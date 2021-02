Netflix - TOP 10 w Polsce tego tygodnia! [22.02-28.02]

W ostatnim tygodniu lutego w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie głównie dramatami i kryminałami. Sprawdź, co najchętniej oglądali Polacy!

W tym tygodniu w TOP 10 Netflixa pojawiły się nowe tytuły, a tylko niektóre z nich miały premierę w ostatnim czasie. Jak się okazuje, Polaków nadal najbardziej interesują kryminały i dramaty, ale nie tylko. Co najchętniej było oglądane w ostatnim tygodniu lutego?

New Amsterdam [serial]

Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów.

Reżyser: David Schulner

Gatunek: Dramat

Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Kraj produkcji: USA

Pętla [film]

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Wkrótce pod pozorem działań zawodowych przejmuje kontrolę nad domem publicznym. Decyduje się na instalację kamer w pokojach, żeby zbierać materiały do szantażu ważnych odwiedzających takich jak politycy, duchownych czy przedstawicieli show-biznesu. Jednak wystarczy jeden błąd, by oficer stał się głównym celem nie tylko polskich służb specjalnych, ale także rosyjskiego wywiadu. Według reżysera Patryka Vegi film oparty jest na prawdziwej historii.

Reżyser: Patryk Vega

Gatunek: Sensacyjny

Kategorie: Film oparty na faktach, prawdziwa zbrodnia

Kraj produkcji: Polska

Co kryją jej oczy [serial]

Czas na produkcję, która zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie warto się zrażać trudnym początkiem, bo zakończenie sowicie wynagrodzi nam oglądanie, w końcu nie bez powodu pozycja znajduje się w TOP 10! Historia opowiada o samotnej matce, Louise, która wchodzi w bardzo romantyczną relację ze swoich psychiatrą. Z czasem jednak, gdy zaprzyjaźnia się z jego żoną Adele, staje się uczestnikiem dziwnych wydarzeń. Zdaje sobie sprawę, że sieć sekretów i kłamstw, w którą została zagmatwana jest tylko pozorem i za tym wszystkim stoi "coś więcej". Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Simona Brown ("Korzenie"), Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo ("Harley and the Davidsons"), Tyler Howitt oraz Georgie Glen. Zwiastun miniserialu możecie zobaczyć na serwisie Filmweb, tutaj.

Reżyser: Steve Lightfoot

Gatunek: Dramat

Kategorie: Zagmatwany, Przerażający, Trzymający w napięciu

Kraj produkcji: Wielka Brytania

"Co kryją jej oczy"

O wszystko zadbam [film]

Film "O wszystko zadbam" opowiada historię Marli Grayson, opiekunki prawnej, która bez wyrzutów sumienia wykorzystuje kruczki prawne dla własnej korzyści finansowej. Każdego ze swoich klientów wykorzystuje jak może, i nie inaczej planuje, gdy przychodzi do niej nowa osoba. Okazuje się jednak, że w końcu trafiła na kogoś, kto nie da się wykorzystać. Marla i jej partnerka nieświadomie wplątują się w wojnę z bezlitosnym przeciwnikiem. W obsadzie filmowej zobaczymy między innymi: Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna"), Eiza González (Baby Driver"), oraz Dianne Wiest ("Edward Nożycoręki")

Reżyser: J. Blakeson

Gatunek: Thriller

Kategorie: Trzymający w napięciu

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Plemiona Europy [serial]

„Plemiona Europy” to serial przedstawiający jedną z wizji przyszłości. Akcja produkcji dzieje się w roku 2074, kiedy to w następstwie tajemniczej globalnej katastrofy wybucha wojna między plemionami, które wyłoniły się z ruin Europy. Trójka rodzeństwa z pokojowego plemienia Źródlanie zostaje rozdzielona, co zmusza ich do wytyczenia własnych ścieżek w pełnej akcji walce o przyszłość Nowej Europy. Co ważne, za produkcję odpowiadają twórcy bezdyskusyjnie genialnego serialu „Dark”. Oczekiwania były ogromne i wygląda na to, że fani nie są zawiedzeni, skoro "Plemiona Europu" utrzymują się w TOP 10 kolejny tydzień.

Reżyser: Florian Baxmeyer, Filip Koch

Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Kategorie: Mroczny, Emocjonujący

Kraj produkcji: Niemcy

Snowpiercer [serial]

Oto pozycja, która utrzymuje się w TOP 10 kolejny tydzień. Kilka lat po tym, jak ziemia zamieniła się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrąża on nieustannie świat, a za sobą ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, ubodzy z tyłu. "Snowpiercer" to opowieść o ciemiężonych całe życie ludzi, którzy postanawiają stawić opór i podnieść bunt.

Reżyser: Graeme Manson

Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi

Kategorie: Osobisty, Mroczny

Kraj produkcji: USA

Era Samurajów: Bitwa o Japonię [serial]

Barto interesująca propozycja nie tylko dla fanów historycznych opowieści, ale również dla tych lubiących się w dokumentach. Serial przedstawia barwną historię XVI-wiecznej feudalnej Japonii, w której wojny i walka o władzę były codziennością. Odcinki wypełnione są komentarzami ekspertów omawiających niezwykle brutalną, ale jakże ciekawą rzeczywistość tamtych czasów.

Gatunek: Historyczny, Dokumentalny

Kategorie: Brutalny, Emocjonujący

Kraj produkcji: Japonia

Paradoks [serial]

"Paradoks" kolejny tydzień utrzymuje się w TOP 10 i nie zamierza go opuścić. Wygląda na to, że my, Polacy bardzo lubujemy się w serialach kryminalnych. Historia oparta jest na postaci inspektora Komendy Głównej Policji, Marka Kaszowskiego oraz funkcjonariuszki Biura Służby Wewnętrznej podkomisarzu Joanny Majewskiej. Kobieta została skierowana do zespołu Kaszowskiego, aby przy okazji współpracy prowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora.

Reżyser: Greg Zglinski

Gatunek: Kryminał, Sensacyjny

Kategorie: Dramat telewizyjny

Kraj produkcji: Polska

Psi Patrol [bajka]

Najmłodsi też mają głos, szczególnie w godzinach porannych. Dzięki nim nawet bajka odnalazła swoje miejsce w TOP 10 tego tygodnia. Psi Patrol to wesoła animacja, która opowiada o Ryderze, który wraz z małymi pieskami ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.

Gatunek: Animacja, Bajka dla dzieci

Kategorie: Emocjonujący, Pogodny, Dla dzieci

Ginny & Georgia [serial]

Kategorie do których przypisany jest serial na platformie Netflix wywołuje mieszane uczucia, tym bardziej jeżeli doda się do tego opis produkcji. "Ginny & Georgia" to opowieść o matce z dziećmi, która po latach pragnie w końcu znaleźć swoje miejsce na ziemi. Niestety, tajemnice Georgii z przeszłości komplikują jej plany.

Gatunek: Dramat, Familijny, Dla młodzieży

Kategorie: Gorszący, Wzruszający, Romantyczny

Kraj produkcji: USA

