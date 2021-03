Netflix - Najciekawsze premiery tego tygodnia [8.03-14.03]

Jeżeli zastanawiacie się co obejrzeć na Netflix to warto zerknąć na najciekawsze nowości tego tygodnia. Jakie filmy i seriale pojawią się na tej platformie VOD?

Spis treści

Zapowiada się kolejny tydzień pełen niespodzianek i nowości. W rozkładzie jazdy takie produkcje jak "Papierowe życie", przy którym zapewne wyciśniemy kilka łez oraz "Dopasowani", gdzie poszukamy miłości w nowoczesny sposób. Ale co będziemy czarować, lepiej sami sprawdźcie, na co warto czekać w tym tygodniu!

Róża Bombaju [film]

W głośnym, magnetycznym i chaotycznym mieście miłość dwójki marzycieli zostaje wystawiona na próbę.

Reżyser: Gitanjali Rao

Gitanjali Rao Scenariusz: Gitanjali Rao

Gitanjali Rao Gatunek: Dramat, Romantyczny

Dramat, Romantyczny Kategorie: Oszczędny w środkach, Wzruszający, Romantyczny

Oszczędny w środkach, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: Francja

Francja Data premiery: 8.03.2021

8.03.2021 Kategoria wiekowa: 13+

Róża Bombaju

Papierowe życie [film]

Mehmet, chory pracownik stambulskiej sortowni odpadów, zaczyna opiekować się biednym chłopcem. ta zmiana zmusza go do powrotu do własnego traumatycznego dzieciństwa.

Reżyser: Can ulkay

Can ulkay Scenariusz: Ercan Mehmet Erdem

Ercan Mehmet Erdem Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Sentymentalny, Mroczny, Wzruszający

Sentymentalny, Mroczny, Wzruszający Kraj produkcji: Turcja

Turcja Data premiery: 12.03.2021

12.03.2021 Kategoria wiekowa: 16+

Papierowe życie

Love Alarm Sezon 2 [serial]

W świecie, w którym aplikacja informuje użytkowników, że podobają się komuś w okolicy, Kim Jojo przeżywa pierwszą miłość i próbuje pokonać przeciwności losu. O drugim sezonie serialu i zwiastunie pisaliśmy tutaj.

Twórcy: Lee Na-jeong, Lee Ayoun, Seo Bora

Lee Na-jeong, Lee Ayoun, Seo Bora Gatunek: Komedia romantyczna, dramat

Komedia romantyczna, dramat Kategorie: Sentymentalny, Wzruszający, Romantyczny

Sentymentalny, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: Korea Południowa

Korea Południowa Data premiery: 12.03.2021

12.03.2021 Kategoria wiekowa: 16+

Dzień na tak [film]

Rodzice, którzy zwykle mówią "nie", niespodziewanie zgadzają się na najbardziej szalone pomysły dzieci - przez jeden pełen przygód "dzień na tak".

Reżyser: Miguel Arteta

Miguel Arteta Scenariusz: Justin Malen

Justin Malen Gatunek: Familijny, Komedia

Familijny, Komedia Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 12.03.2021

12.03.2021 Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Dopasowani [serial]

Gdy badaczka DNA odkrywa sposób na to, jak znaleźć idealną drugą połowę, i otwiera nowy serwis randkowy, spirala uczuć - i kłamstw - zaczyna się nakręcać coraz bardziej.

Twórcy: Howard Overman

Howard Overman Gatunek: Science Fiction, Dramat

Science Fiction, Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Data premiery: 12.03.2021

12.03.2021 Kategoria wiekowa: 16+

Pełna lista premier w tym tygodniu na Netflixie

8 marca (poniedziałek)

Róża Bombaju

9 marca (wtorek)

Super Gwiazdka: Sezon 3

Dom na łodzi

10 marca (środa)

Dom czy ślub

Królowe zbrodni

Last Chance U: Koszykówka

Drzewo na saboty

Diler

Under the Sun

11 marca (czwartek)

Sabat sióstr

Cieśnina Block Island

12 marca (piątek)