Netflix - Najciekawsze premiery tego tygodnia [15.02-21.02]

Jeżeli zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix to warto zerknąć na najciekawsze nowości tego tygodnia. Jakie filmy i seriale pojawią się na tej platformie VOD?

Po okresie wypełnionym humorem, słodkościami i miłością czas przewędrować na drugi biegun tych uczuć, bo ten tydzień zapowiada się głównie dramatycznie i thrillerowo! Jakie filmy i seriale zobaczymy premierowo na Netflixie?

Co kryją jej oczy [miniserial]

Samotna matka, Louise, wchodzi w bardzo romantyczną relację ze swoich psychiatrą. Z czasem jednak, gdy zaprzyjaźnia się z jego żoną Adele, staje się uczestnikiem dziwnych wydarzeń. Zdaje sobie sprawę, że sieć sekretów i kłamstw, w którą została zagmatwana jest tylko pozorem i za tym wszystkim stoi "coś więcej". Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Simona Brown ("Korzenie"), Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo ("Harley and the Davidsons"), Tyler Howitt oraz Georgie Glen. Premiera w środę, 17 lutego. Zwiastun miniserialu możecie zobaczyć na serwisie Filmweb, tutaj.

Gatunek: Dramat

Kategorie: Zagmatwany, Przerażający, Trzymający w napięciu

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Data premiery: 17.02.2021 r.

plakat "Co kryją jej oczy"

Plemiona Europy [serial]

„Plemiona Europy” to serial przedstawiający jedną z wizji przyszłości. Akcja produkcji dzieje się w roku 2074, kiedy to w następstwie tajemniczej globalnej katastrofy wybucha wojna między plemionami, które wyłoniły się z ruin Europy. Trójka rodzeństwa z pokojowego plemienia Źródlanie zostaje rozdzielona, co zmusza ich do wytyczenia własnych ścieżek w pełnej akcji walce o przyszłość Nowej Europy. Co ważne, za produkcję odpowiadają twórcy bezdyskusyjnie genialnego serialu „Dark”, więc naprawdę jest na co czekać! Premiera 19 lutego.

Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Kategorie: Mroczny, Emocjonujący

Kraj produkcji: Niemcy

Data premiery: 19.02.2021 r.

O wszystko zadbam [film]

Film "O wszystko zadbam" opowiada historię Marli Grayson, opiekunki prawnej, która bez wyrzutów sumienia wykorzystuje kruczki prawne dla własnej korzyści finansowej. Każdego ze swoich klientów wykorzystuje jak może, i nie inaczej planuje, gdy przychodzi do niej nowa osoba. Okazuje się jednak, że w końcu trafiła na kogoś, kto nie da się wykorzystać. Marla i jej partnerka nieświadomie wplątują się w wojnę z bezlitosnym przeciwnikiem. W obsadzie filmowej zobaczymy między innymi: Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna"), Eiza González (Baby Driver"), oraz Dianne Wiest ("Edward Nożycoręki")

Gatunek: Thriller

Kategorie: Trzymający w napięciu

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Data premiery: 19.02.2021 r.

Pełna lista premier w tym tygodniu na Netflixie:

15 lutego (poniedziałek)

Mechanicy

16 lutego (wtorek)

Zwierzęta na wolności: Ty kontra dzicz

Siódmy syn

Powrót do przyszłości

Przerażacze

Smak zwycięstwa

American Pie: Bractwo Beta

Park Jurajski

American Pie 2

Ted 2

Komornicy

Sufrażystka

Sekrety i grzeszki

Gra o miłość

Mamma Mia!

W cieniu jupiterów

American Pie: Wakacje

40-letni prawiczek

Dziewczyna z portretu

Paul

Ostatni dom po lewej

Kroniki Riddicka

Anna Karenina

Jako w piekle, tak i na Ziemi

Wierny ogrodnik

Sztuka zrywania

Faceci z misją

Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm

Czerwony smok

American Pie: Naga mila

Człowiek z blizną

Więzienny eksperyment

Dług

Park Jurajski III

Van Helsing

17 lutego (środa):

Co kryją jej oczy

Pożeracz mięsa: Sezon 9: Część 2

18 lutego (czwartek)

Thus Spoke Kishibe Rohan

19 lutego (piątek)

Plemiona Europy

O wszystko zadbam

20 lutego (sobota)

Classmates Minus

