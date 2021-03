Netflix - Najciekawsze premiery tego tygodnia [8.03-14.03]

W drugim tygodniu marca w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie głównie serialami. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

Spis treści

W tym tygodniu w TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły, a tylko niektóre z nich miały premierę w ostatnim czasie. Jak się okazuje, Polaków nadal najbardziej interesują kryminały, ale nie tylko. Ponadto tym razem zdecydowany prym wiodą seriale, a nie filmy. Co najchętniej było oglądane w drugim tygodniu marca?

New Amsterdam [serial]

Oto serial, który niezaprzeczalnie jest idealny na wieczorny chill. To taki "Dr. House", tylko główny lekarz nie jest bucem, a sympatycznym (chociaż nieustępliwym) gościem. Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów. Trzeba przyznać, że oglądając cały serial bawiłam się świetnie, nie wymaga on za dużo od widza, a oglądanie głównego bohatera jest wyjątkowo przyjemne.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Riverdale [serial]

Serial „Riverdale” składa się z 5 sezonów, z czego ostatni aktualnie jest wypuszczany co odcinek regularnie w każdą środę na platformie Netflix. Produkcja opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują.

Reżyser: Rob Seidenglanz

Rob Seidenglanz Obsada: K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Casey Cott, Luke Perry, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Ashleigh Murray, Skeet Ulrich, Lochlyn Munro, Martin Cummins, Natalie Boltt, Mark Consuelos, Vanessa Morgan, Charles Melton, Robin Givens, Molly Ringwald, Asha Bromfield, Jordan Connor, Drew Ray Tanner, Alvin Sanders

K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Casey Cott, Luke Perry, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Ashleigh Murray, Skeet Ulrich, Lochlyn Munro, Martin Cummins, Natalie Boltt, Mark Consuelos, Vanessa Morgan, Charles Melton, Robin Givens, Molly Ringwald, Asha Bromfield, Jordan Connor, Drew Ray Tanner, Alvin Sanders Twórcy: Roberto Aguirre-Sacasa

Roberto Aguirre-Sacasa Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kategorie: O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający

O nietypowej tematyce, Mroczny, Wzruszający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 13+

Ginny & Georgia [serial]

Czas na pozycję, która utrzymuje się w TOP 10 Netflixa od ostatnich kilku tygodni. Serial "Ginny & Georgia" to opowieść o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Obsada: Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack

Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack Twórca: Sarah Lampert

Sarah Lampert Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Dramat, Familijny, Dla młodzieży Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Gorszący, Wzruszający, Romantyczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Instynkt [serial]

Do warszawskiej policji dołącza tajemnica pani komisarz. Jej niekonwencjonalne metody śledcze wprowadzają niemałe zamieszanie w wydziale zabójstw.

Obsada: Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Piotr Głowacki, Paweł Królikowski, Marieta Żukowska

Danuta Stenka, Szymon Bobrowski, Piotr Głowacki, Paweł Królikowski, Marieta Żukowska Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

Instynkt

The Hater - Sala samobójców. Hejter [film]

Dwulicowy student odnosi sukces w mrocznym świecie mediów społecznościowych. Jednak nieczyste zagrywki w wirtualnym świecie mają brutalne konsekwencje w prawdziwym życiu.

Reżyser: Jan Komasa

Jan Komasa Scenariusz: Mateusz Pacewicz

Mateusz Pacewicz Obsada: Maciej Musiałkowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, MAciej Stuhr, Jacek Koman, Adam Gradowski, Piotr Biedroń, Martynika Kosnica

Maciej Musiałkowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, MAciej Stuhr, Jacek Koman, Adam Gradowski, Piotr Biedroń, Martynika Kosnica Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Intelektualny, Mroczny

Intelektualny, Mroczny Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 16+

Nowy wspaniały świat [serial]

Serial "Nowy wspaniały świat” powstał na podstawie powieści o tym samym tytule pióra Aldousa Huxleya. Fabuła opowiada o mężczyźnie, który przybył do Nowego Londynu z innej krainy. Z czasem przez niego okoliczni mieszkańcy zaczynają kwestionować zasady swojego na pozór utopijnego społeczeństwa, co doprowadza do rebelii.

