Netflix - Top 10 w Polsce tego tygodnia!

W tym tygodniu w Top 10 Netflixa widać zainteresowanie Walentynkami, ale nie tylko, bo na liście pojawiają się też thrillery i kryminały. Sprawdź, co najlepiej ogląda się w tym tygodniu!

Spis treści

Prym na topce Netflixa wiodą zdecydowanie filmy romantyczne, ale Polacy szczególną uwagą raczą również tytuły kryminalne!

Miłość do kwadratu

Absolutne rekordy popularności bije dzisiaj polska komedia romantyczna ”Miłość do kwadratu” w reżyserii Filipa Zylbera. Film został stworzony we współpracy z Netflixem i swoją premierę miał wczoraj. Fabuła opowiada o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia jej codzienność zmienia się diametralnie, gdy poznaje popularnego flirciarza Enzo. Miedzy dwójka bardzo szybko zaczyna iskrzyć. W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak: Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk, Mirosław Baka, Wojciech Kalarus, Krzysztof Czeczot, Anna Smołowik oraz Tomasz Karolak.

Riverdale

Serial „Riverdale” składa się z 5 sezonów, z czego ostatni aktualnie jest wypuszczany co odcinek regularnie w każdą środę na platformie Netflix. Produkcja opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują.

Firefly Lane

Scenariusz do serialu „Firefly Lane” został napisany przez Maggie Friedman na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Kristin Hannah. Historia opowiada o dwóch dziewczynach, Kate i Tully, które znają się od dziecka. Razem przez lata nieustannie wspierały się podczas wszystkich wzlotów i upadków, aż do chwili, kiedy jedna zdradziła drugą. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń?

Nowiny ze świata

Jeżeli lubicie westerny i dramaty, to ta produkcja będzie zdecydowanie dla Was. Scenariusz do filmu „Nowiny ze świata” został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule pióra Paulette Jiles. Historia opowiada o wędrującym z miasta do miasta weteranem wojny secesyjnej, który wyrusza w podróż przez Teksas, by doprowadzić sierotę do nowego domu. W roli głównej zobaczymy znamienitego aktora Toma Hanksa oraz młodziutką Helenę Zengel („Błąd systemu”).

Prokurator

„Prokurator” to pierwszy tak popularny polski serial na platformie Netflix. Swoją pozycję w Top 10 utrzymuje od dłuższego czasu, co znaczy, że zainteresowanie produkcją nie spada. Fabuła opowiada historię prokuratora Kazimierza Procha, który wespół z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Jacek Koman („W głębi lasu”), Wojciech Zieliński („Chrzest”), Magdalena Cielecka („Chyłka”), Dorota Kolak („Chce się żyć”), Cezary Kosiński („Ciało”) oraz Gabriela Muskała („7 uczuć”, „Moje córki krowy”).

Paradoks

Kolejny polski serial w tematyce kryminalnej na platformie Netflix to „Paradoks”. Historia oparta jest na postaci inspektora Komendy Głównej Policji, Marka Kaszowskiego oraz funkcjonariuszki Biura Służby Wewnętrznej podkomisarzu Joanny Majewskiej. Kobieta została skierowana do zespołu Kaszowskiego, aby przy okazji współpracy prowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora.

Na celowniku

Historia opowiada o parze Davidzie i Nadji, którzy przeżywają kryzys małżeński. Żeby ożywić swój związek postanawiają wybrać się na narciarską wyprawę na północ Szwecji. Niestety, w czasie podroży wdają się w kłótnię z miejscowymi myśliwymi, co sprawia, że ich romantyczny wyjazd we dwoje zamienia się w koszmar.

Psi Patrol

Propozycja dla najmłodszych! Psi Patrol to wesoła animacja, która opowiada o Ryderze, który wraz z małymi pieskami ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.

Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil

„Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil” to serial dokumentalny w reżyserii Joego Berlinga. W założeniu produkcja ma dokładnie przyglądać się miejscom współczesnych zbrodni. Pierwszy sezon skupia się na tytułowym hotelu Cecil w Los Angeles. W roku 2014 w hotelu Cecil zniknęła studentka Elisa Lam, której zaginięcie rozbudziło zaciekawienie mediów. Od tamtej pory na jaw zaczęły wychodzić fakty mrożące krew w żyłach.

Lupin

Serial "Lupin" to ostatnio jeden z większych hitów na platformie Netflix. Fabuła pierwszego sezonu opowiada o Assanie Diopie (świetna rola Omara Sy!), którego za czasów nastoletnich spotkał dramat rodzinny. Jego ojciec został oskarżony o przestępstwo przez co ten popełnia samobójstwo. Dwadzieścia pięć lat później Assane postanawia pomścić go inspirując się opowiadaniami o tytule "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz", które dostał w dzieciństwie. Co ciekawe, drugi sezon serialu dostał już oficjalną zapowiedź, a wszystkie plotki i nowinki możecie śledzić na naszym osobnym artykule tutaj.

Jeżeli szukacie fajnej produkcji do obejrzenia z ukochaną osobą w Walentynki, to stworzyliśmy specjalną listę propozycji, na której każdy znajdzie coś dla siebie.