Seven Souls in the Skull Castle

Kapsle

Silent Wedding

Live

Green Moon

Alt Love Building

Kilka rozmów o bardzo wysokiej dziewczynie

A Month in Thailand

Zavera

Love Building

A Decent Man

The Unsaved

Tajemnica szczęścia

Puzzle

Beside me

The Miracle of Tekir

Great Communist Bank Robbery

The Wreck

Meda, czyli nieco ciemniejsza strona życia

The Very Last Morning

Crossing Dates

The Story of a Summer Lover

The World Is Mine

Dlaczego ja?

The Sentries

Moromete Family: On the Edge of Time

In Perfect Health

Heads and Tails

Blok

Summer's Over

Aliyah DaDa

Marita

Sweet Little Lies Downtown

Far from Here

Z ostatniej chwili

Moon Hotel Kabul

Love sick - Niebezpieczne związki

4 marca (czwartek)

Pacific Rim: The Black

5 marca (piątek)

Miasto duchów

Sentinelle

6 marca (sobota)

Sala samobójców. Hejter

