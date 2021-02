Netflix - Najciekawsze premiery tego tygodnia [22.02-28.02]

Jeżeli zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix to warto zerknąć na najciekawsze nowości tego tygodnia. Jakie filmy i seriale pojawią się na tej platformie VOD?

Spis treści

Ostatnio pojawiło się wiele nowych thrillerów oraz dramatów. Najwyraźniej dla Netflixa tych drugich nigdy dość, bo w tym tygodniu pojawi się kilka tytułów dramatycznych w tym jeden sportowy. Oto najciekawsze nowości oraz pełna lista premier tego tygodnia na Netflixie!

Pelé [film]

„Pelé” to film dokumentalny przedstawiający życie tytułowego, wybitnego piłkarza. Zawiera on wywiady ze sportowcem, a także zdumiewające materiały archiwalne. Ponadto zobaczymy rozmowy z jego dawnymi kolegami z drużyny, między innymi Mário Zagallo, Jairzinho i Rivelino. Film opowiada o latach 1958-1970, czyli o okresie w życiu piłkarza, kiedy to udało mu się trzykrotnie wygrać Mistrzostwa Świata. Premiera na platformie odbędzie się 23 lutego.

Gatunek: Biograficzny, Dramat, Sportowy

Kategorie: Osobisty, Inspirujący, Wzruszający

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 23.02.2021

Ginny & Georgia [serial]

Kategorie do których przypisany jest serial na platformie Netflix wywołuje mieszane uczucia, tym bardziej jeżeli doda się do tego opis produkcji. "Ginny & Georgia" to opowieść o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 24.02.2021

Trzy kroki od siebie [film]

Film jest mniej więcej podobny w tematyce do "Gwiazd naszych wina", więc jeżeli znacie ten tytuł, to "Trzy kroki od siebie" z pewnością przypadnie Wam do gustu. Historia opowiada o siedemnastoletniej Stelli Grant, która cierpi na mukowiscydozę, przez co większość swojego życia spędza w szpitalach. Zwyczaje, zasady i samokontrola - to dzięki nim żyje. Wszystko to jednak przestaje mieć na znaczeniu, gdy poznaje Willa Newmana, również pacjenta szpitala. Ich relacja jest jednak wyjątkowa, bo żeby nie pogorszyć swojej sytuacji zdrowotnej muszą zachować dystans trzech kroków. Trudno jednak pilnować zasad, kiedy uczucie daje o sobie znać...

Gatunek: Melodramat

Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 26.02.2021

Pełna lista premier w tym tygodniu na Netflixie:

23 lutego (wtorek)

Pelé

Brian Regan: On The Rocks

24 lutego (środa)

Ginny & Georgia

Psi terapeuta w akcji

25 lutego (czwartek)

Geez & Ann

High-Rise Invasion

26 lutego (piątek)

Zakochany do szaleństwa

Pochwyceni przez fale

Trzy kroki od siebie

A Love So Beautiful

28 lutego (niedziela)

Porachunki

