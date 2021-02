Netflix – Top 10 seriali stycznia w Polsce

Choć na platformie Netflix na bieżąco wyświetlane są najpopularniejsze produkcje, to zestawienie najpopularniejszych seriali stycznia może nieźle zaskoczyć.

Nic lepiej nie pokazuje ogólnych gustów i nastrojów niż to, co najchętniej oglądają odbiorcy. Podobnie jest w przypadku niezwykle popularnych obecnie serwisów streamingowych z Netflixem na czele. Sama platforma chętnie dzieli się poszczególnymi wynikami oglądalności, a na stronie główniej pokazywane są najpopularniejsze produkcje danego dnia. Jednak to, co w jednym dniu może robić furorę, niekoniecznie daje efektowne wyniki w kontekście miesiąca.

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie seriale Netflixa były najpopularniejsze w Polsce w minionym miesiącu. Trzeba jednak przyznać, iż rozgłos niektórych produkcji może sugerować to, które produkcje zajęły pierwsze miejsca na podium. Jak myślicie? Zwyciężyli Bridgertonowie czy jednak sprytny Lupin? Sprawdźcie.

Odpowiednie źródła informacji

Dane na temat oglądalności na platformie Netflix oraz na innych serwisach streamingowych, jak m.in. HBO Go, Disney+ i Hulu, a także popularność produkcji w Google Play i iTunes, można sprawdzić w dowolnym momencie na stronie flixpatrol.com. Wystarczy ustawić tam interesującego nas dostawcę usług, kraj jaki chcemy sprawdzić (oczywiście, jeśli dana platforma jest tam dostępna), a także ciekawiący nas czas.

"Myślisz, że zwyciężyliśmy?"

Top 10 seriali Netflixa w Polsce – styczeń 2021 roku

Nikogo chyba nie zaskoczy fakt, że o pierwsze miejsce zajadle walczyły dwie, konkretne produkcje - Bridgertonowie oraz Lupin. Ostatecznie, wygrało kostiumowe widowisko, sytuując sprytnego złodzieja na miejscu drugim. Miejsce trzecie oraz siódme z kolei, należą do dzieci i serii Psi patrol (miejsce 3) oraz Koci Domek Gabi (miejsce 7).

Wśród nieco starszej młodzieży prym wiodły Chilling Adventures of Sabrina oraz Przeznaczenie: Saga Winx. Serial o nastoletniej czarownicy znalazł się na miejscu szóstym, zawdzięczając to finałowemu sezonowi, który zadebiutował ostatniego dnia 2020 roku. Natomiast nowość Netflixa o grupie wróżek szybko zyskała sporą popularność, plasując się na ósmej pozycji.

Niby nowość, a tak wysoko

Wśród najpopularniejszych w Polsce produkcji Netflixa znalazły się również tytuły zdecydowanie dla starszych odbiorców, reprezentowane przez seriale Wikingowie na miejscu czwartym, Gambit Królowej z miejscem piątym oraz naszego rodzimego reprezentanta – Służby Specjalne na dziewiątym.

Stawkę na miejscu dziesiątym zaskakująco zamyka komediowa seria animowana zdecydowanie nie dla najmłodszych odbiorców – Rozczarowani, która niespodziewanie zadebiutowała w styczniu na Netflix.

A my skąd się tu wzięliśmy?

O ile niektóre tytuły były oczywistymi typami do Top 10 seriali Netflix w Polsce w minionym styczniu, to obecność na liście produkcji stricte dla najmłodszych oraz animacji Rozczarowani może zaskakiwać. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Top 10 Netflix Polska - pełna lista

Bridgertonowie Lupin Psi patrol Wikingowie Gambit królowej Chilling Adwentures of Sabrina Koci Domek Gabi Przeznaczenie: Saga Winx Służby Specjalne Rozczarowani

Jeśli ciekawi was, jakie produkcje zadebiutowały na platformie Netflix w minionym miesiącu, to możecie to sprawdzić tutaj.