Netflix - TOP 10 w Polsce tego tygodnia! [15.02-21.02]

W tym tygodniu w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie dramatami, kryminałami, ale nie tylko, bo na liście pojawiają się też produkcje przyrodnicze! Sprawdź, co najlepiej ogląda się w tym tygodniu!

Spis treści

Ten tydzień jest mieszanką wszystkiego. Na liście Top 10 tego tygodnia zobaczymy kilka kryminałów, dramatów i filmów romantycznych, ale zupełnym zaskoczeniem był dla nas program przyrodniczy. Jak to się stało, że to właśnie przyroda zainteresowała Polaków?

Paradoks [serial]

Oto stało się, na pierwszym miejscu TOP 10 na Netflixie pojawił się polski serial o tematyce kryminalnej! Historia oparta jest na postaci inspektora Komendy Głównej Policji, Marka Kaszowskiego oraz funkcjonariuszki Biura Służby Wewnętrznej podkomisarzu Joanny Majewskiej. Kobieta została skierowana do zespołu Kaszowskiego, aby przy okazji współpracy prowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora.

Reżyser: Greg Zglinski

Gatunek: Kryminał, Sensacyjny

Kategorie: Dramat telewizyjny

Kraj produkcji: Polska

Capitani [serial]

Akcja filmu dzieje się w luksemburskiej wiosce, w której każdy ma swój sekret. To właśnie tam szorstki i nieprzyjemny inspektor policji Luc Capitani prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanej śmierci 15-letniej dziewczynki.

Gatunek: Kryminał

Kategorie: Przerażający

Kraj produkcji: Luksemburg

Co kryją jej oczy [miniserial]

Samotna matka, Louise, wchodzi w bardzo romantyczną relację ze swoich psychiatrą. Z czasem jednak, gdy zaprzyjaźnia się z jego żoną Adele, staje się uczestnikiem dziwnych wydarzeń. Zdaje sobie sprawę, że sieć sekretów i kłamstw, w którą została zagmatwana jest tylko pozorem i za tym wszystkim stoi "coś więcej". Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Simona Brown ("Korzenie"), Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo ("Harley and the Davidsons"), Tyler Howitt oraz Georgie Glen. Zwiastun miniserialu możecie zobaczyć na serwisie Filmweb, tutaj.

Reżyser: Steve Lightfoot

Gatunek: Dramat

Kategorie: Zagmatwany, Przerażający, Trzymający w napięciu

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Miłość do kwadratu [film]

Absolutne rekordy popularności bije polska komedia romantyczna ”Miłość do kwadratu” w reżyserii Filipa Zylbera. Film został stworzony we współpracy z Netflixem. Fabuła opowiada o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia jej codzienność zmienia się diametralnie, gdy poznaje popularnego flirciarza Enzo. Miedzy dwójka bardzo szybko zaczyna iskrzyć. W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak: Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk, Mirosław Baka, Wojciech Kalarus, Krzysztof Czeczot, Anna Smołowik oraz Tomasz Karolak.

Reżyser: Filip Zylber

Gatunek: Komedia romantyczna

Kategorie: Osobisty, Pogodny, Romantyczny

Kraj produkcji: Polska

Snowpiercer [serial]

Kila lat po tym, jak ziemia zamieniła się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrąża on nieustannie świat, a za sobą ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, ubodzy z tyłu. "Snowpiercer" to opowieść o ciemiężonych całe życie ludzi, którzy postanawiają stawić opór i podnieść bunt.

Reżyser: Graeme Manson

Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi

Kategorie: Osobisty, Mroczny

Kraj produkcji: USA

Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze [film]

Jeżeli oglądaliście „Do wszystkich chłopców, których kochałam” i ”Do wszystkich chłopców. P.S. Wciąż cię kocham” to nie możecie ominąć filmu „Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze”, który jest trzecią częścią serii. Główną bohaterką wciąż jest Lary Jean, która wraz ze swoim chłopakiem Peterem przygotowują się do rozpoczęcia dorosłego życia. Ukończenie liceum to idealny moment, żeby zastanowić się nad swoimi priorytetami i planami na przyszłość. Sprawy komplikują się, gdy Jean odnajduje dawno zapomniany list miłosny...

Reżyser: Michael Fimognari

Gatunek: Romans, Dla młodzieży

Kategorie: Pogodny, Romantyczny

Kraj produkcji: USA

Firefly Lane [serial]

Scenariusz do serialu „Firefly Lane” został napisany przez Maggie Friedman na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Kristin Hannah. Historia opowiada o dwóch dziewczynach, Kate i Tully, które znają się od dziecka. Razem przez lata nieustannie wspierały się podczas wszystkich wzlotów i upadków, aż do chwili, kiedy jedna zdradziła drugą. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń?

Reżyser: Maggie Friedman

Gatunek: Dramat

Kategorie: Osobisty, Uczuciowy, Wzruszający

Kraj produkcji: USA

Zwierzęta na wolności: Ty kontra dzicz [program interaktywny]

Bear Grylls powraca i to w naprawdę niezłym stylu. Tym razem nie będzie on jednak wcinał robaków, które są świetnym źródłem białka (chociaż kto wie?), a zmierzy się z dzikimi zwierzętami... z Twoją pomocą! Twórcy postanowili stworzyć program interaktywny o sztuce przetrwania, w którym główną rolę gra Bear Grylls. W każdym odcinku towarzyszymy mu w najodleglejszych zakątkach świata i to właśnie my wybieramy jaką decyzję ma podjąć i to od nas zależy jak będzie rozwijać się akcja.

Reżyser: Bear Grylls

Gatunek: Reality-show

Kategorie: Emocjonujący, Zastrzyk adrenaliny

Prokurator [serial]

„Prokurator” to pierwszy tak popularny polski serial na platformie Netflix. Swoją pozycję w Top 10 utrzymuje od dłuższego czasu, co znaczy, że zainteresowanie produkcją nie spada. Fabuła opowiada historię prokuratora Kazimierza Procha, który wespół z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Jacek Koman („W głębi lasu”), Wojciech Zieliński („Chrzest”), Magdalena Cielecka („Chyłka”), Dorota Kolak („Chce się żyć”), Cezary Kosiński („Ciało”) oraz Gabriela Muskała („7 uczuć”, „Moje córki krowy”).

Reżyser: Jacek Filipiak oraz Maciej Pieprzyca

Gatunek: Kryminał

Kategorie: Trzymający w napięciu

Kraj produkcji: Polska

Siódmy syn [film]

Ostatnia na liście jest absolutna nowość, ale tylko na platformie, bo film swoją premierę miał w 2014 roku. Historia filmu umieszczona jest w świecie fantasy w XVIII wieku. Historia opowiada o młodym uczniu egzorcysty - Tomie Wardzie, w którego rękach leży los całego świata. Od wyniku walki między nim, a groźbą wiedźmą zależy naprawdę wiele.

Reżyser: Sergey Bodrov

Gatunek: Familijny, Fantasy, Przygodowy

Kategorie: Emocjonujący

Kraj produkcji: Chiny, Kanada, USA, Wielka Brytania

Zobacz również: WandaVision - o czym jest, gdzie obejrzeć? + Odcinek Specjalny