Reżyser: David Wiener

David Wiener Obsada: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Demi Moore, Hannah John-Kamen, Kylie Bunbury, Nina Sosanya, Joseph Morgan, Sen Mitsuji

Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Demi Moore, Hannah John-Kamen, Kylie Bunbury, Nina Sosanya, Joseph Morgan, Sen Mitsuji Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kategorie: Mroczny

Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Snowpiercer [serial]

Oto pozycja, która utrzymuje się w TOP 10 kolejny tydzień. Kilka lat po tym, jak ziemia zamieniła się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrąża on nieustannie świat, a za sobą ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, ubodzy z tyłu. "Snowpiercer" to opowieść o ciemiężonych całe życie ludzi, którzy postanawiają stawić opór i podnieść bunt.

Reżyser: Graeme Manson

Graeme Manson Obsada: Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg

Jennifer Conneylu, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina, Mike O'Malley, Annalise Basso, Jaylin Fletcher, Happy Anderson, Timothy V. Murphy, Vincent Gale, Karry O'Malley, Sean Bean, Rowan Blanchard, Steven Ogg Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi

Thriller, Akcja, Sci-Fi Kategorie: Osobisty, Mroczny

Osobisty, Mroczny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Paradise PD [serial]

Młody ochotnik dołącza do zdegenerowanych policjantów z małomiasteczkowego posterunku dowodzonego przez jego ojca. Razem spróbują wyniuchać jakichś grubszych dilerów.

Obsada: Tom Kenny, David Herman, Sarah Chalke, Kyle Kinane, Dana Snyder, Cedric Yarbrough, Grey Griffin, John DiMaggio, Roger Black, Waco O'Guin

Tom Kenny, David Herman, Sarah Chalke, Kyle Kinane, Dana Snyder, Cedric Yarbrough, Grey Griffin, John DiMaggio, Roger Black, Waco O'Guin Twórcy: Roger Black, Waco O'Guin

Roger Black, Waco O'Guin Gatunek: Komedia, Animowany

Komedia, Animowany Kategorie: Absurd, Brutalny, Sprośny, Przesmiewczy

Absurd, Brutalny, Sprośny, Przesmiewczy Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Sabat sióstr [film]

Kraj Basków, rok 1609. Chcąc odwlec termin swojej egzekucji, grupa oskarżonych o uprawianie magii kobiet zwabia inkwizytora na sabat czarownic.

Reżyser: Pablo Agüero

Pablo Agüero Obsada: Àlex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego, Iñigo de la Iglesia

Àlex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego, Iñigo de la Iglesia Scenariusz: Pablo Agüero / Katell Guillou

Pablo Agüero / Katell Guillou Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Oszczędny w środkach, Mroczny

Oszczędny w środkach, Mroczny Kraj produkcji: Argentyna, Francja, Hiszpania

Argentyna, Francja, Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

Sabat sióstr

Cieśnina Block Island [film]

Gdy tajemnicza siła zaczyna zabijać mieszkające na wyspie zwierzęta i zagrażać życiom ludzi, rodzina pewnego rybaka musi stawić czoła mrocznej prawdzie.

Reżyser: Kevin McManus, Matthew McManus

Kevin McManus, Matthew McManus Scenariusz: Kevin McManus, Matthew McManus

Kevin McManus, Matthew McManus Obsada: Chris Sheffield, Michaela McManus, Neville Archambault, Ryan O'Flanagan, Matilda Lawley, Jim Cummings, Jeremy Holm, Heidi Niedermeyer, Willie C.Carpenter, Matthew Lawler

Chris Sheffield, Michaela McManus, Neville Archambault, Ryan O'Flanagan, Matilda Lawley, Jim Cummings, Jeremy Holm, Heidi Niedermeyer, Willie C.Carpenter, Matthew Lawler Gatunek: Horror, Thriller

Horror, Thriller Kategorie: Przerażający

Przerażający Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

Zobacz również: Stranger Things - w oczekiwaniu na 4 sezon serialu Netflixa